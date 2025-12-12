ΚΑΠ: Στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γεωργίας της ΕΕ

Πρόκειται για την τρίτη θεματική συζήτηση σχετικά με την ΚΑΠ μετά το 2027 που διοργάνωσε η δανική προεδρία

12.12.2025
ΚΑΠ: Στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γεωργίας της ΕΕ
Η καινοτομία και η απλούστευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 βρέθηκε στο επίκεντρο των διήμερων συζητήσεων στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα 12 Δεκεμβρίου.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης οι υπουργοί της ΕΕ τόνισαν ότι η καινοτομία και η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ανανέωσης των γενεών, και ότι οι νέοι αγρότες αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας. Υπογράμμισαν περαιτέρω τη συνεχή ανάγκη οι αγρότες να έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση και συμβουλές για τη γεωργία.

Όσον αφορά την απλούστευση, οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ευελιξία και, ως εκ τούτου, να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποχρεωτικών στοιχείων στην πρόταση της Επιτροπής. Ενώ ορισμένοι υπουργοί αναγνώρισαν ορισμένες απλουστεύσεις στην πρόταση της Επιτροπής, άλλοι διαπίστωσαν ότι η δομή της πρότασης ήταν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση για το πρόγραμμα απλούστευσης.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η ενισχυμένη καινοτομία απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση και ένα πιο εξορθολογισμένο κανονιστικό πλαίσιο. Πολλοί τόνισαν τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας από αυτή την άποψη.

Αυτή ήταν η τρίτη θεματική συζήτηση σχετικά με την ΚΑΠ μετά το 2027 που διοργάνωσε η δανική προεδρία. Τον Οκτώβριο, οι υπουργοί συζήτησαν την πράσινη αρχιτεκτονική, ενώ τον Νοέμβριο επικεντρώθηκαν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη στόχευση της στήριξης.

Η δανική Προεδρία έδωσε επίσης μια ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027.

Οι αλιευτικές δυνατότητες

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι αλιευτικές δυνατότητες για το 2026 και τα επόμενα έτη, η βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο, αλλά και η στήριξη των αλιέων και των παράκτιων κοινοτήτων.

Το Συμβούλιο θα επιδιώξει να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με δύο προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες. Πρόκειται για την πρόταση που καλύπτει τις αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για το 2026 και, στην περίπτωση ορισμένων αποθεμάτων, και για το 2027 και το 2028, και την πρόταση για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2026 στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

