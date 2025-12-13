LinkedIn: Πώς ο αλγόριθμος προκαλεί μεγάλη (διαδικτυακή) αλλαγή… φύλου

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στην προβολή τους στο LinkedIn και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

World 13.12.2025, 21:19
LinkedIn: Πώς ο αλγόριθμος προκαλεί μεγάλη (διαδικτυακή) αλλαγή… φύλου
Newsroom

Προβλήματα ανακύπτουν στο LinkedIn, την συνήθως… ήρεμη πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης. Ανάμεσα στις αναρτήσεις για «συναρπαστικά προσωπικά νέα» (βαρετές προαγωγές) και εκείνους που επιμένουν να συγκρίνουν τους χρόνους τους στο τρέξιμο με τον «μαραθώνιο» της ίδρυσης μιας επιχείρησης, υπάρχουν τώρα πολλές αναρτήσεις από γυναίκες που προσποιούνται ότι είναι άνδρες. Και οι οποίες ανακάλυψαν ότι αυτή η αλλαγή τις έκανε απίστευτα δημοφιλείς, όπως επισημαίνουν οι Financial Times.

Φαίνεται ότι το να είσαι άνδρας σε κάνει να γίνεσαι ορατός σε πολύ περισσότερους ανθρώπους

Αυτές οι γυναίκες (και μερικοί άνδρες) οδηγήθηκαν σε αυτή την «αλλαγή φύλου» από την υποψία ότι ο αλγόριθμος του LinkedIn έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να «καταστέλλει» τις αναρτήσεις των γυναικών — και ειδικότερα των έγχρωμων γυναικών. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι το να είσαι άνδρας σε κάνει να γίνεσαι ορατός σε πολύ περισσότερους ανθρώπους.

Το πείραμα ξεκίνησε όταν η Megan Cornish, στρατηγικός σύμβουλος για μάρκες ψυχικής υγείας, παρατήρησε ότι οι γυναίκες ανέφεραν δραματική μείωση στον αριθμό των ακολούθων που έβλεπαν τις αναρτήσεις τους. Έγινε άνδρας στο LinkedIn και ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να ξαναγράψει τόσο το βιογραφικό της όσο και παλιές αναρτήσεις που δεν είχαν καλή απόδοση, χρησιμοποιώντας «πιο ανδρική, «ενεργητική» γλώσσα». Μπίνγκο. Οι προβολές αυξήθηκαν κατά 400%.

Ομάδα εκστρατείας

Λίγες εβδομάδες μετά, υπάρχει πλέον μια οργανωμένη ομάδα εκστρατείας, η Fairness in the Feed, με μια petición που ζητά «δίκαιη προβολή για όλους στο LinkedIn», σε μια προσπάθεια να κάνει την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων που ανήκει στη Microsoft να αποκαλύψει τι συμβαίνει και να κάνει βελτιώσεις.

Η Aceil Haddad, ιδρύτρια εταιρείας δημοσίων σχέσεων, η οποία πριν από τρεις εβδομάδες άλλαξε το «αυτή» στο βιογραφικό της σε «αυτός», είδε τις προβολές της να αυξάνονται κατά 175%.

Πολλοί άνθρωποι αλλάζουν φύλο για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά η Haddad δήλωσε ότι σκοπεύει να το διατηρήσει: «Μας λένε ότι οι συνθήκες είναι ισότιμες, ενώ τα δεδομένα και η εμπειρία αποδεικνύουν το αντίθετο. Σε ένα κλίμα όπου… ο επιχειρηματικός ανταγωνισμός είναι έντονος, χρειαζόμαστε κάθε πλεονέκτημα που μπορούμε να αποκτήσουμε».

Το LinkedIn είναι, τελικά, το μέρος όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να συζητήσουν και να κάνουν επιχειρήσεις. Έχει 1,3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και είναι προς το συμφέρον της πλατφόρμας να αποτελεί τον προορισμό για τους αναζητούντες εργασία, τους υπεύθυνους προσλήψεων και τους επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακουστούν, ποιο είναι το νόημα;

Ο αντίκτυπος της απώλειας ορατότητας στα μέσα διαβίωσης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, σύμφωνα με την ακτιβίστρια της εκστρατείας Fairness in the Feed, Cindy Gallop. Πρώην στέλεχος της διαφημιστικής βιομηχανίας, είναι ιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος της Make Love Not Porn, μιας πλατφόρμας βίντεο που δημιουργήθηκε για να αντισταθμίσει την πορνογραφική βιομηχανία.

