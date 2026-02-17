Goldman Sachs: Εγκαταλείπει τα κριτήρια DEI για υποψήφια μέλη του ΔΣ

Διαφορετικότητα, ισότητα, συμπερίληψη. Τα τρία κριτήρια, γνωστά ως DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) που τα τελευταία χρόνια μέχρι την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήταν ψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων, όλο και συχνότερα πλέον κατεβαίνουν χαμηλότερα ή καταργούνται, κάτω από την πίεση συντηρητικών μετόχων και με τις ευλογίες και τη στήριξη των αντιδραστικών αξιών και της οπισθοδρόμησης που φέρνει μαζί του ο Τραμπ.

Το κλίμα DEI έχει αλλάξει ριζικά για τις τράπεζες και πολλές άλλες εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Σημείο καμπής ήταν η εκτελεστική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του περασμένου έτους, με την οποία έδωσε εντολή σε ομοσπονδιακά υπουργεία και υπηρεσίες να ξεκινήσουν αστικές έρευνες για τα προγράμματα DEI σε εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman Sachs αποσύρθηκε από τη δέσμευσή της να υποστηρίξει τη διαφορετικότητα στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών – πελατών της που εισήγαγε στο χρηματιστήριο. Τώρα σχεδιάζει να καταργήσει τα κριτήρια διαφορετικότητας που θα λαμβάνει υπόψη το διοικητικό συμβούλιό της κατά την αναζήτηση υποψηφίων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στη WSJ.

Η επιτροπή διακυβέρνησης του διοικητικού συμβουλίου εντοπίζει επί του παρόντος κατάλληλους υποψηφίους με βάση κυρίως τέσσερις παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι μια ευρεία περιγραφή της ποικιλομορφίας, όπως απόψεις, υπόβαθρο, εργασία και στρατιωτική θητεία, εκτός από «άλλα δημογραφικά στοιχεία» που περιλαμβάνουν μια λίστα παραγόντων DEI.

Τώρα σχεδιάζει να διαγράψει τα «άλλα δημογραφικά στοιχεία», που περιλαμβάνουν τη φυλή, την εθνικότητα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ενδίδοντας στους συντηρητικούς μετόχους

Η απόφαση της Goldman ακολούθησε ένα παρασκηνιακό αίτημα από τον συντηρητικό ακτιβιστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό National Legal and Policy Center, ο οποίος κατέχει ένα μικρό μερίδιο στην τράπεζα. Η ομάδα υπέβαλε πρόταση στην εταιρεία τον Σεπτέμβριο, ζητώντας την κατάργηση των κριτηρίων DEI, σύμφωνα με τις πηγές. Η ομάδα ζήτησε να συμπεριληφθεί η πρότασή της στην δήλωση πληρεξουσιότητας της Goldman, η οποία θα διανεμηθεί στους μετόχους πριν από την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας την άνοιξη.

Η Goldman ενημέρωσε το NLPC ότι σκοπεύει να καταργήσει τα κριτήρια DEI και υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, η οποία περιλαμβάνει επίσης την απόσυρση της πρότασης της ακτιβιστικής ομάδας. Το διοικητικό συμβούλιο της Goldman αναμένεται να εγκρίνει τη νέα διατύπωση αυτόν το μήνα.

Η NLPC έχει υποστηρίξει σε αρκετές εταιρείες ότι η συνεκτίμηση της διαφορετικότητας κατά τον προσδιορισμό των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυξάνει τον κίνδυνο διακρίσεων.

Η Goldman έχει υποχωρήσει από τις πολιτικές DEI κατά το τελευταίο έτος. Αναδιαμόρφωσε το πρόγραμμα ποικιλομορφίας της, One Million Black Women, μια δέσμευση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις σε μαύρες επιχειρηματίες και ηγέτες μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης αναφορών στη φυλή.

Επίσης, κατάργησε την απαίτηση που είχε θέσει στις εταιρείες των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης να έχουν διοικητικά συμβούλια με ποικιλομορφία, προκειμένου να τις εισαγάγει στο χρηματιστήριο.

Η Goldman αντιμετώπισε αντι-DEI προτάσεις κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου πληρεξουσιότητας, αλλά οι μέτοχοι δεν ενέκριναν αυτές τις αλλαγές.