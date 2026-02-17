Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει να διολισθαίνει

Ισχυρές είναι οι πιέσεις που δέχεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει την τραπεζική πτώση που συντηρεί το αρνητικό κλίμα και παρασύρει και αρκετούς τίτλους σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,55% στις 2.266,53 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 137 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,52% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.770,09 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,92% στις 2.586,28 μονάδες.

Συνεχίζει καθοδικά το ΧΑ

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει σε κλοιό πιέσεων, διατηρώντας αρνητικό πρόσημο και επιβαρύνοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς. Την ίδια στιγμή, νέες σημαντικές απώλειες καταγράφει και η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία με τη βαρύτητά της επηρεάζει καθοριστικά την πορεία του ταμπλό. Παρά το +2% της Coca Cola HBC, η ανοδική αντίδραση δεν επαρκεί για να διατηρήσει τον Γενικό Δείκτη κοντά στα χθεσινά επίπεδα κλεισίματος, με την αγορά να εμφανίζει εμφανή αδυναμία απορρόφησης των πιέσεων.

Καθίσταται πλέον σαφές ότι τα αυξημένα επίπεδα κεφαλαιοποίησης συνοδεύονται από υψηλότερες απαιτήσεις από την πλευρά της αγοράς, τόσο σε όρους κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ορατότητας και συνέπειας στην εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων. Ο βαθμός αντίδρασης έχει αλλάξει αισθητά, καθώς η θεσμική διαχείριση αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στις συναλλαγές, ιδίως στο άκουσμα ειδήσεων που δεν κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση. Η επιλεκτικότητα είναι πλέον εντονότερη και η ανοχή σε αρνητικές εκπλήξεις σαφώς περιορισμένη.

Παρά τη σημερινή επιδείνωση, είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για ουσιαστική αλλαγή της τάσης. Μια γρήγορη αλλά ουσιαστική διόρθωση με άμεσες αντιδράσεις θεωρείται απολύτως φυσιολογική μετά από ένα τόσο ισχυρό ανοδικό κύμα. Σε τεχνικό επίπεδο, στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.260 και 2.240 μονάδες, ενώ η βασική ζώνη άμυνας τοποθετείται μεταξύ 2.205 και 2.220 μονάδων, επίπεδα που αναμένεται να δοκιμαστούν σε περίπτωση συνέχισης των πιέσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χάνει 3,72%, με τις ΕΛΧΑ, Εθνική, ΟΠΑΠ, Aktor και Τιτάν να ακολουθούν με απώλειες άνω του 2%. Άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Aegean και Alpha Bank, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΔΕΗ, Λάμδα, Σαράντης, Motor Oil, Metlen, Jumbo, Helleniq Energy, Eurobank, Πειραιώς και Βιοχάλκο.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ κερδίζει 3,68%, με την Coca Cola να ενισχύεται κατά 2,07%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Optima Bank, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Κύπρου και Cenergy.