Η Gallop έχει παρατηρήσει τεράστια πτώση στις εμφανίσεις ορισμένων από τις αναρτήσεις της, παρά το γεγονός ότι έχει σχεδόν 150.000 ακόλουθους στο LinkedIn. Τέτοια χαμηλά νούμερα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για τους χρήστες που βασίζονται στην πλατφόρμα για να προωθήσουν την επιχείρησή τους: «Ο τρόπος που το εκφράζω είναι ότι η αλγοριθμική καταστολή ισοδυναμεί με οικονομική καταπίεση», είπε.

Τι απαντά το LinkedIn

Σε ανακοίνωσή του το LinkedIn ανέφερε ότι «οι αλγόριθμοί μας δεν χρησιμοποιούν το φύλο ως κριτήριο κατάταξης και η αλλαγή του φύλου στο προφίλ σας δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το περιεχόμενό σας στην αναζήτηση ή στη ροή. Αξιολογούμε τακτικά τα συστήματά μας σε εκατομμύρια αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για ανισότητες που σχετίζονται με το φύλο, παράλληλα με συνεχείς αναθεωρήσεις και σχόλια των μελών».

Μερικές φορές, οι προσπάθειες των χρηστών μπορεί να πηγαίνουν χαμένες λόγω ενός απλού αριθμητικού παιχνιδιού: οι αναρτήσεις στον ιστότοπο έχουν αυξηθεί κατά 15% σε ετήσια βάση και τα σχόλια κατά 24%. Το LinkedIn είναι ήδη ο τόπος της έντονης δραστηριότητας, αλλά η δημοτικότητά του σημαίνει ότι τώρα όλοι πρέπει να ανταγωνιζόμαστε ακόμη πιο σκληρά για να τραβήξουμε την προσοχή.

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στην προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε φέτος στο Nature Communications εξέτασε τους ακαδημαϊκούς που προωθούν το έργο τους στο X και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες το έκαναν 28% λιγότερο από τους άνδρες. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, έρευνες από άλλους τομείς μας δείχνουν ήδη ότι οι γυναίκες έχουν μάθει να μην μιλούν για τα επιτεύγματά τους, εν μέρει λόγω των «αρνητικών αντιδράσεων» που αντιμετωπίζουν όταν το κάνουν. Αυτός ο συνδυασμός επιφυλακτικότητας και πολιτισμικά επιβαλλόμενης σιωπής αποτελεί ενδεχομένως ένα τεράστιο εμπόδιο για την επιτυχία στο LinkedIn, ένα μέρος γεμάτο από άτομα που προωθούν τον εαυτό τους (τα οποία, πράγματι, είναι κυρίως άνδρες).

Όποια και αν είναι η αλήθεια πίσω από τη μείωση της ορατότητας των γυναικών, οι ακτιβιστές έχουν δίκιο. Το LinkedIn χρειάζεται μια αλλαγή ή μια πρόκληση. Η Microsoft το αγόρασε για 26,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016, αλλά δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα η εμπειρία των χρηστών. Η πλατφόρμα γενικά αρέσει, αλλά ακόμα και για έναν τεχνολογικά αδύναμο μέλος της γενιάς GenX, είναι ρετρό και αδέξια.

Η κατάρρευση της ευγένειας σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε στο LinkedIn ένα χρυσό εισιτήριο. Είναι ένα μέρος όπου πρέπει να πεις ποιος είσαι πραγματικά — και, κατά συνέπεια, οι άνθρωποι συνήθως έχουν ευγενικές συνομιλίες. Ναι, μπορεί να είναι λίγο βαρετό. Αλλά καθώς οι αναρτήσεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη καταλαμβάνουν πολλά κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό ότι οι χρήστες που δημοσιεύουν ανθρώπινες ιστορίες για τη ζωή μας, καθώς και για τη δουλειά μας, θα αναδειχθούν όλο και περισσότερο στην κορυφή.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
Βρετανία: Απρόσμενη υποχώρηση του πληθωρισμού το Νοέμβριο – Διολισθαίνει η στερλίνα
World

