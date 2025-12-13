LinkedIn: Πώς ο αλγόριθμος προκαλεί μεγάλη (διαδικτυακή) αλλαγή… φύλου

Προβλήματα ανακύπτουν στο LinkedIn, την συνήθως… ήρεμη πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης. Ανάμεσα στις αναρτήσεις για «συναρπαστικά προσωπικά νέα» (βαρετές προαγωγές) και εκείνους που επιμένουν να συγκρίνουν τους χρόνους τους στο τρέξιμο με τον «μαραθώνιο» της ίδρυσης μιας επιχείρησης, υπάρχουν τώρα πολλές αναρτήσεις από γυναίκες που προσποιούνται ότι είναι άνδρες. Και οι οποίες ανακάλυψαν ότι αυτή η αλλαγή τις έκανε απίστευτα δημοφιλείς, όπως επισημαίνουν οι Financial Times.

Φαίνεται ότι το να είσαι άνδρας σε κάνει να γίνεσαι ορατός σε πολύ περισσότερους ανθρώπους

Αυτές οι γυναίκες (και μερικοί άνδρες) οδηγήθηκαν σε αυτή την «αλλαγή φύλου» από την υποψία ότι ο αλγόριθμος του LinkedIn έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να «καταστέλλει» τις αναρτήσεις των γυναικών — και ειδικότερα των έγχρωμων γυναικών. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι το να είσαι άνδρας σε κάνει να γίνεσαι ορατός σε πολύ περισσότερους ανθρώπους.

Το πείραμα ξεκίνησε όταν η Megan Cornish, στρατηγικός σύμβουλος για μάρκες ψυχικής υγείας, παρατήρησε ότι οι γυναίκες ανέφεραν δραματική μείωση στον αριθμό των ακολούθων που έβλεπαν τις αναρτήσεις τους. Έγινε άνδρας στο LinkedIn και ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να ξαναγράψει τόσο το βιογραφικό της όσο και παλιές αναρτήσεις που δεν είχαν καλή απόδοση, χρησιμοποιώντας «πιο ανδρική, «ενεργητική» γλώσσα». Μπίνγκο. Οι προβολές αυξήθηκαν κατά 400%.

Ομάδα εκστρατείας

Λίγες εβδομάδες μετά, υπάρχει πλέον μια οργανωμένη ομάδα εκστρατείας, η Fairness in the Feed, με μια petición που ζητά «δίκαιη προβολή για όλους στο LinkedIn», σε μια προσπάθεια να κάνει την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που ανήκει στη Microsoft να αποκαλύψει τι συμβαίνει και να κάνει βελτιώσεις.

Η Aceil Haddad, ιδρύτρια εταιρείας δημοσίων σχέσεων, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες άλλαξε το «αυτή» στο βιογραφικό της σε «αυτός», είδε τις προβολές της να αυξάνονται κατά 175%.

Πολλοί άνθρωποι αλλάζουν φύλο για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά η Haddad δήλωσε ότι σκοπεύει να το διατηρήσει: «Μας λένε ότι οι συνθήκες είναι ισότιμες, ενώ τα δεδομένα και η εμπειρία αποδεικνύουν το αντίθετο. Σε ένα κλίμα όπου… ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός είναι έντονος, χρειαζόμαστε κάθε πλεονέκτημα που μπορούμε να αποκτήσουμε».

Το LinkedIn είναι, τελικά, το μέρος όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να συζητήσουν και να κάνουν επιχειρήσεις. Έχει 1,3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και είναι προς το συμφέρον της πλατφόρμας να αποτελεί τον προορισμό για τους αναζητούντες εργασία, τους υπεύθυνους προσλήψεων και τους επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακουστούν, ποιο είναι το νόημα;

Ο αντίκτυπος της απώλειας ορατότητας στα μέσα διαβίωσης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, σύμφωνα με την ακτιβίστρια της εκστρατείας Fairness in the Feed, Cindy Gallop. Πρώην στέλεχος της διαφημιστικής βιομηχανίας, είναι ιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος της Make Love Not Porn, μιας πλατφόρμας βίντεο που δημιουργήθηκε για να αντισταθμίσει την πορνογραφική βιομηχανία.

