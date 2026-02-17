Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει να διολισθαίνει

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε κλοιό πιέσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 17.02.2026, 14:19
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει να διολισθαίνει
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει την τραπεζική πτώση που συντηρεί το αρνητικό κλίμα και παρασύρει και αρκετούς τίτλους σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,55% στις 2.266,53 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 137 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,52% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.770,09 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,92% στις 2.586,28 μονάδες.

Συνεχίζει καθοδικά το ΧΑ

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε κλοιό πιέσεων, διατηρώντας αρνητικό πρόσημο και επιβαρύνοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς. Την ίδια στιγμή, νέες σημαντικές απώλειες καταγράφει και η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία με τη βαρύτητά της επηρεάζει καθοριστικά την πορεία του ταμπλό. Παρά το +2% της Coca Cola HBC, η ανοδική αντίδραση δεν επαρκεί για να διατηρήσει τον Γενικό Δείκτη κοντά στα χθεσινά επίπεδα κλεισίματος, με την αγορά να εμφανίζει εμφανή αδυναμία απορρόφησης των πιέσεων.

Καθίσταται πλέον σαφές ότι τα αυξημένα επίπεδα κεφαλαιοποίησης συνοδεύονται από υψηλότερες απαιτήσεις από την πλευρά της αγοράς, τόσο σε όρους κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ορατότητας και συνέπειας στην εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων. Ο βαθμός αντίδρασης έχει αλλάξει αισθητά, καθώς η θεσμική διαχείριση αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στις συναλλαγές, ιδίως στο άκουσμα ειδήσεων που δεν κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση. Η επιλεκτικότητα είναι πλέον εντονότερη και η ανοχή σε αρνητικές εκπλήξεις σαφώς περιορισμένη.

Παρά τη σημερινή επιδείνωση, είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για ουσιαστική αλλαγή της τάσης. Μια γρήγορη αλλά ουσιαστική διόρθωση με άμεσες αντιδράσεις θεωρείται απολύτως φυσιολογική μετά από ένα τόσο ισχυρό ανοδικό κύμα. Σε τεχνικό επίπεδο, στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.260 και 2.240 μονάδες, ενώ η βασική ζώνη άμυνας τοποθετείται μεταξύ 2.205 και 2.220 μονάδων, επίπεδα που αναμένεται να δοκιμαστούν σε περίπτωση συνέχισης των πιέσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χάνει 3,72%, με τις ΕΛΧΑ, Εθνική, ΟΠΑΠ, Aktor και Τιτάν να ακολουθούν με απώλειες άνω του 2%. Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Aegean και Alpha Bank, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ, Λάμδα, Σαράντης, Motor Oil, Metlen, Jumbo, Helleniq Energy, Eurobank, Πειραιώς και Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ κερδίζει 3,68%, με την Coca Cola να ενισχύεται κατά 2,07%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Optima Bank, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Κύπρου και Cenergy.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες
ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ
JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εταιρικά αποτελέσματα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Latest News
Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στέλνει μήνυμα ότι δεν έχει τιθασευτεί ο πληθωρισμός

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»
World

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»

«Η υπομονή έχει εξαντληθεί» για τις επιθέσεις των Ταλιμπάν, λέει ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν

Μακρόν: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
World

Η Mercosur πυροδοτεί κόντρα Μακρόν-φον ντερ Λάιεν

Αντίδραση Εμανουέλ Μακρόν στην δηλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η Ε.Ε. θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
Crypto

Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια

Η Tether πάγωσε τα stablecoin γιατί συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες

ΕΚΤ: Ιστορικό χαμηλό απόσυρσης πλαστών ευρώ το 2025
World

Σε ιστορικό... χαμηλό τα πλαστά στην Ευρωζώνη

Συνολικά 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025

Φοροδιαφυγή: Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η φοροδιαφυγή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο