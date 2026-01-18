Μάρτινς Κάζακς: Γιατί ο κεντρικός τραπεζίτης της Λετονίας μιλά για πόλεμο σε εξέλιξη με τη Ρωσία

Δεν πέφτουν βόμβες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ούτε κινούνται τανκς στα σύνορα της Ε.Ε. Κι όμως, για ορισμένους από τους ανθρώπους που κρατούν τα «κλειδιά» της οικονομικής σταθερότητας, ο πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει.

Δεν διεξάγεται με στρατούς, αλλά με κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ σε κρίσιμες υποδομές και αόρατες απειλές που δοκιμάζουν την αντοχή κρατών και τραπεζών.

«Η αφέλεια είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος»

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάρτινς Κάζακς, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: κατά την άποψή του, η Ευρώπη δεν μπορεί να προσποιείται ότι βρίσκεται εκτός πολέμου με τη Ρωσία. Όπως τονίζει, η σύγκρουση δεν εξελίσσεται με συμβατικούς όρους, αλλά μέσω συνεχών κυβερνοεπιθέσεων, παρεμβάσεων σε υποθαλάσσια καλώδια και παραβιάσεων εναέριου χώρου, ακόμη και πάνω από κράτη-μέλη της Ε.Ε.

«Δεν είναι πόλεμος με τη στενή έννοια, αλλά είναι σύγκρουση σε εξέλιξη», σημειώνει, καλώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να εγκαταλείψουν κάθε ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τον Καζάκς, η επόμενη μεγάλη δοκιμασία δεν θα αφορά μόνο την άμυνα, αλλά και τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο ή μια στοχευμένη επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις: από πιέσεις στις τράπεζες και προβλήματα ρευστότητας, έως ανησυχίες για το δημόσιο χρέος και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Αν και παραδέχεται ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι σήμερα κυρίαρχοι, υπογραμμίζει πως η προετοιμασία είναι κρίσιμη για να μη μετατραπούν σε πραγματική κρίση.

Το παράδειγμα της Λετονίας

Η Λετονία, χώρα με μακρά σύνορα με τη Ρωσία και ισχυρή παρουσία του ΝΑΤΟ, έχει ήδη κινηθεί προληπτικά. Τα τελευταία χρόνια, η κεντρική της τράπεζα έχει αναπτύξει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε μετρητά και ηλεκτρονικές πληρωμές ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

Μεταξύ άλλων, οι εμπορικές τράπεζες υποχρεώνονται να διατηρούν δίκτυα «κρίσιμων» ΑΤΜ, ορισμένα από τα οποία διαθέτουν αυτόνομες γεννήτριες ρεύματος. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί σύστημα φυσικών συναλλαγών με κάρτες χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο σε βασικά σημεία, όπως φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων και καταστήματα τροφίμων.

Ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής

Ο Κάζακς ξεκαθαρίζει ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν αφορά αποκλειστικά ένα στρατιωτικό σενάριο.

Πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μπορούν εξίσου να παραλύσουν υποδομές και οικονομικές λειτουργίες. Γι’ αυτό, όπως λέει, η ανθεκτικότητα πρέπει να είναι οριζόντια και διαρκής.

Η ευρωπαϊκή απάντηση

Κατά τον Λετονό κεντρικό τραπεζίτη, η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα για να μειώσει δραστικά την πιθανότητα μιας άμεσης σύγκρουσης.

Η στήριξη της Ουκρανίας, ώστε να μη δικαιωθεί στρατηγικά η Μόσχα, και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Το μήνυμα προς τη Ρωσία, καταλήγει, πρέπει να είναι σαφές: οποιαδήποτε επίθεση θα έχει υψηλό κόστος και δεν αξίζει καν να εξεταστεί.