Βρετανία: Απρόσμενη υποχώρηση του πληθωρισμού το Νοέμβριο
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
Ford: Από την ηλεκτροκίνηση στα υβριδικά – Η μεγάλη αναδιάρθρωση των EV
Ηλεκτροκίνηση

Ford: Ζημιές 19,5 δις δολάρια στα EV - Τέλος στην πλήρη ηλεκτροκίνηση
HSBC: Η Ευρώπη μένει πίσω στις επενδύσεις στην AI
World

Η Ευρώπη μένει πίσω στις επενδύσεις στην AI
Αθλητικά: Η μάχη του 2025 και το παπούτσι της χρονιάς
World

Η μάχη στα αθλητικά - Ποιο είναι το παπούτσι της χρονιάς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
Στεγαστική κρίση: Από τα επιδόματα στα εργοτάξια – Η νέα προσέγγιση 
Ακίνητα

Από τα επιδόματα στα εργοτάξια - Η στροφή στο... στεγαστικό 

Έμφαση στην αύξηση της προσφοράς στέγης - Η στεγαστική κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης 

Αθανασία Ακρίβου
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο
Business

Μπλόκο σε 11.000 παράνομες ιστοσελίδες με τυχερά παιχνίδια

Νομοσχέδιο για να μπει τάξη στα παράνομα τυχερά παιχνίδια και πλαίσιο για την ανάπτυξη των καζίνο εισηγείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Economy

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ελβετικό και τα όχι των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή - Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Όμιλος Λάμψα: Τα ξενοδοχεία της Αθήνας δυνάμωσαν τις επιδόσεις
Τουρισμός

Έκαναν τη διαφορά M. Βρετανία και King George για την Λάμψα 

Ευοίωνες προοπτικές και για την επόμενη διετία - Ποιες νέες επενδύσεις σχεδιάζει ο όμιλος Λάμψα - Τι ανέφερε η κα. Χλόη Λασκαρίδου

Λάμπρος Καραγεώργος
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν την Ευρώπη― τουλάχιστον τις κυβερνήσεις που θεωρούν πιο φιλικές ― να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισ. ευρώ

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Ford: Από την ηλεκτροκίνηση στα υβριδικά – Η μεγάλη αναδιάρθρωση των EV
Ηλεκτροκίνηση

Ford: Ζημιές 19,5 δις δολάρια στα EV - Τέλος στην πλήρη ηλεκτροκίνηση

Η Ford στρέφει την προσοχή της σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα με προέκταση κινητήρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
HSBC: Η Ευρώπη μένει πίσω στις επενδύσεις στην AI
World

Η Ευρώπη μένει πίσω στις επενδύσεις στην AI

Συγκρατώντας τη μελλοντικη ανάπτυξη της ΑΙ 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αθλητικά: Η μάχη του 2025 και το παπούτσι της χρονιάς
World

Η μάχη στα αθλητικά - Ποιο είναι το παπούτσι της χρονιάς

Πώς αλλάζει η κουλτούρα στα αθλητικά - Από τη Nike και την Adidas στην On, τη Hoka και τα second hand

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Coca-Cola: Προχωρά στην πώληση της Costa Coffee – H μάχη για την αποτίμηση μόλις έχει ξεκινήσει
World

Το μεγάλο στοίχημα της Coca-Cola με την Costa Coffee

Η πώληση της Costa Coffee από την Coca-Cola φαίνεται να γίνεται το πιο κρίσιμο τεστ για την αξία του κολοσσού των αναψυκτικών

Νατάσα Σινιώρη
HΠΑ: Ο Τραμπ δεν κατανοεί την κρίση κόστους ζωής στην Αμερική
World

Ο Τραμπ έχασε «επαφή» με την κρίση κόστους ζωής

Ο Τραμπ πρέπει να δημιουργήσει τη δυναμική και την αντίληψη ότι αλλάζει τα πράγματα, ακόμα κι αν είναι δύσκολο, λένε αναλυτές

Latest News
PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία
Business

PhosPrint: Εξασφάλισε €500.000 για επένδυση σε παγκόσια καινοτομία

Η χρηματοδότηση που εξασφάλισε η PhosPrint θα συμβάλει στην επιτάχυνση κλινικών οροσήμων

