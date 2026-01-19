Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα»

Αποκαλυπτικός για το τι θα περιλαμβάνει η «ατζέντα» της κυβέρνησης ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος την αντιπροσωπεία των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων.

Αφού επανέλαβε ότι « αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα», επανέφερε ως μέτρα τις ήδη ανακοινωθέντες παρεμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά «νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης».

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, επανέλαβε τη στήριξη που εξετάζεται και ήδη έχει ανακοινωθεί για δύο προϊόντα, το βαμβάκι και τα σιτηρά, σημειώνοντας «έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα»

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει», επισήμανε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, για να καταλήξει ότι «προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».