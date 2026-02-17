Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν την ανακοίνωση νέων τριμηνιαίων εταιρικών αποτελεσμάτων, τα δεδομένα για την αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τις ΗΠΑ.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,05% στις 618 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,37% στις 10.512 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,16% στις 24.760 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,06% στις 8.321 μονάδες.

Οικονομικά αποτελέσματα

Στο επίκεντρο σήμερα η BHP Group, η οποία ανακοίνωσε υψηλότερα του αναμενόμενου καθαρά κέρδη εξαμήνου, κυρίως λόγω του χαλκού, που για πρώτη φορά ξεπέρασε το σίδηρο στα κέρδη του κορυφαίου παγκόσμιου μεταλλευτικού ομίλου, καθώς οι τιμές του κόκκινου μετάλλου αυξήθηκαν λόγω ζήτησης που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη.

Επίσης, η Antofagasta ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών για το 2025, καθώς οι υψηλότερες τιμές χαλκού και παραπροϊόντων οδήγησαν σε σημαντική αύξηση κερδών και ταμειακών ροών. Τα έσοδα για το έτος αυξήθηκαν επίσης κατά 30%, αντανακλώντας υψηλότερες τιμές χαλκού και αυξημένα έσοδα από παραπροϊόντα.

Στον ξενοδοχειακό τομέα, η InterContinental Hotels ανέφερε άνοδο 16% στα προσαρμοσμένα κέρδη για το 2025, ωστόσο η δραστηριότητα στην Αμερική εμφάνισε πτώση 2% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο το τέταρτο τρίμηνο, την πιο έντονη τριμηνιαία πτώση της χρονιάς, καθώς μειώθηκαν τα ταξίδια από ΗΠΑ και διεθνείς επισκέπτες.

Η ισπανική εταιρεία διαχείρισης φυσικού αερίου Enagas ανακοίνωσε επιστροφή σε κερδοφορία το 2025, ξεπερνώντας τους χρηματοοικονομικούς στόχους της, καθώς οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, η υψηλότερη απόφαση διαιτησίας σχετικά με επένδυση στο Περού και ο έλεγχος κόστους στήριξαν τα αποτελέσματα.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε αύξηση της ανεργίας τον Δεκέμβριο και επιβράδυνση της ανάπτυξης των μισθών, υποδεικνύοντας περαιτέρω χαλάρωση στην αγορά εργασίας και πιέζοντας την Bank of England να μειώσει ξανά τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% για το τρίμηνο έως τον Δεκέμβριο, από 5,1% τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2021. Ταυτόχρονα, η ετήσια αύξηση των μισθών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς τα μπόνους, επιβραδύνθηκε στο 4,2% στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, από 4,4% στο τρίμηνο έως τον Νοέμβριο.