Alpha Bank: Επέτειος 100 χρόνων από την εισαγωγή της  στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Τράπεζες

Ψάλτης (Alpha): Ορόσημο τα 100 χρόνια παρουσίας στο ΧΑ

«Για 100 συνεχόμενα χρόνια, η Αlpha Bank παραμένει εισηγμένη, αποτελώντας σταθερό θεσμικό πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της κεφαλαιαγοράς και κυρίως, της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Γιάννος Κοντόπουλος

ΥπΑΑΤ: Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ
AGRO

Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρ. παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ

Τι προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)

ΕΑΕΕ: Αύξηση13,2% στο πλήθος των ασφαλίσεων στα μεταφερόμενα εμπορεύματα το 2024
Business

Αύξηση 13,2% στις ασφαλίσεις στα μεταφερόμενα εμπορεύματα

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων έφτασε στα 17 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ

Νetcompany: Ανακοίνωση νέας δομής – Σε νέο, διευρυμένο ρόλο ο Αλέξανδρος Μάνος
Business

Ανακοίνωση νέας δομής στην Νetcompany - Διευρυμένος ρόλος για τον Αλέξανδρο Μάνο

Eνισχύει τη στρατηγική της ανάπτυξη η Netcompany σε Ελλάδα, Νότια & Ανατολική Ευρώπη, Βέλγιο και Λουξεμβούργο με νέα δομή

ΕΚΤΕΡ: Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές η ανέγερση των νέων της εγκαταστάσεων
Business

Πράσινο στην ΕΚΤΕΡ για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων

Οι νέες εγκαταστάσεις θα στεγάσουν τα κεντρικά γραφεία της ΕΚΤΕΡ στην Αγία Παρασκευή

Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν την Ευρώπη― τουλάχιστον τις κυβερνήσεις που θεωρούν πιο φιλικές ― να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισ. ευρώ

Αγροτικό πετρέλαιο: Οδηγίες ΑΑΔΕ για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
AGRO

Τα SOS για το αγροτικό πετρέλαιο – Πώς θα καταβληθεί

Τι ισχύει με την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο - Σε ποιες διορθώσεις μπορεί να προχωρήσουν οι αγρότες

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας από τη ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά σε ανέργους 18-29 ετών και δίνει έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley
Markets

Morgan Stanley: «Ταύρος» για τις ελληνικές μετοχές το 2026

Τι εκτιμά για την Ελλάδα η Morgan Stanley - Παραμένει αρνητική για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο ΑΘηνών: Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Προσπαθεί να αμυνθεί στις πιέσεις από Eurobank και ΟΤΕ το ΧΑ

O Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13% στις 2.083,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 96 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20 εκατ. τεμάχια

Παράχης (ΣΕΤΕ): Θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να προηγείται
Τουρισμός

Παράχης (ΣΕΤΕ): Θέλουμε ο ελληνικός τουρισμός να προηγείται

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ μίλησε για «ένα νέο χάρτη για επιχειρήσεις, προορισμούς, θεσμούς και εργαζόμενους»

Ελληνικά ομόλογα: Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας με την ένταξη στον Δείκτη iBoxx® Global Government, λέει η S&P Global
Ομόλογα

Γιατί ανοίγει νέος ορίζοντας για τα ελληνικά ομόλογα

Θετικά σχολιάζει ο S&P Global την ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων (όπως και των ινδικών) στον Δείκτη iBoxx® Global Government

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΚΑΠ: Υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη για μικρούς παραγωγούς
AGRO

ΚΑΠ: Υψηλότερη χρηματοδοτική στήριξη για μικρούς παραγωγούς

Σε συμφωνία για την απλούστευση των κανόνων της ΚΑΠ για τους αγρότες κατέληξαν οι ευρωβουλευτές

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε τροχιά περιφερειακής ενίσχυσης και διαφοροποίησης
Τα νέα της αγοράς

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε τροχιά περιφερειακής ενίσχυσης και διαφοροποίησης

Σε μια εποχή ταχύτατων ανακατατάξεων στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνει

Κωστής Μουσουρούλης: Εξελέγη μέλος του ΔΣ της SMEunited
Business

Μέλος του ΔΣ της SMEunited εξελέγη Κωστής Μουσουρούλης

Πρόκειται για τον επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο