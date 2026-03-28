BYD: Μειώνονται τα κέρδη της για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια

Η BYD, κάποτε o αδιαμφισβήτητος ηγέτης της κινεζικής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε σημαντική πτώση των κερδών της και μείωση του προσωπικού για πρώτη φορά στην ιστορία της, επηρεασμένη από τη χαμηλή ζήτηση στην εγχώρια αγορά.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 19% στα 32,6 δισ. γιουάν (4,72 δισ. δολάρια), σύμφωνα με καταχώρηση στο χρηματιστήριο, σημειώνοντας την πρώτη ετήσια πτώση των κερδών σε τέσσερα χρόνια, ενώ οι αναλυτές περίμεναν μέση μείωση μόλις 12,1%.

Αντίξοες οι προοπτικές της BYD για το 2026

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η BYD μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη πιο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το 2026, καθώς η έντονη ανταγωνιστικότητα και η χαλαρή εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσουν να πιέζουν τα κέρδη, παρά την ανάπτυξη στις ξένες αγορές.

Η εταιρεία είχε ενισχυθεί παλαιότερα από τις σειρές Dynasty και Ocean, αλλά πλέον χάνει έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Leapmotor και η Geely, που κλείνουν την τεχνολογική διαφορά, αναφέρει το Reuters.

Απώλεια της ηγετικής της θέσης στην Κίνα

Το 2025 η BYD ήταν η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα, όμως από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2026 έπεσε στην τέταρτη θέση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων από την πανδημία COVID-19.

Τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 3,5%, η χαμηλότερη ανάπτυξη των τελευταίων έξι ετών, ενώ το προσωπικό μειώθηκε κατά 10,2%, φτάνοντας τους 869.622 εργαζόμενους στο τέλος του 2025.

Το περιθώριο κέρδους της BYD υπό πίεση

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων από τα αυτοκίνητα και συναφή προϊόντα, που αποτελούν το 80,7% των λειτουργικών εσόδων, μειώθηκαν στο 20,5%, από 22,3% το προηγούμενο έτος.

Παρά την ισχυρή στήριξη πολιτικής, η BYD αντιμετωπίζει πίεση στα περιθώρια, καθώς οι αποδόσεις πλέον εξαρτώνται από την κλίμακα, τον έλεγχο κόστους και την παγκόσμια επέκταση.

Ο πρόεδρος Wang Chuanfu τόνισε ότι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχει μπει σε «βίαιο στάδιο ανταγωνισμού» και επανέλαβε τη δέσμευση για επέκταση στο εξωτερικό.

Ο αναλυτής Eugene Hsiao της Macquarie πρόσθεσε ότι η επένδυση στην τεχνολογία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα σε βάρος της τιμής.

Προβλήματα στην εγχώρια αγορά

Η BYD επλήγη από τη λήξη της απαλλαγής φόρου αγοράς στα νέα ενεργειακά οχήματα. Τα αυτοκίνητα κάτω των 150.000 γιουάν αντιπροσώπευαν το 61% των εγχώριων πωλήσεων, ενώ οι αναθεωρημένες επιδοτήσεις ευνόησαν τα πιο ακριβά μοντέλα.

Για την ανάκαμψη των πωλήσεων, η BYD παρουσίασε 11 νέα μοντέλα με ταχύτερη φόρτιση μπαταρίας και επεκτείνει το δίκτυο flash charging. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η υψηλότερη γκάμα τιμών δεν αρκεί για να αυξηθεί η ζήτηση στην οικονομική κατηγορία.

Επέκταση στο εξωτερικό και ρευστότητα

Τα έσοδα από οχήματα και συναφή προϊόντα αυξήθηκαν κατά 5% χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη στις ξένες αγορές.

Παράλληλα, η BYD αντιμετωπίζει αυστηρότερη ρευστότητα καθώς συμμετέχει στην έγκαιρη πληρωμή προμηθευτών μετά από τους νέους κανονισμούς για στήριξη της βιομηχανίας ανταλλακτικών.

Τα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης ήταν μείον 97 δισ. γιουάν, έναντι ελλείμματος 122,7 δισ. γιουάν τον Ιούνιο.

Στην εγχώρια αγορά, η Geely κατέγραψε αύξηση 36% στα βασικά καθαρά κέρδη και η Xpeng πραγματοποίησε το πρώτο τρίμηνο κερδοφορίας της.