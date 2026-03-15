Αν κάποιος μας έλεγε, όχι πολλά χρόνια πίσω αλλά πριν από τέσσερα – πέντε χρόνια, ότι σε προκαθορισμένη ημερομηνία θα άνοιγε η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις, ότι σχεδόν μία στις τέσσερις θα είναι προσυμπληρωμένη και θα υποβληθεί αυτόματα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής θα τον πιστεύαμε; Προφανώς και όχι.

Όμως, οι εξελίξεις, η τεχνολογία και κυρίως η πρόθεση να ξεφύγουμε από τα κακώς κείμενα του παρελθόντος μάς έχουν κάνει πλέον να είμαστε αισιόδοξοι ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και αυτό ευτυχώς συμβαίνει, γιατί για παράδειγμα το γεγονός ότι σήμερα θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για τον ΕΝΦΙΑ για περίπου 7.000.000 ιδιοκτήτες, ώστε έως το τέλος του μήνα να πληρώσουν την 1η δόση του φόρου (θα ακολουθήσουν άλλες 11 μηνιαίες) και αύριο θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ώστε περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι να μπορούν να «τρέξουν» με χρονική άνεση τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της φορολογικής δήλωσης, χωρίς να «εκλιπαρούν» στα μέσα Ιουλίου για παράταση, είναι κάτι που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν ήταν δεδομένο.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κύριος Γιώργος Πιτσιλής μαζί με την έμπειρη και άκρως αποτελεσματική ομάδα του της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε οι διαδικασίες και να απλοποιηθούν για τους πολίτες χωρίς να χρειάζονται να ταλαιπωρούνται για τα αυτονόητα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις και καλύτερες διασταυρώσεις να γίνονται και αποτελεσματικότεροι να είναι στη συνέχεια οι έλεγχοι και ο εντοπισμός εστιών φοροδιαφυγής.

Πλέον, η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από σχεδόν το σύνολο των πολιτών είναι ρουτίνα, καθώς τα περισσότερα στοιχεία είναι ήδη προσυμπληρωμένα ή εμφανίζονται με μία απλή επιβεβαίωση από τη μεριά τους ότι συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται. Ουσιαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις συμπλήρωσης των κωδικών και να θέλεις να φοροδιαφύγεις δεν στο επιτρέπει το σύστημα, που πίσω από τα προσυμπληρωμένα κουτάκια της δήλωσης τρέχουν ταυτόχρονα πλήθος διασταυρώσεων και ελέγχων από πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και στοιχείων.

Ούτε το φόρο που έχει παρακρατηθεί μπορεί να αλλάξει κάποιος, ούτε το εισόδημα που έχει εισπράξει από την εταιρεία που εργάζεται ή τον συνταξιοδοτικό φορέα που του καταθέτει κάθε μήνα στο λογαριασμό του τη σύνταξη. Μπορεί να κάνει ένσταση ή να ζητήσει διόρθωση αν θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιο λάθος (σπάνιο να συμβαίνει) αλλά υπάρχουν και εκεί δικλείδες ασφαλείας ώστε κάποιος να μην μπορεί να εξαπατήσει τα συστήματα για να γλιτώσει φόρο.

Μάλιστα, εφέτος, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν εισοδήματα από ενοίκια είτε αυτά αφορούν μακροχρόνιες μισθώσεις είτε βραχυχρόνιες (τύπου ΑirBnb), θα λάβουν ειδοποίηση από αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου ότι η φορολογική δήλωσή τους έχει προ-συμπληρωθεί βάσει των στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα Taxisnet.

Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να διασταυρώσει όλα τα εισοδήματα από ενοίκια και ταυτόχρονα να έχει πλήρη εικόνα των ποσών που δηλώνονται. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί στη συνέχεια να λάβει η κυβέρνηση τις όποιες αποφάσεις αφορούν τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων όχι μόνο για εκείνους που δηλώνουν ότι εισπράττουν ετήσια ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ και επιβαρύνονται πλέον με χαμηλότερο συντελεστή, αλλά και για όλους εκείνους που δηλώνουν ότι εισπράττουν κάθε μήνα ενοίκια για παράδειγμα της τάξεως των 500 ή 800 ευρώ.

Με βάση ότι ισχύει, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, εφόσον οι φορολογούμενοι δεν προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή, υποβάλλονται αυτόματα στις 15 Απριλίου, ενώ μετά την προθεσμία αυτή, οι όποιες διορθώσεις απαιτούνται να γίνουν, χωρίς πρόστιμο, έως την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία που δεν είναι άλλη από την 15η Ιουλίου 2026. Σημειώνεται, ότι για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία τελευταία προθεσμία υποβολής έχει καθοριστεί η 31η Ιουλίου.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος στην περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού μπορεί να γίνει σε οκτώ άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2027. Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση θα έχουν έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Από το σύνολο των 6.750.000 φορολογικών δηλώσεων, περίπου 2.400.000 είναι χρεωστικές και πληρώνουν πρόσθετο φόρο 5 δισ. ευρώ. Πέρυσι, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό κατέβαλαν εφάπαξ φόρο 2,17 δισ. ευρώ κερδίζοντας έκπτωση 2% έως 4%.

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι από τις εφετινές δηλώσεις (εισοδήματα 2025), οι τεκμαρτές δαπάνες των κατοικιών μειώνονται κατά 30% για εκείνες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τ.μ. και κατά 35% για τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα τεκμήρια διαβίωσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι μειωμένα έως και 73,7%, ενώ όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1/11/2010 και μετά, το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές Co2 και όχι με βάση τον κυβισμό. Μειωμένα κατά 30% είναι και τα τεκμήρια διαβίωσης που προκύπτουν για τους κατόχους σκαφών. Επίσης, εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ, τα ενήλικα τέκνα που είναι μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό ή είναι άνεργα και κατά το 2025 έχουν αποκτήσει οποιουδήποτε ύψους εισόδημα.