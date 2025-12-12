Η επιτυχία του Πιερρακάκη, έξω πάμε καλά… εντός τα καμπανάκια ηχούν, τι συμβαίνει με Cenergy, οι 7.500 της AKTOR, το μίνι ράλι της Credia, μεγαλώνει ο κλάδος του φαρμάκου

Μην μου πείτε ότι δεν το σκεφτήκατε, όταν έγινε γνωστό ότι νέος πρόεδρος του Eurogroup θα είναι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης…

Ότι η Ελλάδα από παρίας της Ευρωζώνης… έχει την ηγεσία ενός, άτυπου μεν, αλλά κρίσιμου οργάνου της.

Και η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μία δεκαετία μόλις μετά την κρίσιμη περίοδο των κλειστών τραπεζών και της αβεβαιότητας για τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ.

Απαιτήσεις

Η στήλη σας το έγραφε από χτες ότι ο Πιερρακάκης αναλαμβάνει σε μια απαιτητική συγκυρία για την ΕΕ, με ανοιχτές διαφωνίες σε καίρια οικονομικά ζητήματα και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου το 2025 λήγει η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος.

Και δεδομένου του ρόλου του Υπουργού στην πρόσφατη εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext, ενδεχομένως να δούμε κάποιες κινήσεις στο μέτωπο της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την προώθηση του ψηφιακού ευρώ.

Άλλωστε, ο ίδιος Πιερρακάκης έχει ταχθεί υπέρ των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και των «ευρωπαϊκών πρωταθλητών», στηρίζοντας ενεργά αντίστοιχες κινήσεις και εντός Ελλάδας.

———————–

Τα καμπανάκια στο Σύνταγμα

Πάντως, λίγο πριν τους πανηγυρισμούς στο αρχηγείο του Υπουργού Οικονομικών, είχαν ηχήσει δύο «καμπανάκια» στο μέτωπο της οικονομίας.

Δύο διακριτά αλλά ανησυχητικά «καμπανάκια».

Το πρώτο ήλθε από τη Eurobank, η οποία υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να διατηρήσει σταθερούς ρυθμούς μεγέθυνσης ώστε να ανακτήσει πλήρως τις απώλειες της δεκαετούς κρίσης και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε μελλοντικές διεθνείς αναταράξεις.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη στηρίζεται ακόμη υπέρμετρα στην ιδιωτική κατανάλωση, γεγονός που περιορίζει την αποταμίευση και άρα τους διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις.

Η Eurobank δεν παρέλειψε επίσης να προειδοποιήσει για την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τη συνέχιση υγιών ρυθμών ανάπτυξης και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης…

Το ίδιο…

Το δεύτερο καμπανάκι ήρθε από τη Bank of America, η οποία ανέφερε ότι, μολονότι η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας παραμένει ιδιαίτερα θετική, οι αγορές θα αναμένουν τα επόμενα χρόνια σαφέστερα βήματα στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως καθώς οι ευρωπαϊκοί πόροι ολοκληρώνονται το 2026, και η ελληνική οικονομία θα πρέπει να στηριχθεί σε πιο μόνιμες πηγές δυναμικής, ανέφερε.

Ταύτιση… προειδοποιήσεων.

——————

Σε πολλά… ταμπλό

Η ΕΛΧΑ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τον ισχυρό ανοδικό της ρυθμό, όμως στο ταμπλό η κινητικότητα καταγράφεται κυρίως στη Cenergy, όπου τα μεγάλα πακέτα αλλάζουν το ένα μετά το άλλο χέρια.

Στα της αγοράς μας τώρα, ομολογουμένως, ο όμιλος Viohalco οδεύει στο να πάρει το στέμμα του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Και όχι άδικα, σε πολλά επίπεδα.

Χτες, πέρασε νέο πακέτο 1,068 εκατ. τεμαχίων, δηλαδή το 0,50% της εισηγμένης.

Αλλά μην μείνετε εκεί… Προ ημερών, στις 8 Δεκεμβρίου είχαν προηγηθεί δύο ακόμη πακέτα από 723 χιλιάδες τεμάχια έκαστο, ενώ στις 25 Νοεμβρίου είχαν γίνει άλλες δύο μεγάλες συναλλαγές.

Ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αλλάξει χέρια πάνω από το 2% της Cenergy.

Στο μεταξύ…

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, υπέγραψε άλλη μία σύμβαση σε κοινοπραξία με τη DEME Offshore για το έργο EPCI του υποβρύχιου συστήματος μεταφοράς ενέργειας για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BC-Wind στην Πολωνία.

Το έργο, που έχει αναπτυχθεί από την Ocean Winds (κοινοπραξία EDP Renewables και ENGIE), αφορά ένα αιολικό πάρκο 390 MW στη Βαλτική, το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα μπορεί να τροφοδοτεί περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά με καθαρή ενέργεια.

Μια ακόμη σύμβαση που ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και εξηγεί, σε έναν βαθμό, το αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφεται.

————–

Διέψευσε η Euroxx

Τέλος στα σενάρια περί εξαγοράς της από τράπεζα έβαλε η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Η αγορά λίγο έως πολύ την περίμενε, βέβαια, την ανακοίνωση.

Αλλά καλό ήταν ότι ενημέρωσαν οι βασικοί μέτοχοι ότι δεν έχει υπάρξει καμία σχετική πρόταση και πως οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

——————

Αυτό δεν σημαίνει…

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει καπνός από αλλού.

