Συνταξιοδότηση: Οι 5 λόγοι που εκτοξεύουν την πρόωρη έξοδο

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 12.12.2025, 07:13
Συνταξιοδότηση: Οι 5 λόγοι που εκτοξεύουν την πρόωρη έξοδο
Ηλίας Γεωργάκης

Τελευταία ευκαιρία για συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη μέσα στο 2025 έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι πριν από το 1993 σε ΙΚΑ, Δημόσιο και ΔΕΚΟ – τράπεζες. Η προθεσμία λήγει σε λίγες ημέρες και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να «κλειδώσουν» έξοδο πριν από την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 2021 κατέχει το απόλυτο ρεκόρ αφού είχαν υποβληθεί 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης

Την ίδια ώρα ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων για το τρέχον έτος, αλλά και για το 2026, προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση. Υπολογίζεται ότι τη φετινή χρονιά θα εξέλθουν στη σύνταξη περίπου 210.000 άτομα, δηλαδή συνολικά θα υπάρξουν πάνω από 605.000 αποχωρήσεις από τις αρχές του 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΑΤΛΑΣ», τον περασμένο Σεπτέμβριο υποβλήθηκαν 20.552 νέες αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν 19.904 αιτήσεις απονομής σύνταξης. Από αυτές, σχεδόν οι μισές (9.558 ή 48%) αφορούσαν σύνταξη γήρατος, άλλες 3.715 (ποσοστό 19%) σύνταξη χηρείας, 3.459 αιτήσεις (17%) ήταν για αναπηρία και 2.456 για παραπληγικό. Εφόσον συνεχιστεί αυτή η αυξητική τάση, τότε στο τέλος του έτους οι αιτήσεις απονομής σύνταξης που θα έχουν υποβληθεί προς τον ΕΦΚΑ θα υπερβούν τις 210.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 2021 κατέχει το απόλυτο ρεκόρ αφού είχαν υποβληθεί 212.151 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το 2022 υποχώρησαν ελαφρώς στις 211.133, το 2023 ανήλθαν σε 190.368, ενώ το 2024 υποβλήθηκαν 197.228 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Οι λόγοι εξόδου

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι βασικοί λόγοι της μαζικής συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων είναι οι εξής:

1. Ορια ηλικίας. Το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης από το 2027 λόγω του Δημογραφικού. Ωστόσο η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Η αρμόδια υφυπουργός Εργασίας Αννα Ευθυμίου δήλωσε σχετικά: «Δεν προκύπτει θέμα αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Κατά την περίοδο του 1ου Μνημονίου, τα ηλικιακά όρια συνδέθηκαν με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Ομως, η αυξητική μεταβολή στα όρια ηλικίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015 μας δίνει ένα περιθώριο ασφαλείας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που σαφώς παρακολουθούμε, χωρίς όμως να διαφαίνεται καμία προοπτική αλλαγής υπό τις παρούσες συνθήκες. Είναι σημαντικό να καθησυχάσουμε τους ασφαλισμένους που σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω φημών. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Την ίδια ώρα διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με τη μεγαλύτερη γήρανση του πληθυσμού και τη μεγαλύτερη μείωση του εργατικού δυναμικού τα επόμενα 25 χρόνια, όπως αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε έκθεσή του για τα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης (έξοδος με πλήρη σύνταξη) θα αυξηθεί κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ από 64,7 και 63,9 έτη για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα, που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024, σε 66,4 και 65,9 έτη, αντίστοιχα, για άτομα που ξεκινούν την καριέρα τους το 2024, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην Ελλάδα, το κανονικό όριο συνταξιοδότησης αναμένεται ότι θα είναι λίγο κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στο μέλλον, και συγκεκριμένα στα 66 χρόνια από 62 σήμερα. «Αυτό, επειδή η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι δυνατή χωρίς πέναλτι ύστερα από 40 χρόνια εργασίας, συνεπώς είναι το κατώτατο όριο, που αναμένεται να αυξηθεί από τα 62 στα 66 χρόνια, το οποίο καθορίζει τη μελλοντική κανονική ηλικία συνταξιοδότησης», σημειώνει η έκθεση.

2. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Το νέο ευνοϊκό καθεστώς για την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, το οποίο επιτρέπει σε συνταξιούχους να απασχολούνται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους. Το μέτρο σημειώνει μεγάλη επιτυχία, με 255.000 συνταξιούχους να εργάζονται. Τονίζεται ότι με το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων από 1/1/2024 δεν κόβεται καμία σύνταξη (πλην της απασχόλησης συνταξιούχων κάτω των 62 ετών στο Δημόσιο) και όσοι αναλαμβάνουν εργασία καταβάλλουν ειδικό πόρο στον ΕΦΚΑ με 10% επί του μισθού ή με προσαύξηση της εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης κατά 50% αν είναι συνταξιούχοι με ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση για να αρχίσει να μετρά η προσαύξηση είναι να δηλώσουν ότι απασχολούνται στον ΕΦΚΑ.

3. Συνταξιοδότηση γενιάς baby boomers. Οσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1964 χαρακτηρίζονται από μια γενιά με έκρηξη του αριθμού των γεννήσεων. Η γενιά αυτή αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς οι Ελληνες για να αρχίσουν να γεννούν έπρεπε πρώτα να αφήσουν πίσω τις πληγές του Εμφυλίου και τη φτωχική δεκαετία του 1950. Σε εκείνη την πενταετία καταγράφονταν 170.000 γεννήσεις τον χρόνο, τη στιγμή που σήμερα οι γεννήσεις δεν ξεπερνούν τις 90.000 τον χρόνο.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συντάξεις: Την Παρασκευή ξεκινά η καταβολή τους – Τα νέα ποσά [παραδείγματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων - Ποιοι είναι κερδισμένοι [παραδείγματα]

Έρχονται και νέες αυξήσεις στις συντάξεις - Οι κατηγορίες και πώς υπολογίζονται

ΓΣΕΕ: Οι συλλογικές συμβάσεις στο επίκεντρο της Ολομέλειας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: «Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις είναι μόνο η αρχή»

Ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης των διεκδικήσεων έστειλε η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας από τη ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά σε ανέργους 18-29 ετών και δίνει έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Χριστούγεννα: Καταβολή Αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χριστούγεννα: Καταβολή Αδειοδωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Τι πρέπει να κάνουν αναλυτικά

Προϋπολογισμός: Σχεδόν 65 δισ. ευρώ τα φοροέσοδα στο εντεκάμηνο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σχεδόν 65 δισ. ευρώ τα φοροέσοδα στο 11μηνο

Στα 12,646 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2025

Συνταξιούχοι: Τι ζητούν από την κυβέρνηση – Το υπόμνημα των 18 αιτημάτων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι από την κυβέρνηση

Υπόμνημα 18 αιτημάτων επέβαλαν οι συνταξιούχοι στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων της Βουλής

Κώστας Παπαδής
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Με τζίρο έως 30.000 ευρώ ένας στους τρεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ελεύθερους επαγγελματίες πιάνουν τα τεκμήρια

Τι εισοδήματα δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες - Αναλυτικά τα νούμερα από την ΑΑΔΕ

Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο