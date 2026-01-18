Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα

Σύμφωνα με την Citi, η οικονομική μεγέθυνση στην ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1% το 2025, να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2026 και να φθάσει το 1,5% το 2027

Citi: Ανεβάζει ρυθμούς η ευρωζώνη, η ανησυχία για τα ομόλογα
Ανοδικά αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ευρωζώνης η Citi, επικαλούμενη τα πιο πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν μια σταδιακή αλλά σταθερή βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, η οικονομική μεγέθυνση στην ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1% το 2025, να επιταχυνθεί στο 1,2% το 2026 και να φθάσει το 1,5% το 2027. Η ανάκαμψη εκτιμάται ότι θα στηριχθεί όλο και περισσότερο στην εγχώρια ζήτηση, με καθοριστικό ρόλο να διαδραματίζουν οι επενδύσεις.

Όπως σημειώνει η Citi, οι επενδύσεις αυτές δεν θα στοχεύουν τόσο στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, όσο στη μεταμόρφωση του υφιστάμενου κεφαλαιακού αποθέματος: προς μια οικονομία πιο «πράσινη», περισσότερο ψηφιοποιημένη και εντατικότερη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η κατεύθυνση αναμένεται να στηρίξει τη μεταποίηση, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία των εξαγωγών.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της ευρωζώνης εξακολουθεί να πιέζεται, εξέλιξη που η Citi αποδίδει κυρίως στις καθυστερημένες επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. Παράλληλα, η εκτροπή κινεζικού εμπορίου προς την Ευρώπη παραμένει μια διαρθρωτική πρόκληση για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, εντείνοντας τον ανταγωνισμό σε κρίσιμους κλάδους.

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, η Citi δεν τη θεωρεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, εκτιμά ωστόσο ότι δεν θα λειτουργήσει και ως τροχοπέδη. Η αναμενόμενη θετική πορεία των πραγματικών εισοδημάτων, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, δημιουργεί ένα «μαξιλάρι» που μπορεί να απορροφήσει ενδεχόμενους αρνητικούς κραδασμούς στη ζήτηση.

Συνολικά, η Citi σκιαγραφεί ένα σενάριο μέτριας αλλά πιο ποιοτικής ανάπτυξης για την ευρωζώνη, με τις επενδύσεις και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό να αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που παραμένει γεμάτο προκλήσεις.

Συνεχίζεται το ανοδικό μομέντουμ στις παγκόσμιες μετοχές

Παρά τα έντονα επεισόδια μεταβλητότητας, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, σύμφωνα με τη Citi. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς κατέγραψε άνοδο περίπου 20%, ενώ οι μετοχές εκτός ΗΠΑ υπεραπέδωσαν έναντι της αμερικανικής αγοράς με τη μεγαλύτερη διαφορά από το 2009.

Η Citi εκτιμά ότι η ανοδική πορεία των παγκόσμιων μετοχών θα συνεχιστεί και το 2026, προβλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 10% για τον δείκτη MSCI All Country World έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η περαιτέρω άνοδος δεν αναμένεται να προέλθει από υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, αλλά κυρίως από την αύξηση των εταιρικών κερδών (EPS).

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, το περιβάλλον αποτιμήσεων αποτελεί πλέον σημαντικό «εμπόδιο» για την απόδοση των αγορών, καθιστώντας την πραγματική επίδοση των εταιρικών αποτελεσμάτων καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια του ανοδικού κύκλου.

Οι άξονες του 2026

Στη στρατηγική της για το 2026, η Citi εντοπίζει τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, τη στροφή των επενδυτών προς μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση, με προοπτικές συνέχισης της υπεραπόδοσης των αγορών εκτός ΗΠΑ. Δεύτερον, τη συνέχιση του επενδυτικού “trade” στην τεχνητή νοημοσύνη, με ενδείξεις διεύρυνσης των κερδισμένων κλάδων και εταιρειών. Και τρίτον, το βασικό σενάριο της Citi για ένα περιβάλλον «Goldilocks» —ούτε υπερθέρμανση ούτε ύφεση—, με παράλληλη επισήμανση των κινδύνων που θα μπορούσαν να το ανατρέψουν.

