Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες δαπάνες μπλοκάρει το νέο Ε3 για τους επαγγελματίες

Ολες οι αλλαγές που φέρνει το νέο Ε3 στις φορολογικές δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 17.02.2026, 07:00
Αλλαγές στη φορολογική δήλωση ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν το 2025 φέρνει το φετινό έντυπο Ε3 που συνυποβάλλεται με τη δήλωση και «φωτογραφίζει» τα οικονομικά στοιχεία περισσότερων από 1 εκατ. επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Φέτος, το Ε3 εκδόθηκε με προσυμπληρωμένους αλλά όχι «κλειδωμένους» κωδικούς για τα έσοδα και έξοδα, «μπλόκο» σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, καθώς και νέους κωδικούς για ενισχύσεις σε αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2025.

Η ΑΑΔΕ έχει βάλει «κόφτη» στην πρακτική με τις «φουσκωμένες» δαπάνες των επαγγελματιών καθώς δεν αναγνωρίζει δαπάνες προς έκπτωση αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν περάσει από την πλατφόρμα myDATA.

Ολες οι αλλαγές

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

1.       Στο έντυπο Ε3 η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.

2.       Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων, στην υπό στοιχεία Α.1045/2025 (Β’ 1191) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση (A.1045/2025) τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων – εξόδων καθορίζονται σε 30% στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε 30% στην περίπτωση δεδομένων αγορών και εξόδων, ανά φορολογικό έτος σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

3.       Η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

4.        Δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

5.        Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέρη συμφώνου συμβίωσης, όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.

6.        Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μια κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

7.        Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).

8.        Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

9.       Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.

10.   Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του ΚΦΔ.

11.   Καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).

12.   Προστέθηκαν κωδικών νέων ενισχύσεων 2025, κυρίως αγροτικών και ειδικών περιπτώσεων (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.).

13.   Διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).

14.   Προστέθηκε νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).

15.    Διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση,αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά,θα πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

16.   Προστέθηκαν νέοι κωδικοί για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Το φετινό φορολογικό «φιρμάνι» προβλέπεται πως θα έχει αυξημένη επιβάρυνση για περίπου 400.000 επαγγελματίες οι οποίοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ για το τεκμαρτό εισόδημα. Ο φόρος που θα προκύψει θα υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί λόγω του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε στα 12.320 ευρώ το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2025 από 11.620 ευρώ που ίσχυε για το 2024. Με την αύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος αυξάνεται και ο ελάχιστος φόρος, από τα 1.256 ευρώ στα 1.410 ευρώ φέρνοντας περισσότερους φόρους στους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Προβλέπονται μικρότερες επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δύο έτη.

