Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ο προϋπολογισμός και το Ταμείο Ανάκαμψης - Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα

Economy 19.01.2026, 11:00
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Σε δύο…δόσεις αναμένονται εκπρόσωποι των θεσμών στην Αθήνα προκειμένου αφενός να «σκανάρουν» την ελληνική οικονομία και αφετέρου να ελέγξουν την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα τεχνικά κλιμάκια αναμένεται να συναντήσουν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη μέσα στις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της μεταπρογραμματικής εποπτείας. Σε δεύτερο χρόνο και πιθανότατα στις αρχές της Άνοιξης έτερα κλιμάκια θα επισκεφτούν την Αθήνα προκειμένου να διαπιστώσουν τον βαθμό προόδου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα δεδομένα στο τραπέζι για την ελληνική οικονομία

Είναι βέβαιο ότι αυτήν την εβδομάδα θα τεθούν επί τάπητος τα δημοσιονομικά δεδομένα και το κλείσιμο του 2025. Σε αυτό το πεδίο τα νέα είναι πέρα από ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδόν 72 δισ. ευρώ έφτασαν τα φορολογικά έσοδα του 2025, κάτι που αποτελεί ρεκόρ και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ακρίβεια η οποία πλήττει τους καταναλωτές και τροφοδοτεί τον προϋπολογισμό μέσα από τους έμμεσους φόρους.

Την ίδια ώρα το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ για το 2025, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,7 δισ. ευρώ. Για αυτό και δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανακοίνωση λήψης νέων μέτρων μετά το Πάσχα, όταν και θα υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι συνέβη το 2025. Άλλωστε αυτή η πρακτική ακολουθήθηκε και πέρυσι με τις ανακοινώσεις για την επιστροφή ενοικίου, τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Οι κρίσιμες ημερομηνίες ξεκινούν από το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και κλείνει τυπικά και ουσιαστικά το δημοσιονομικό έτος για το 2025. Το οικονομικό επιτελείο θα έχει πλέον εικόνα για την πορεία των φορολογικών εσόδων και των δαπανών.

Κατά το πρώτο 15ημερο του Μαρτίου αναμένεται να ανακοινωθούν και τα στοιχεία για το δ’ τρίμηνο του 2025, οπότε θα διαμορφωθεί και ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για το 2026.

Ακολούθως, στις 21 Απριλίου η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ θα πιστοποιήσουν το κλείσιμο του 2025. Από το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί και το εάν θα υπάρξει λήψη νέων μέτρων που θα ισχύσουν το 2026, πέραν των όσων θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της φετινής ΔΕΘ και θα αφορούν την εκλογική χρονιά του 2027.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 178 ορόσημα

Στο μεσοδιάστημα θα πραγματοποιηθεί και ένα νέος έλεγχος για το Ταμείο Ανάκαμψης, η λήξη του οποίου τοποθετείται στο τέλος Αυγούστου, εάν δε δοθεί κάποια παράταση από την Κομισιόν.

Είναι πλέον γνωστό πως συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους υστερεί η αξιοποίηση των πόρων από τον πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία φέρει την ευθύνη να ολοκληρώσει τη βασική αποστολή του Ταμείου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 178 ορόσημα

Άλλωστε, περί τα μέσα Μαΐου αναμένονται και οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκτός από αυτές θα δώσει και μια γενική εικόνα για την πορεία ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σήμα κινδύνου

«Καμπανάκι» κινδύνου για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε πρόσφατα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μέσω της ενδιάμεσης έκθεση της ΤτΕ. Όπως προέκυψε, περί τα 11,4 δισ. ευρώ από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ δεν έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία, κάτι που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το εάν η χώρα θα μπορέσει να απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων μέχρι τον Αύγουστο του 2026, οπότε και ολοκληρώνεται επίσημα η παρουσία του Ταμείου στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα.

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε και ειδική ανάλυση της Eurobank, η οποία δημιουργεί νέα ερωτήματα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα με τις επιχορηγήσεις.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε αυτήν η Ελλάδα «στο σκέλος των επιχορηγήσεων επιτυγχάνει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό χρήσης».

Την ίδια στιγμή, στην ανάλυση διαπιστώνεται η ανάγκη να «τρέξει» ακόμη περισσότερο η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς, όπως τονίζεται «είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υπολειπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συνδέονται με αυτό και κατά συνέπεια να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι».

