World 17.02.2026, 15:41
Warner: «Άνοιξε» 7ήμερο παράθυρο για συνομίλιες με Paramount
Την πρόθεσή της δήλωσε η Warner να ανοίξει ξανά τις συνομιλίες συμφωνίας με την Paramount Skydance, καθώς «τρέχει» ένα επταήμενο παγώματος της Netflix για να διερευνήσει τις «ελλείψεις» στην προσφορά της Paramount να αγοράσει ολόκληρη την WBD.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία μέσων ενημέρωσης έχει μια εκκρεμή συναλλαγή με το Netflix για τις δραστηριότητες streaming και στούντιο, ενώ η Paramount ξεκίνησε μια επιθετική προσφορά απευθείας στους μετόχους της WBD στα 30 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με όσα σημειώνει το CNBC.

«Το Netflix παρείχε στην Warner περιορισμένη απαλλαγή βάσει των όρων της συμφωνίας συγχώνευσής της με το Netflix, επιτρέποντάς της να συμμετάσχει σε συζητήσεις με την Paramount Skydance για μια περίοδο επτά ημερών που λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Στόχος της, να επιδιώξει διευκρινίσεις για τους μετόχους της WD και να δώσει στην Paramount τη δυνατότητα να κάνει την καλύτερη και τελική της προσφορά», ανέφερε η Warner Bros. Discovery σε ανακοίνωσή της.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα συνεργαστούμε με την Paramount για να συζητήσουμε τις ελλείψεις που παραμένουν ανεπίλυτες και να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας συγχώνευσης», ανέφερε.

Warner

Τι θέλει η Paramount από τη Warner

Η ηγεσία της Paramount έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, δεν είναι η «καλύτερη και τελική» της. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα ενίσχυσε την προσφορά της με πρόσθετες «βελτιώσεις», αλλά δεν αύξησε την αξία ανά μετοχή.

Η Warner Bros. Discovery ανέφερε ότι ένας ανώτερος εκπρόσωπος της Paramount ενημέρωσε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ότι θα προσέφερε 31 δολάρια ανά μετοχή εάν οι συνομιλίες για τη συμφωνία επαναλειτουργούσαν.

Μετά την περιορισμένη περίοδο παραίτησης, το Netflix θα διατηρήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα που παρέχει η συμφωνία συγχώνευσης, δήλωσε η WBD.

«Καθ’ όλη τη διαδικασία, η μόνη μας εστίαση ήταν στη μεγιστοποίηση της αξίας και της βεβαιότητας για τους μετόχους της Warner», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ντέιβιντ Ζασλάβ. «Σε κάθε βήμα, έχουμε παράσχει στην Paramount σαφείς οδηγίες σχετικά με τις ελλείψεις στις προσφορές τους και τις ευκαιρίες για την αντιμετώπισή τους. Συνεργαζόμαστε τώρα με την Paramount για να διαπιστώσουμε εάν μπορούν να υποβάλουν μια εφαρμόσιμη, δεσμευτική πρόταση που παρέχει ανώτερη αξία και βεβαιότητα για τους μετόχους της Warner μέσω της καλύτερης και τελικής προσφοράς τους».

Η Netflix και οι «γελοιότητες της Paramount»

Η Warner ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνέλευση των μετόχων στις 20 Μαρτίου και δήλωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο εξακολουθεί να προτείνει ομόφωνα τη συμφωνία με το Netflix έναντι της προσφοράς της Paramount.

Η Netflix ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ημερομηνία της συνέλευσης των μετόχων σηματοδότησε ένα «σημαντικό ορόσημο για τη συναλλαγή μας με την Warner».

«Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι η συναλλαγή μας παρέχει ανώτερη αξία και σιγουριά, αναγνωρίζουμε τη συνεχιζόμενη απόσπαση της προσοχής για τους μετόχους της Warner και την ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας που προκαλείται από τις γελοιότητες της Paramount», δήλωσε η Netflix.

«Κατά συνέπεια, χορηγήσαμε στην Warner μια οριακή επταήμερη απαλλαγή από ορισμένες υποχρεώσεις βάσει της συμφωνίας συγχώνευσής μας, ώστε να τους επιτρέψουμε να συνεργαστούν με την Paramount για την πλήρη και οριστική επίλυση αυτού του ζητήματος».

Οι μετοχές της Paramount και της Warner Bros. Discovery σημείωσαν άνοδο περίπου 3% η καθεμία στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου
Φυσικό αέριο

Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομo

Στο τραπέζι πρόταση των ΗΠΑ να συνυπολογίζονται οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου στην ευρύτερη εμπορική συμφωνία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ ύψους 750 δισ. δολαρίων

Μάχη Τράτσα
