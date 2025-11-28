Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Το Reuters χαρακτηρίζει το δημογραφικό ως «ωρολογιακή βόμβα» με προεκτάσεις στη δημοσιονομική σταθερότητα

Economy 28.11.2025, 11:00
Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

H δημογραφική επιβράδυνση έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες οικονομιών από την Ανατολική Ευρώπη έως τη Μεσόγειο. Υπάρχει όμως και ακόμα ένα επίπεδο που το δημογραφικό θα προκαλέσει προβλήματα. Σταδιακά το φορολογικό βάρος θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τις μεγαλύτερες ηλικίες προς τους νεότερους εργαζόμενους, σε μια περίοδο που η απασχόληση και η παραγωγικότητα βρίσκονται υπό πίεση.

Η προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) είναι ξεκάθαρη. Η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να μειώσει την ετήσια αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2050 σε αναδυόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχετικό δημοσίευμα του το Reuters αναφέρεται σε «δημογραφική ωρολογιακή βόμβα» με προεκτάσεις στη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η εικόνα ενισχύεται από τα συμπεράσματα του ΟΟΣΑ.Ο Οργανισμός προειδοποιεί ότι χώρες με υψηλά ποσοστά γήρανσης θα δουν σημαντική επιβράδυνση της αύξησης των εισοδημάτων μέχρι το 2060. Ο λόγος είναι απλός, όσο μειώνεται η προσφορά εργασίας, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τις οικονομίες να διατηρήσουν ρυθμούς παραγωγικότητας και αύξησης μισθών.

Η γήρανση όμως δεν έχει μόνο μακροοικονομικό αποτύπωμα, αλλά και δημοσιονομικό. Χώρες με υψηλή αναλογία συνταξιούχων προς εργαζόμενους καλούνται να χρηματοδοτήσουν αυξημένες δαπάνες για συντάξεις και υγεία, με την πίεση να μεταφέρεται σταδιακά προς τους οικονομικά ενεργούς πολίτες. Στις ευρωπαϊκές οικονομίες όπου η φορολογία της εργασίας παραμένει υψηλή, το βάρος αυτό γίνεται ακόμη πιο ορατό.

Η νεολαία σε θέση πίεσης

Την ίδια στιγμή, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), καταγράφει σταθερά οτι οι νέοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και επισφαλών σχέσεων εργασίας. Σε πολλές χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, οι νέοι είναι συχνά παγιδευμένοι σε χαμηλούς μισθούς, περιορισμένη κοινωνική προστασία και μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση αναλογικά με το εισόδημά τους.

Οι νεότερες γενιές συμμετέχουν στην αγορά εργασίας υπό όρους που συχνά υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να ενισχύσουν πραγματικά τα φορολογικά έσοδα. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος, καθώς η αδυναμία ενίσχυσης των εισοδημάτων των νέων καθιστά πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, το οποίο με τη σειρά του απαιτεί μεγαλύτερη συνεισφορά από τους ίδιους εργαζόμενους.

Η ελληνική ιδιαιτερότητα

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτού του πλέγματος. Με έναν από τους ταχύτερα γηράσκοντες πληθυσμούς στην Ευρώπη, χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ, η χώρα αντιμετωπίζει ένα συνδυασμό που επιβαρύνει τη φορολογική της αρχιτεκτονική. Παράλληλα, το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης για τον μέσο μισθωτό χωρίς παιδιά παραμένει πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, γεγονός που περιορίζει την ικανότητα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η μετανάστευση νέων και εξειδικευμένων εργαζομένων προς άλλες ευρωπαϊκές αγορές προσθέτει έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα. Η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά σε τεχνολογικούς και επιστημονικούς κλάδους, μειώνει περαιτέρω την παραγωγικότητα της οικονομίας και συρρικνώνει τη φορολογική βάση σε μια στιγμή που οι δημοσιονομικές ανάγκες αυξάνονται.

Στο ίδιο διάστημα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις του ασφαλιστικού συστήματος εκτείνονται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Η πρόκληση για την Ελλάδα δεν αφορά μόνο την κάλυψη των συνταξιοδοτικών δαπανών, αλλά και τη διασφάλιση ότι η αγορά εργασίας μπορεί να στηρίξει αυτές τις ανάγκες χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τους νεότερους εργαζόμενους.

Ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο

Ο ΟΟΣΑ, η Eurostat και η ILO καταγράφουν αντίστοιχες τάσεις σε οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου η γήρανση συνδυάζεται με μεταναστευτικό κύμα και μειωμένη παραγωγικότητα. Όμως η Ελλάδα ανήκει στο μικρό σύνολο των χωρών όπου οι τρεις αυτές παράμετροι συμπίπτουν με σχετικά υψηλή ανεργία νέων και χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Το πώς θα μοιραστεί το φορολογικό βάρος τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη αυτών των δημογραφικών τάσεων και από την ικανότητα της οικονομίας να ενισχύσει την παραγωγικότητα, να προσελκύσει εργατικό δυναμικό και να επαναπατρίσει εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Οι διεθνείς αναλύσεις συμφωνούν επίσης στο γεγονός οτι οσο μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τους συνταξιούχους, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τις κυβερνήσεις να μειώσουν τη φορολόγηση των μισθών και των εισφορών. Η πίεση αυτή αναμένεται να ενταθεί την επόμενη εικοσιπενταετία, με τον ΟΟΣΑ να υπογραμμίζει ότι χωρίς αλλαγές στη διάρθρωση των εσόδων και των δαπανών, η επιβράδυνση στην αύξηση των εισοδημάτων θα είναι αναπόφευκτη.

Σχετικά άρθρα:
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν επιπλέον 80 επενδυτικά σχέδια στη Μεγαλόπολη
Economy

Εγκρίθηκαν 80 νέα επενδυτικά σχέδια στην Μεγαλόπολη
Πιερρακάκης: Χωρίς ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
Economy

Πιερρακάκης: Με την ενιαία αγορά θα φτιάξουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
Θέρμανση: Πώς θα γλιτώσετε φουσκωμένους λογαριασμούς – 7 + 1 tips
Economy

Πώς θα μειώσετε το κόστος θέρμανσης - 7 + 1 tips

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο των Morgan Stanley και ΧΑ στο Λονδίνο επιχείρησε να προβάλει την πολιτική σταθερότητα της χώρας

Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν επιπλέον 80 επενδυτικά σχέδια στη Μεγαλόπολη
Economy

Εγκρίθηκαν 80 νέα επενδυτικά σχέδια στην Μεγαλόπολη

Τα επενδυτικά σχέδια είναι συνολικού προϋπολογισμού 332 εκατ. ευρώ, ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης

Πιερρακάκης: Χωρίς ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
Economy

Πιερρακάκης: Με την ενιαία αγορά θα φτιάξουμε παγκόσμιους πρωταθλητές

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το μέλλον της Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία

Θέρμανση: Πώς θα γλιτώσετε φουσκωμένους λογαριασμούς – 7 + 1 tips
Economy

Πώς θα μειώσετε το κόστος θέρμανσης - 7 + 1 tips

Με απλές κινήσεις και μικρές ρυθμίσεις μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα μέρος του κόστους θέρμανσης που είναι αποτέλεσμα κακής ρύθμισης ή συντήρησης

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Ιρλανδό ομόλογό του Simon Harris
Economy

Συνάντηση με τον Ιρλανδό ομόλογό του Simon Harris είχε ο Πιερρακάκης

Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και στο ψηφιακό ευρώ - Τι είπε ο Ποερρακάκης για το «Μίτος»

Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

