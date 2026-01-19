Eurogroup: Το καμπανάκι θα χτυπήσει ο Πιερρακάκης – Η ατζέντα

Σήμερα το πρώτο Eurogroup με πρόεδρο τον Κυριάκο Πιερρακάκη εν μέσω δασμών και αναταραχής στη Γροιλανδία

Economy 19.01.2026, 08:05
Eurogroup: Το καμπανάκι θα χτυπήσει ο Πιερρακάκης – Η ατζέντα
Newsroom

Στις Βρυξέλλες είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα, όπου ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα προεδρεύσει για πρώτη φορά στη συνεδρίαση του Eurogroup.

Η σημερινή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνοδεύεται και από διπλή ελληνική παρουσία, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι θέματα που αφορούν τη διεύρυνση της Ευρωζώνης, με την ένταξη της Βουλγαρίας από τις αρχές του έτους, καθώς και τη διαδικασία επιλογής νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μερικά 24ωρα πριν τις συνεδριάσεις η Ουάσιγκτον έφερε αιφνιδίως στο προσκήνιο απειλές για κλιμάκωση δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, σε άμεση σύνδεση με τη διαμάχη για τη Γροιλανδία.

Η νέα ένταση οδήγησε την χθες σε έκτακτη σύγκληση στις Βρυξέλλες για συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε επίπεδο πρέσβεων ΕΕ, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί κοινή γραμμή προτού παρθούν αποφάσεις οικονομικής πολιτικής

Η ατζέντα θεμάτων στο Eurogroup

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί η επιλογή νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η θητεία του σημερινού αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος λήγει στα τέλη Μαΐου.

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα χαιρετίσουν την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή της χώρας σε συνεδρίαση του Eurogroup. Επίσης, θα συζητήσουν για τις προτεραιότητες της Ευρωζώνης το 2026 και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνεδριάσεων του G7 καθώς και για τους στόχους της νέας γαλλικής Προεδρίας.

H συνεδρίαση του ECOFIN

Στην πρώτη συνεδρίαση του ECOFIN για το 2026, οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν από την Κυπριακή Προεδρία για μια σειρά από χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Ειδικότερα:

  • στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ
  • στον τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα προετοιμαστεί η Σύσταση του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027
  • στον τομέα της φορολογίας, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολογική απλούστευση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού
  • βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης
  • επίσης, η Προεδρία θα διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report -AMR) που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Οικονομικών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027 με εγγύηση του προϋπολογισμού της Ένωσης.

