Alphabet: Πώληση μετοχών 80 δισ. δολ. για επενδύσεις στην AI

Σχέδια για συγκέντρωση έως και 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχικό κεφάλαιο δήλωσε ότι έχει η Alphabet ώστε να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις της σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, έναν σημαντικό πυλώνα για μια εταιρεία που υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές δικών της μετοχών στη Wall Street.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα περιλαμβάνει μια πώληση μετοχών 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Berkshire Hathaway, η οποία χτίζει μια θέση στη μητρική εταιρεία της Google από το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η πώληση-ορόσημο μετοχών της Alphabet, η πρώτη προσφορά μετοχών της σε περισσότερες από δύο δεκαετίες και μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μετοχών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για τους μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια άνευ προηγουμένου ξένη δαπάνη για την κατασκευή της υποδομής που τροφοδοτεί την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μέχρι τώρα, οι μεγάλοι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι έχουν χρηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τις ξένες δαπάνες τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τα μετρητά που παράγονται από τις βασικές τους δραστηριότητες και με χρέος τους. Ωστόσο, με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να αναμένουν να δαπανήσουν 725 δισεκατομμύρια δολάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη φέτος, οι λογαριασμοί έχουν αρχίσει να επιβαρύνουν τα οικονομικά των μεγαλύτερων εταιρειών της Αμερικής.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε μια στιγμή επέκτασης για την Alphabet», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η συγκέντρωση κεφαλαίων θα βοηθήσει στην «υποστήριξη της σημαντικής ευκαιρίας ανάπτυξης που έχει μπροστά της».

Η Alphabet επανέλαβε τη Δευτέρα ότι σχεδίαζε να δαπανήσει έως και 190 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, με το ποσό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί «σημαντικά» το 2027. Ενώ η λειτουργική ταμειακή ροή της κατά το περασμένο έτος ανήλθε σε 174 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέλαβε επίσης νέο χρέος 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες της. Η Alphabet κατέχει συνολικό χρέος άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν οδηγήσει σε επιτάχυνση της ανάπτυξης στο Google Cloud, το οποίο ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 63% σε ετήσια βάση, στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο.

Η Alphabet εν αναμονή επενδύσεων σε ΑΙ

Η Alphabet προχώρησε στην άντληση μετοχικού κεφαλαίου επειδή τα στελέχη αναμένουν μια παρατεταμένη περίοδο μεγάλων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θέλουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του ισολογισμού, ανέφεραν πηγές στους FT.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν περισσότερο από 2% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η ιδιωτική τοποθέτηση στην Berkshire θα αυξήσει τις συμμετοχές της επενδυτικής εταιρείας στην Alphabet σε περίπου 32 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα δέκατο του χαρτοφυλακίου μετοχών της. Η έκδοση μετοχών είναι μία από τις μεγαλύτερες στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ η Berkshire.

Θα καταστήσει επίσης την Alphabet μία από τις πέντε μεγαλύτερες εισηγμένες μετοχές της Berkshire, παράλληλα με το μακροχρόνιο μερίδιό της στην Coca-Cola, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμμετοχή της Berkshire στη συμφωνία διευθετήθηκε σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με τους FT. Αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σημαντικά στοιχήματα του διευθύνοντος συμβούλου Γκρεγκ Άμπελ από τότε που αντικατέστησε τον Γουόρεν Μπάφετ στην κορυφαία θέση στις αρχές του έτους.

Εκτός από την τοποθέτηση της Berkshire, ο όμιλος της Silicon Valley θα συγκεντρώσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ενός συνδυασμού πωλήσεων κοινών και μετατρέψιμων μετοχών, ακολουθούμενο από πωλήσεις σε ανοιχτή αγορά ύψους έως και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να ξεκινήσουν το τρίτο τρίμηνο. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τις τελευταίες πωλήσεις θα καλύψει το κόστος μιας αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο η Alphabet χειρίζεται τους φόρους επί των επιχορηγήσεων μετοχών των εργαζομένων που κατοχυρώνονται.

Η Goldman Sachs διετέλεσε μεσίτης τοποθέτησης στην επένδυση της Berkshire, ενώ παράλληλα ενήργησε ως συν-bookrunner για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μαζί με την JPMorgan Chase και την Morgan Stanley.