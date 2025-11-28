Χρηματιστήριο Αθηνών: Παραμένει σε ρυθμούς profit taking

Ήπια πτωτικά κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παραμένει σε κλοιό κατοχύρωσης κερδών, καθώς η ολοκλήρωση και του Νοεμβρίου θα φέρει αρκετά κλεισίματα θέσεων από ξένους επενδυτές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,34% στις 2.092,61 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,39% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.295,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,32% στις 2.708,40 μονάδες.

Θετικός ο Νοέμβριος

Με τον Νοέμβριο να κλείνει σήμερα με κέρδη 5%, η ελληνική αγορά προσπαθεί και πάλι να κρατήσει την επαφή της με τις 2.100 μονάδες. Σημειώνεται ότι σήμερα η αγορά των ΗΠΑ κλείνει νωρίτερα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τις κινήσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, ενώ έχει επηρεάσει και η εικόνα στα αμερικανικά παράγωγα, καθώς παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες στις συναλλαγές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στη Wall Street, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στο Κέντρο Δεδομένων της Chicago Mercantile Exchange (CME).

Σε κάθε περίπτωση όμως, η τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου ενδέχεται να φέρει προς το τέλος κάποιες κινήσεις βελτίωσης των αποτιμήσεων (window dressing), κυρίως από θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι συχνά πραγματοποιούν τα κλεισίματα του έτους. Το διακύβευμα επομένως από τη Δευτέρα είναι η αγορά να κρατήσει εντός της το ενδιαφέρον των ξένων, κατά την κατάρτιση των στρατηγικών της νέας χρονιάς.

Μέχρι τότε όμως, ο γενικός δείκτης συνεχίζει να κινείται στο άνω εύρος τιμών της ζώνης διαπραγμάτευσης από τα μέσα Αυγούστου, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για μια πιθανή ανοδική διάσπαση, αν βρεθεί ο κατάλληλος καταλύτης. Όσο μάλιστα είναι κοντά στις 2.100 μονάδες, οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και περιμένοντας την ώθηση που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Aktor, ΕΛΧΑ και ΔΕΗ σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima Bank, Coca Cola, Metlen, Πειραιώς, Eurobank, Cenergy, Alpha Bank, Helleniq Energy, Κύπρου, Σαράντης, ΟΤΕ, Τιτάν, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΠΑΠ.

Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη είναι οι Aegean, Εθνική, Motor Oil, Jumbo, Λάμδα, ΕΥΔΑΠ και Βιοχάλκο, χωρίς όμως καμία να μην κερδίζει πάνω από 1%.