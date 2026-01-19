Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Σοκαριστικά βίντεο από την τραγωδία με τους 24 νεκρούς

«Η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας

Κόσμος 19.01.2026, 08:17
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Σοκαριστικά βίντεο από την τραγωδία με τους 24 νεκρούς
Newsroom

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 73 τραυματίστηκαν, οι 15 σοβαρά, σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στη νότια Ισπανία, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στην πόλη Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Διευκρίνισε πως 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Σύμφωνα με την El Mundo οι νεκροί είναι τουλάχιστον 24. Οι αρχές της Ανδαλουσίας αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 73 τραυματίες, έξι από τους οποίους βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κάνοντας λόγο για «νύχτα (που αναγγέλλεται) πολύ δύσκολη».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος για απεγκλωβίσουν τους επιβάτες που είχαν παγιδευτεί.  Στα τρένα επέβαιναν συνολικά 317 άνθρωποι.

Σάντσεθ: Νύχτα βαθιάς οδύνης»

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα». «Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

Μαρτυρίες επιβατών μιλούν για μια σφοδρή σύγκρουση «που έμοιαζε με σεισμό». Πολλοί από τους επιβάτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή ενός από τα βαγόνια για να μπορέσουν να βγουν ενώ άλλοι έσπασαν τα παράθυρα με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης.

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία τρόμου», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta.

«Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς».

«Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

Μακρόν: Σκεφτόμαστε τα θύματα

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

«Σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Σκεφτόμαστε τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό σας», ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας μέσω X—στα ισπανικά και στα γαλλικά—τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.

Πηγή: in.gr

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ben & Jerry's: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum
Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry's: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

