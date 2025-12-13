Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Η αισιοδοξία της αγοράς για τα Χριστούγεννα ποντάρει στο δώρο του ιδιωτικού τομέα - Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

Business 13.12.2025, 15:00
Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Στην καταβολή του δώρου στον ιδιωτικό τομέα για τα Χριστούγεννα, των επιδομάτων στους ανάλογους δικαιούχους, τη λειτουργία των καταστημάτων συγκεκριμένες Κυριακές αλλά και την… ανάγκη για δώρα, ποντάρει ο εμπορικός κόσμος δύο μόλις εβδομάδες πριν εκπνεύσει το 2025.

Τάσεις που επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΟΤ και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, κάνοντας λόγο για «αισιοδοξία και πολλές προσδοκίες να δούμε την αγορά να λειτουργεί όπως κάθε άλλη χρονιά για το συγκεκριμένο διάστημα».

Το κρίσιμο τρίμηνο και τα Χριστούγεννα

Παραδοσιακά, το Δ’ τρίμηνο είναι το κρισιμότερο σε πωλήσεις για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από την Black Friday και με την εορταστική περίοδο να ακοουθεί.

Με το δεδομένο ότι η αγορά έχει αφήσει πίσω της την αρνητική Black Friday, όλες οι προσπάθειες εστιάζονται στα Χριστούγεννα.

Σε αυτό το κρίσιμο διάστημα που αγγίζει και τις αρχές της νέας χρονιάς, ο κύκλος εργασιών για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 θα πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 8,2 δισ. (αύξηση 10%) ώστε οι επιχειρήσεις να καλύψουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος και να εξασφαλίσουν, βραχυπρόθεσμα, τη βιωσιμότητά τους.

Χριστούγεννα

Είναι εφικτό;

Σχεδόν οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν υψηλότερες πωλήσεις την περσινή χριστουγεννιάτικη σεζόν συγκριτικά με το 2023, ενώ επίσης υψηλό ήταν το ποσοστό (39%) επιχειρήσεων που παρέμεινε στα προηγούμενα επίπεδα, σύμφωνα και με την έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο.

Ειδικότερα, στις τέσσερις από τις δέκα επιχειρήσεις με βελτιωμένες πωλήσεις, η εν λόγω αύξηση διαμορφώθηκε από 11% έως 20%. Αντίθετα, στις επιχειρήσεις με μειωμένες πωλήσεις, σε σχέση με πέρυσι, το 52% αυτών εμφανίζει υποχώρηση χαμηλότερη του 10%.

Σε παλαιότερες έρευνες, η καλύτερη περίοδος για την αγοραστική κίνηση εντοπιζόταν στο χρονικό διάστημα που προηγείτο των Χριστουγέννων, εξαιτίας και της καταβολής του δώρου. Ωστόσο, το 2024 για τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (38%), η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ανάγκασε σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις (49%) να πραγματοποιήσουν προσφορές/εκπτώσεις ακόμα και κατά την εορταστική περίοδο. Ειδικότερα, το 51% των επιχειρήσεων προχώρησαν σε εκπτώσεις, μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων τους από 11% έως 20%.

Οι κινήσεις της αγοράς

Στρατηγική την οποία ακολουθούν και φέτος οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητες και αλυσίδες, δίνοντάς τους το χαρακτήρα που επιβάλουν οι ημέρες.

Από Christmas Offer, μέχρι δώρα για όλους και gift cards για τη εταιρεία Intersport, Elf-approved προσφορές από τα Zackret που προτείνουν δώρα ανάλογα με τις ανάγκες και το φύλο, αποκλειστικές συνεργασίες τη φετινή Gifting Season όπως την ονομάζει η JD Sports, αλλά και χριστουγεννιάτικα δώρα που ξεχωρίζουν με online οδηγό σε τρία κλικ για τα Cosmos Sport.

Ομοίως τα Public με προωθητικές ενέργειες αναγγέλουν πως «τα Χριστούγεννα ξεκινούν εδώ», ενώ το Πλαίσιο συνεχίζοντας την καμπάνια της Black Friday με τη Τζένη Μπότση στην οποία αποδίδει πλέον γνωρίσματα Άγιου Βαλιλη, καλεί για τις «μεγάλες αποφάσεις της νέας χρονιάς που δίνουν έμφαση στην αυτοφροντίδα». Από την πλευρά του ο Κωτσόβολος δανείζεται τη φωνή της Shaya και τα Χριστούγεννα μετά τη Black Friday για τους καταναλωτές που «ξερουν τι Xmas ζητούν».

Με ιδιαίτερες στρατηγικές μάρκετινγκ προσεγγίζουν τα Χριστουγεννα αλυσίδες όπως τα Zara που «τοποθετούν» τον Βενσάν Κασέλ και άλλους ηθοποιούς σε μια μίνι ταινία με τίτλο «Le diner», όπως και η δανική Pandora που καλεί για αγορές 3×2 για τις φετινές γιορτές, αλλά και τα Funky Buddha που γιορτάζουν με τις συλλογές Festive Reflections, αλλά και τα Kiko Milano που όπως και όλοι οι παίκτες στην αγορά, λανσάρουν σε φυσικά και ηλεκτρονικά κανάλια, τη χριστουγεννιάτικη συλλογή τους Snow Kissed Holiday με επιμέρους προϊόντα και gift sets.

Χριστούγεννα

Η «ανάσα» για τα Χριστούγεννα

Το εορταστικό ωράριο του 2025 διαμορφώνεται με έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης και οι εμπορικοί σύλλογοι δρομολογούν συγκεκριμένες Κυριακές ανοίγματος προκειμένου να ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση.

Στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου κανονισμού για τις εορταστικές περιόδους και τις προγραμματισμένες εκπτώσεις, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τέσσερις Κυριακές έως το τέλος του 2025.

Οι ημερομηνίες επιλέχθηκαν ώστε να διευκολύνουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εμπορική δραστηριότητα σε μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους του χρόνου.

Ειδικότερα:

  • 14 Δεκεμβρίου 2025 – Μια κρίσιμη ενδιάμεση Κυριακή για την προετοιμασία των γιορτών
  • 21 Δεκεμβρίου 2025 – Η κορύφωση της εορταστικής κίνησης με τα ψώνια των Χριστουγέννων, και
  • 28 Δεκεμβρίου 2025 – Η τελευταία ευκαιρία αγορών πριν την Πρωτοχρονιά

Απόρρητο