Καλώς ή κακώς ο κλάδος οδεύει προς συρρίκνωση, μετά και την εξαγορά της ΕΧΑΕ από τη Euronext και τις επερχόμενες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του οικοσυστήματος που περιστρέφεται γύρω από τις συναλλαγές στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Διότι όπως σας έχει αποκαλύψει και η στήλη, ειδικά οι μικρές χρηματιστηριακές, θα χάσουν ως επί το πλείστον τα μικρά τους μερίδια.

Ποιοι κινδυνεύουν

Όπως σχολίαζε χρηματιστηριακός παράγοντας στη στήλη, οι χρηματιστηριακές που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα σύνολο υπηρεσιών, που ξεπερνά δηλαδή τη σφαίρα της λήψης και διαβίβασης εντολών, θα είναι δύσκολο να επιβιώσουν.

Σκληρό… ναι. Δεν διαφωνεί η στήλη. Η οποία συμμερίζεται εν μέρει τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για μέτρα στήριξης.

Ο κλάδος, λόγω της φύσης του, πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

Έτσι πρέπει να κάνει και τώρα… και έτσι κάνουν ορισμένες χρηματιστηριακές, όπως μαθαίνω.

Το μοντέλο θέλει κάποιες μικρές συμφωνίες με τα Securities τμήμα των τραπεζών, ή επέκταση των υπηρεσιών σε μεγαλύτερο εύρος, με σημείο αναφοράς την ελληνική αγορά.

Αλλά περισσότερα θα σας πω εν καιρώ…

—————————–

Επί της παρούσης…

Στην παρούσα, η αγορά μένει στις κινήσεις της Τιτάν, μετά και την εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στην Τουρκία, της Traçim Çimento στην Κωνσταντινούπολη.

Και αναμένονται κι άλλες κινήσεις εν ευθέτω χρόνω, αφού η δύναμη πυρός της εισηγμένης, την οποία η διοίκηση έχει δηλώσει επισήμως ότι θα αξιοποιήσει για εξαγορές ξεπερνά το 1 δισ.

Επίσης, αναμένει και τις κινήσεις της Credia Bank, μετά και την “προαναγγελία” της επικεφαλής της, Ελένης Βρεττού.

Εξού και η αγορά έχει προκαλέσει ένα μίνι ράλι σχεδόν 10% το τελευταίο διήμερο στη μετοχή της τράπεζας.

Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και τις ανακοινώσεις.

——————–

Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Η στήλη χτες σας έγραφε για κάλυψη πάνω από τρεις φορές στην πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου AKTOR.

Οπερ και εγέννετο, καθώς προσέλκυσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από το επενδυτικό κοινό.

Πάνω από 7.500 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία, καταθέτοντας προσφορές ύψους 251 εκατ., επί συνόλου 440,7 εκατ. που προσφέρθηκαν.

Η έκδοση πέτυχε υπερκάλυψη 3,1 φορές του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ελκυστικότητα του εγχειρήματος.

Η σημασία

Χρηματιστηριακοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η επιτυχία της έκδοσης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη πως στηρίχθηκε από μόλις μία συστημική τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς (σε συνεργασία με Credia και Optima). Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Επίσης, δεν περνά απαρατήρητο ότι ήταν η πρώτη εμφάνιση του νέου Ομίλου AKTOR στις αγορές, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία της επιτυχούς έκδοσης, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους

Δύσκολη περίοδος

Σημειώνουν επίσης ότι το αποτέλεσμα αυτό ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία, νωρίτερα μέσα στο 2025, είχαν προηγηθεί μεγάλες ομολογιακές εκδόσεις εισηγμένων εταιρειών, συνολικού ύψους άνω των 2 δισ.

Το γεγονός ότι η AKTOR κατάφερε να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια μέσα σε ένα τόσο “φορτωμένο” περιβάλλον εκδόσεων, θεωρείται ένδειξη της ελκυστικότητας του επιχειρηματικού της σχεδίου, αλλά και των προσδοκιών της αγοράς για την πορεία του Ομίλου.

——————-

Η οικογένεια Βασιλόπουλου αγοράζει την… οικογένεια Βασιλοπούλου

Από καιρό αναμενόμενη η εξαγορά της Innovis Pharma από την PharmaPath, αλλά δεν σας κρύβω ότι από τον κλάδο η υποδοχή του deal δεν ήταν και πολύ ενθουσιώδης.

Διότι η PharmaPath, ανήκει στις Ειρήνη, Πέτρο και Ευγενία Βασιλοπούλου.

Ενέταξε στο δυναμικό της την Innovis Pharma που ιδρύθηκε το 2018 από τους Περικλή και Πέτρο Βασιλόπουλο. Στο σχήμα ήταν και οι Βασίλης και Νέλλη Κάτσου, μέσω της οικογενειακής εταιρείας χαρτοφυλακίου VNK Capital.

Πέραν του ζεύγους Κάτσου δηλαδή, οικογενειακή ήταν η υπόθεση του deal.

Για να μην όμως θεωρήσετε τη στήλη αρνητική προς τις εξελίξεις στον κλάδο, η συνένωση των δραστηριοτήτων μόνο θετικό αποτύπωμα θα έχει.

Όπως είχε παλαιότερα και η Specifar, της οικογένειας Βασιλόπουλου, που εξαγοράστηκε το 2011 από την αμερικανική Watson Pharmaceuticals…

Καθοριστικός ο ρόλος της Alpha Bank

Στο σήμερα τώρα, η Alpha Bank έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Innovis Pharma από την Pharmapath.

Ήταν δηλαδή ο αποκλειστικός χρηματοδότης, αυξάνοντας τη διείσδυσή της στον κλάδο.

Και όπως μου ανέφεραν στελέχη της Τράπεζας, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εκτιμώντας ότι το νέο εταιρικό σχήμα θα συνεχίσει την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της Pharmapath.