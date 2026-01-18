Iσπανία: Εκτροχιασμός και σύγκρουση τρένων – Φόβοι για νεκρούς και πολλούς τραυματίες

Εκτροχιασμός τρένου στη νότια Ισπανία και σφοδρή σύγκρουση

Κόσμος 18.01.2026, 23:14
Iσπανία: Εκτροχιασμός και σύγκρουση τρένων – Φόβοι για νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Newsroom

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας Iryo από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε, εισέβαλε στην παρακείμενη γραμμή και προκάλεσε σύγκρουση με ένα τρένο AVE με προορισμό τη Χουέλβα. Τουλάχιστον 5 άτομα επιβεβαιώθηκαν νεκρά, δεκάδες τραυματίστηκαν και οι υπηρεσίες μεταξύ Μαδρίτης και Μάλαγα αναστάλησαν. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο δήμαρχος του Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος μαζί με την τοπική αστυνομία. Ο Moreno πιστεύει ότι η σύγκρουση μεταξύ των δύο τρένων δεν ήταν μετωπική, «αλλά πλευρική», επειδή δεν είδε κατεστραμμένα βαγόνια. «Πιστεύω ότι δεν κινούνταν στην ίδια γραμμή, αλλά δεν είναι σαφές».

Δέκα λεπτά με την αναχώρηση

Ο διαχειριστής της ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας, Adif, ανέφερε τον εκτροχιασμό ενός τρένου που αναχώρησε από τη Μάλαγα με προορισμό τον σταθμό Puerta de Atocha στη Μαδρίτη. Το περιστατικό συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρηση, σε παράκαμψη, όταν το τρένο μπήκε σε παρακείμενη γραμμή, χτυπώντας τα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την Ουέλβα.

Οι πρώτες πληροφορίες που καταφθάνουν από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πέντε νεκρούς και πολλούς τραυματίες αλλά δεν υπάρχει επιβεβαίωση από επίσημα χείλη.

Σε κατάσταση συναγερμού

Ο υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, μετέβη στο κέντρο έκτακτης ανάγκης. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Juanma Moreno, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την ανησυχία του για το «σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Ένας δημοσιογράφος της RTVE που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, ο Salvador Jiménez, περιέγραψε πώς μια ισχυρή πρόσκρουση που έμοιαζε με «σεισμό» συγκλόνισε το βαγόνι που ταξίδευε.

Πηγή in.gr

