Βρετανία: Η ανεργία σε υψηλό δεκαετίας

Το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, εκτός της περιόδου της πανδημίας, και η αύξηση των μισθών επιβραδύνθηκε εκ νέου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, ενισχύοντας τις προσδοκίες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, το υψηλότερο από το 2015, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, το υψηλότερο από το 2015, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας, όταν έφτασε στο 5,3%.

Ήταν υψηλότερο από το 5,1% που καταγράφηκε τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται από μια έρευνα που το ONS βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, μετά την υπερβολική μείωση των ποσοστών ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των δεδομένων έχει βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι εργοδότες δήλωσαν ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν τον αντίκτυπο που είχαν στην αγορά εργασίας οι αλλαγές στην πολιτική της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, συμπεριλαμβανομένης της περσινής αύξησης των φόρων για τους εργοδότες.

Η στερλίνα υποχώρησε κατά περισσότερο από μισό σεντ έναντι του δολαρίου, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών της. Οι επενδυτές υπολόγισαν ότι υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα η Τράπεζα της Αγγλίας να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον Μάρτιο, από 65% που ήταν η πιθανότητα τη Δευτέρα.

«Η τελευταία έκθεση για την απασχόληση στη Βρετανία διατηρεί την Τράπεζα της Αγγλίας σταθερά σε τροχιά για μείωση των επιτοκίων τον Μάρτιο», δήλωσε ο James Smith, οικονομολόγος της τράπεζας ING.

Φρένο στην αύξηση των μισθών στη Βρετανία

Η Τράπεζα της Αγγλίας θέλει να βεβαιωθεί ότι η πληθωριστική πίεση από την αγορά εργασίας επιβραδύνεται και τα στοιχεία της Τρίτης της έδωσαν κάποια διαβεβαίωση.

Η ετήσια αύξηση των μισθών, εξαιρουμένων των επιδομάτων, επιβραδύνθηκε στο 4,2% τα τελευταία τρία μήνες του 2025 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters και κάτω από το 4,4% το τρίμηνο έως τον Νοέμβριο.

Η ετήσια αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, εξαιρουμένων των μπόνους, την οποία παρακολουθεί στενά η Τράπεζα της Αγγλίας, επιβραδύνθηκε στο 3,4% τους τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο, από 3,6% τους τρεις μήνες έως τον Νοέμβριο.

Η αγορά εργασίας στη Βρετανία έχει αποδυναμωθεί από τότε που η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves αύξησε τον φόρο που καταβάλλουν οι εργοδότες τον περασμένο Απρίλιο.

Οι επιχειρήσεις ανησυχούν επίσης για την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο και για το κόστος μιας μεταρρύθμισης που θα παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις εργοδότες σχεδίαζαν να μειώσουν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού λόγω του κόστους που συνδέεται με τη νομοθεσία.

«Η επιχειρηματική κοινότητα έχει επισημάνει επανειλημμένα τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις προσλήψεις, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της πλειονότητας των εργοδοτών», δήλωσε ο Alex Hall-Chen, σύμβουλος πολιτικής στο Institute of Directors, μια ομάδα εργοδοτών.

Αύξηση ανεργίας των νέων

Οι αναλυτές επεσήμαναν την αύξηση της ανεργίας των νέων, η οποία πιθανώς αντανακλά τις ανησυχίες των εργοδοτών σχετικά με το κόστος των προσλήψεων.

«Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο περιβάλλον – υψηλότερο κόστος μισθοδοσίας, ευάλωτη επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την ανάπτυξη – και ανταποκρίνονται μειώνοντας τις προσλήψεις νέων», δήλωσε ο Jack Kennedy, ανώτερος οικονομολόγος στην ιστοσελίδα για θέσεις εργασίας Indeed.

Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ορισμένες ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας ενδέχεται να σταθεροποιείται.

Τον Δεκέμβριο, η μισθωτή απασχόληση μειώθηκε κατά 6.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μικρότερη μείωση από τον Αύγουστο και πολύ μικρότερη από την αρχική εκτίμηση για μείωση κατά 43.000 θέσεις.

Τα προσωρινά στοιχεία για τον Ιανουάριο έδειξαν μείωση κατά 11.000 θέσεις.

Η ONS ανέφερε ότι οι κενές θέσεις που οι εργοδότες προσπαθούσαν να καλύψουν δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές.