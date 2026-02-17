Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαιτίζει τους πωλητές το άλμα της Coca Cola HBC

Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να εξακολουθούν να έχουν τα ηνία, αν και η εικόνα του γενικού δείκτη «θολώνει» από την ισχυρή κίνηση της Coca Cola HBC.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,06% στις 2.280,45 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 34,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,4 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,07% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.804,45 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,12% στις 2.607,24 μονάδες.

Σε φάση αναταράξεων

Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει αντιμέτωπο με κινήσεις διαφοροποίησης από τα χαρτοφυλάκια, γεγονός που αποτυπώνεται στα μοιρασμένα πρόσημα στο ταμπλό και στην έντονη μεταβλητότητα που εμφανίζει η αγορά. Ευλόγως οι επενδυτές συνεχίζουν να αναπροσαρμόζουν θέσεις, αξιολογώντας τόσο τις πρόσφατες απώλειες όσο και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την τρέχουσα διάρθρωση.

Ουσιαστικά η αγορά βρίσκεται σε εκείνη τη φάση, όπου κάθε μικρή διόρθωση ενεργοποιεί εκ νέου τους αγοραστές, καθώς η ρευστότητα που απελευθερώνεται επανατοποθετείται σε επιλεγμένες μετοχές. Παρόλα αυτά, οι αποτιμήσεις έχουν γίνει απαιτητικές, με τους καταλύτες που θα μπορούσαν να ανατροφοδοτήσουν μία πιο ξεκάθαρη κίνηση να αργούν ακόμη, όπως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του 2025.

Έτσι, η διορθωτική φάση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, και η μεγάλη πτώση της περασμένης Παρασκευής εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα. Οι πωλητές φαίνεται να έχουν για την ώρα τον πρώτο λόγο, με τις όποιες άμυνες να προέρχονται κυρίως από την ισχυρή άνοδο της Coca-Cola HBC, η οποία λειτουργεί ως βαρόμετρο σταθερότητας για τον δείκτη και περιορίζει τις συνολικές απώλειες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ΔΕΗ, Εθνική, ΕΛΧΑ και Aktor σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Cenergy, ΟΠΑΠ, Τιτάν, Βιοχάλκο, Λάμδα, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen, ΔΑΑ, Πειραιώς και Alpha Bank.

Στον αντίποδα, ισχυρή είναι η στήριξη που δίνει η Coca Cola με το +2,07% που καταγράφει, με την Optima να είναι στο +1,61%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Κύπρου, Helleniq Energy, Eurobank, Motor Oil και Jumbo, ενώ ο Σαράντης είναι χωρίς μεταβολή.