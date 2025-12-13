SpaceX: Επιβεβαίωση του σχεδίου για IPO – Στα 800 δισ. η αποτίμηση

Σε πώληση μετοχών σε εσωτερικούς επενδυτές, αποτιμώντας την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων του Ίλον Μασκ σε περίπου 800 δισεκατομμύρια δολάρια προχωρά η SpaceX, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) όλων των εποχών.

Σε μήνυμα προς την εταιρεία που το οποίο πληροφορήθηκε Bloomberg, η SpaceX ανέφερε ότι προετοιμάζεται για μια πιθανή δημόσια εγγραφή το 2026, η οποία θα αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ενός «τρελού ρυθμού πτήσεων» για τον υπό ανάπτυξη πύραυλο Starship, κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα και μιας βάσης στη Σελήνη.

Η τιμή ανά μετοχή

Η τιμή ανά μετοχή των 421 δολαρίων στην πιο πρόσφατη δευτερογενή προσφορά, όπως περιγράφεται σε υπόμνημα προς τους μετόχους από τον οικονομικό διευθυντή Bret Johnsen, είναι σχεδόν διπλάσια από τα 212 δολάρια ανά μετοχή που είχαν οριστεί τον Ιούλιο, όταν η αποτίμηση ανερχόταν στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αποτίμηση αυτή ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε θέσει η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT, τον Οκτώβριο, καθιστώντας τη SpaceX για άλλη μια φορά την πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως.

Η απόφαση Μασκ για IPO

Εάν ο Μασκ αποφασίσει να προχωρήσει με την IPO, θα πρόκειται για ακόμη ένα εντυπωσιακό εγχείρημα, το οποίο όμως θα εξαρτηθεί από μια σειρά φιλόδοξων και ριψοκίνδυνων σχεδίων που η SpaceX θα πρέπει να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια.

Η SpaceX προχωρά με σχέδια για IPO που θα επιδιώξει να αντλήσει σημαντικά περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια συναλλαγή που θα τη μετέτρεπε στη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Μασκ στοχεύει σε αποτίμηση περίπου 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το σύνολο της επιχείρησης, κάτι που θα έφερνε τη SpaceX κοντά στη χρηματιστηριακή αξία που είχε καθιερώσει η Saudi Aramco κατά τη ρεκόρ εισαγωγή της το 2019.

Ο χρόνος

Ο χρόνος της δημόσιας εγγραφής και η αντίστοιχη αποτίμηση είναι αβέβαιοι και η εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει να μην προχωρήσει, ανέφερε ο Johnsen στο email.

Η εταιρεία πραγματοποιεί προσφορές εξαγοράς μετοχών δύο φορές τον χρόνο, δίνοντας στους μετόχους – συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων – τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν ή να αγοράσουν περισσότερες μετοχές. Στην προκειμένη περίπτωση, η SpaceX έχει ορίσει τη δίκαιη αγοραία αποτίμησή της ως προπομπό μιας δημόσιας εγγραφής το επόμενο έτος.

Η SpaceX, ο πιο παραγωγικός εκτοξευτής πυραύλων στον κόσμο, κυριαρχεί στη διαστημική βιομηχανία με τον πύραυλο Falcon 9, ο οποίος μεταφέρει δορυφόρους και ανθρώπους σε τροχιά.

Η SpaceX είναι επίσης ο ηγέτης του κλάδου στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου από χαμηλή γήινη τροχιά μέσω του Starlink, ενός συστήματος χιλιάδων δορυφόρων που εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες.