Warner: «Άνοιξε» 7ήμερο παράθυρο για συνομίλιες με Paramount

Την πρόθεσή της δήλωσε η Warner να ανοίξει ξανά τις συνομιλίες συμφωνίας με την Paramount Skydance, καθώς «τρέχει» ένα επταήμενο παγώματος της Netflix για να διερευνήσει τις «ελλείψεις» στην προσφορά της Paramount να αγοράσει ολόκληρη την WBD.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία μέσων ενημέρωσης έχει μια εκκρεμή συναλλαγή με το Netflix για τις δραστηριότητες streaming και στούντιο, ενώ η Paramount ξεκίνησε μια επιθετική προσφορά απευθείας στους μετόχους της WBD στα 30 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με όσα σημειώνει το CNBC.

«Το Netflix παρείχε στην Warner περιορισμένη απαλλαγή βάσει των όρων της συμφωνίας συγχώνευσής της με το Netflix, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει σε συζητήσεις με την Paramount Skydance για μια περίοδο επτά ημερών που λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Στόχος της, να επιδιώξει διευκρινίσεις για τους μετόχους της WD και να δώσει στην Paramount τη δυνατότητα να κάνει την καλύτερη και τελική της προσφορά», ανέφερε η Warner Bros. Discovery σε ανακοίνωσή της.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα συνεργαστούμε με την Paramount για να συζητήσουμε τις ελλείψεις που παραμένουν ανεπίλυτες και να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας συγχώνευσης», ανέφερε.

Τι θέλει η Paramount από τη Warner

Η ηγεσία της Paramount έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, δεν είναι η «καλύτερη και τελική» της. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα ενίσχυσε την προσφορά της με πρόσθετες «βελτιώσεις», αλλά δεν αύξησε την αξία ανά μετοχή.

Η Warner Bros. Discovery ανέφερε ότι ένας ανώτερος εκπρόσωπος της Paramount ενημέρωσε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ότι θα προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή εάν οι συνομιλίες για τη συμφωνία επαναλειτουργούσαν.

Μετά την περιορισμένη περίοδο παραίτησης, το Netflix θα διατηρήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα που παρέχει η συμφωνία συγχώνευσης, δήλωσε η WBD.

«Καθ’ όλη τη διαδικασία, η μόνη μας εστίαση ήταν στη μεγιστοποίηση της αξίας και της βεβαιότητας για τους μετόχους της Warner», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ντέιβιντ Ζασλάβ. «Σε κάθε βήμα, έχουμε παράσχει στην Paramount σαφείς οδηγίες σχετικά με τις ελλείψεις στις προσφορές τους και τις ευκαιρίες για την αντιμετώπισή τους. Συνεργαζόμαστε τώρα με την Paramount για να διαπιστώσουμε εάν μπορούν να υποβάλουν μια εφαρμόσιμη, δεσμευτική πρόταση που παρέχει ανώτερη αξία και βεβαιότητα για τους μετόχους της Warner μέσω της καλύτερης και τελικής προσφοράς τους».

Η Netflix και οι «γελοιότητες της Paramount»

Η Warner ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνέλευση των μετόχων στις 20 Μαρτίου και δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο εξακολουθεί να προτείνει ομόφωνα τη συμφωνία με το Netflix έναντι της προσφοράς της Paramount.

Η Netflix ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ημερομηνία της συνέλευσης των μετόχων σηματοδότησε ένα «σημαντικό ορόσημο για τη συναλλαγή μας με την Warner».

«Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι η συναλλαγή μας παρέχει ανώτερη αξία και σιγουριά, αναγνωρίζουμε τη συνεχιζόμενη απόσπαση της προσοχής για τους μετόχους της Warner και την ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας που προκαλείται από τις γελοιότητες της Paramount», δήλωσε η Netflix.

«Κατά συνέπεια, χορηγήσαμε στην Warner μια οριακή επταήμερη απαλλαγή από ορισμένες υποχρεώσεις βάσει της συμφωνίας συγχώνευσής μας, ώστε να τους επιτρέψουμε να συνεργαστούν με την Paramount για την πλήρη και οριστική επίλυση αυτού του ζητήματος».

Οι μετοχές της Paramount και της Warner Bros. Discovery σημείωσαν άνοδο περίπου 3% η καθεμία στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.