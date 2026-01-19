Maeztu (CEO IKEA): Η σταθερότητα των τιμών είναι καθοριστική για τους καταναλωτές

Η διατήρηση της συνέπειας και η αποφυγή υπερβολικών αντιδράσεων όσον αφορά τις τιμές είναι καθοριστικής σημασίας για τους λιανοπωλητές, καθώς οι πελάτες αναζητούν σταθερότητα, δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης παγκόσμιας αλυσίδας καταστημάτων IKEA.

Η IKEA αναγκάστηκε να αυξήσει ξανά τις τιμές ορισμένων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές σε σχέση με άλλες χώρες, προκειμένου να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των δασμών

Μετά την αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 λόγω διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο μεγαλύτερος όμιλος λιανικής πώλησης επίπλων στον κόσμο έχει μειώσει τις τιμές τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η αδυναμία της αγοράς ακινήτων έπληξαν τη ζήτηση των καταναλωτών.

«Οι εταιρείες θέλουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα, αλλά και οι καταναλωτές θέλουν σταθερότητα στις τιμές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ingka, Juvencio Maeztu, στο περιθώριο της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Πρέπει να εξασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα στις χαμηλές τιμές», δήλωσε στο Reuters Global Markets Forum.

Νέες αυξήσεις από IKEA στις ΗΠΑ

Η IKEA αναγκάστηκε να αυξήσει ξανά τις τιμές ορισμένων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές σε σχέση με άλλες χώρες, προκειμένου να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των δασμών.

Οι εισαγωγείς αναμένουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση, ο Maeztu, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του CEO τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, δήλωσε ότι δεν ήθελε να κάνει εικασίες.

«Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως έρχονται, ένα προς ένα», είπε. «Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε υπερβολικά, ειδικά όσον αφορά τις τιμές. Πρέπει να διατηρήσουμε κάποια συνέπεια», είπε, προσθέτοντας ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να «αποστασιοποιηθούμε» από τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές.

Ο Όμιλος Ingka, ο οποίος διαθέτει καταστήματα σε 32 αγορές και αντιπροσωπεύει το 87% των πωλήσεων της IKEA, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο τις χαμηλότερες ετήσιες πωλήσεις από το 2021, μετά τη μείωση των τιμών για να προσελκύσει τους καταναλωτές.

Το κλίμα των καταναλωτών σε όλες τις αγορές είναι τώρα «ένα μείγμα προσοχής και αισιοδοξίας, και τα δύο ταυτόχρονα», δήλωσε ο Maeztu.