Ισχυρά θεμελιώδη, αλλά ακριβές αγορές

Σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών, η Citi σημειώνει ότι η συναίνεση της αγοράς προβλέπει αύξηση των παγκόσμιων εταιρικών κερδών κατά 14%, έναντι 11% που εκτιμάται για το 2025. Οι ΗΠΑ και οι αναδυόμενες αγορές αναμένεται να διατηρήσουν διψήφιους ρυθμούς αύξησης κερδών, ενώ η Ευρώπη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιτάχυνση, από μόλις 1% το 2025 σε περίπου 10% το 2026.

Η διεύρυνση της ανόδου δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, ιδίως στις ΗΠΑ, ενώ οι αναθεωρήσεις κερδών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ήταν γενικά θετικές. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης MSCI AC World έχει ανατιμηθεί κατά περίπου 5% σε επίπεδο αποτιμήσεων μέσα στο 2025 και διαπραγματεύεται πλέον με προσδοκώμενο P/E 12 μηνών κοντά στις 19 φορές, επίπεδο που αντιστοιχεί στο 90ό εκατοστημόριο της τελευταίας 25ετίας. Όλες οι μεγάλες αγορές βρίσκονται πλέον πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους αποτίμησης.

Αισιοδοξία, αλλά όχι σήμα εξόδου

Στο μέτωπο του επενδυτικού κλίματος, η Citi συστήνει overweight τοποθέτηση στην Ευρώπη, ενώ για τις ΗΠΑ η στάση είναι πιο ουδέτερη. Ο δείκτης Levkovich της Citi, που αποτυπώνει το επενδυτικό συναίσθημα στις ΗΠΑ, παραμένει σε επίπεδα ευφορίας.

Παρ’ όλα αυτά, η λεγόμενη «Bear Market Checklist» της τράπεζας —με 7,5 από τις 18 προειδοποιητικές ενδείξεις να έχουν ενεργοποιηθεί— εξακολουθεί να συνηγορεί υπέρ της στρατηγικής αγορών στις διορθώσεις.

Επενδυτικές συστάσεις και αγορές ομολόγων

Σε όρους στρατηγικής κατανομής, η Citi διατηρεί στόχο άνοδο 10% για τον MSCI ACWI έως το τέλος του 2026, με overweight στάση στις αναδυόμενες αγορές και στην Ευρώπη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κλαδικό επίπεδο, αναβαθμίζει τον τομέα της Υγείας σε υπέρβαρη θέση, προσθέτοντάς τον στους ήδη προτιμώμενους κλάδους της Τεχνολογίας και των Χρηματοοικονομικών, ενώ υποβαθμίζει και τους δύο καταναλωτικούς κλάδους, με τα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά να περνούν πλέον σε αρνητική σύσταση.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, η Citi εκτιμά ότι η περιφέρεια θα συνεχίσει να επωφελείται από την ισχυρή ανάπτυξη, τα χαμηλότερα ελλείμματα και τη γερμανική δημοσιονομική ώθηση. Ωστόσο, μέρος αυτής της αισιοδοξίας έχει ήδη αποτιμηθεί, καθώς η σύσφιξη των spreads τον Δεκέμβριο έφερε τα ομόλογα της περιφέρειας κοντά στους μεσοπρόθεσμους στόχους της τράπεζας.

Η κύρια πρόκληση εντοπίζεται στην αυξημένη προσφορά τίτλων το πρώτο τρίμηνο, η οποία μέχρι στιγμής απορροφάται ικανοποιητικά, αλλά αναμένεται να ενταθεί. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Citi προβλέπει ότι τα spreads των ιταλικών BTP και των ισπανικών Bonos θα κινηθούν πλάγια τους επόμενους μήνες, με κίνδυνο διεύρυνσης σε περίπτωση αύξησης της μεταβλητότητας.

Για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, βασικός κίνδυνος θεωρείται η δημοτική εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία τον Μάρτιο, η οποία θα δώσει ενδείξεις για τη δυναμική των άκρων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Δεδομένου ότι το πολιτικό ρίσκο αποτιμάται περιορισμένα στις αγορές, η Citi βλέπει περιθώρια διεύρυνσης των spreads, εξέλιξη που ενδέχεται τελικά να οδηγήσει σε περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ περιφέρειας και πυρήνα της Ευρωζώνης.