Η Gallop έχει παρατηρήσει τεράστια πτώση στις εμφανίσεις ορισμένων από τις αναρτήσεις της, παρά το γεγονός ότι έχει σχεδόν 150.000 ακόλουθους στο LinkedIn. Τέτοια χαμηλά νούμερα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για τους χρήστες που βασίζονται στην πλατφόρμα για να προωθήσουν την επιχείρησή τους: «Ο τρόπος που το εκφράζω είναι ότι η αλγοριθμική καταστολή ισοδυναμεί με οικονομική καταπίεση», είπε.

Τι απαντά το LinkedIn

Σε ανακοίνωσή του το LinkedIn ανέφερε ότι «οι αλγόριθμοί μας δεν χρησιμοποιούν το φύλο ως κριτήριο κατάταξης και η αλλαγή του φύλου στο προφίλ σας δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το περιεχόμενό σας στην αναζήτηση ή στη ροή. Αξιολογούμε τακτικά τα συστήματά μας σε εκατομμύρια αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για ανισότητες που σχετίζονται με το φύλο, παράλληλα με συνεχείς αναθεωρήσεις και σχόλια των μελών».

Μερικές φορές, οι προσπάθειες των χρηστών μπορεί να πηγαίνουν χαμένες λόγω ενός απλού αριθμητικού παιχνιδιού: οι αναρτήσεις στον ιστότοπο έχουν αυξηθεί κατά 15% σε ετήσια βάση και τα σχόλια κατά 24%. Το LinkedIn είναι ήδη ο τόπος της έντονης δραστηριότητας, αλλά η δημοτικότητά του σημαίνει ότι τώρα όλοι πρέπει να ανταγωνιζόμαστε ακόμη πιο σκληρά για να τραβήξουμε την προσοχή.

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στην προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος στο Nature Communications εξέτασε τους ακαδημαϊκούς που προωθούν το έργο τους στο X και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες το έκαναν 28% λιγότερο από τους άνδρες. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, έρευνες από άλλους τομείς μας δείχνουν ήδη ότι οι γυναίκες έχουν μάθει να μην μιλούν για τα επιτεύγματά τους, εν μέρει λόγω των «αρνητικών αντιδράσεων» που αντιμετωπίζουν όταν το κάνουν. Αυτός ο συνδυασμός επιφυλακτικότητας και πολιτισμικά επιβαλλόμενης σιωπής αποτελεί ενδεχομένως ένα τεράστιο εμπόδιο για την επιτυχία στο LinkedIn, ένα μέρος γεμάτο από άτομα που προωθούν τον εαυτό τους (τα οποία, πράγματι, είναι κυρίως άνδρες).

Όποια και αν είναι η αλήθεια πίσω από τη μείωση της ορατότητας των γυναικών, οι ακτιβιστές έχουν δίκιο. Το LinkedIn χρειάζεται μια αλλαγή ή μια πρόκληση. Η Microsoft το αγόρασε για 26,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, αλλά δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα η εμπειρία των χρηστών. Η πλατφόρμα γενικά αρέσει, αλλά ακόμα και για έναν τεχνολογικά αδύναμο μέλος της γενιάς GenX, είναι ρετρό και αδέξια.

Η κατάρρευση της ευγένειας σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε στο LinkedIn ένα χρυσό εισιτήριο. Είναι ένα μέρος όπου πρέπει να πεις ποιος είσαι πραγματικά — και, κατά συνέπεια, οι άνθρωποι συνήθως έχουν ευγενικές συνομιλίες. Ναι, μπορεί να είναι λίγο βαρετό. Αλλά καθώς οι αναρτήσεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη καταλαμβάνουν πολλά κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό ότι οι χρήστες που δημοσιεύουν ανθρώπινες ιστορίες για τη ζωή μας, καθώς και για τη δουλειά μας, θα αναδειχθούν όλο και περισσότερο στην κορυφή.