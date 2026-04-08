Σούνταρ Πιτσάι (Alphabet): Η μετατόπιση στην AI ανοίγει ευκαιρίες για επενδύσεις σε startups

Με την Alphabet έτοιμη να κερδίσει δυνητικά τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια από την επένδυση στην SpaceX του Ίλον Μασκ το 2015, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Πιτσάι, δήλωσε ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης άνοιξε την πόρτα σε περισσότερες επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

«Ξέρετε, SpaceX, Anthropic και ούτω καθεξής, νομίζω ότι τώρα με τη στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες στις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε κεφάλαια με καλό τρόπο και γι′ αυτό το κάνουμε», δήλωσε ο Σούνταρ Πιτσάι , σε διαδικτυακή συζήτηση με τον συνιδρυτή της Stripe, Τζον Κόλισον, την Τρίτη.

Η Google συμμετέχει εδώ και καιρό στο παιχνίδι των επενδύσεων σε startups μέσω της ομάδας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρώιμου σταδίου GV και του αναπτυξιακού της βραχίονα CapitalG. Αλλά με τις σημερινές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να απαιτούν επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ή δισεκατομμυρίων δολαρίων, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, ενώνεται με άλλους τεχνολογικούς γίγαντες όπως οι Nvidia, Microsoft και Amazon στην παράκαμψη της επιχειρηματικής οδού και στην επίτευξη μεγάλων αποτελεσμάτων εκτός ισολογισμού.

Η Alphabet επένδυσε για πρώτη φορά στην SpaceX το 2015, επενδύοντας 900 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τον Φεβρουάριο, η SpaceX συγχωνεύτηκε με την xAI του Μασκ σε μια συμφωνία αξίας 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Υποθέτοντας ότι η Alphabet έχει διατηρήσει όλες τις μετοχές της, το μερίδιό της θα αξίζει πλέον περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μπορούσε να αυξηθεί τους επόμενους μήνες.

Την περασμένη εβδομάδα, η SpaceX υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια προσφορά (IPO) και η εταιρεία φέρεται να επιδιώκει αποτίμηση 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια προσφορά ρεκόρ.

Έπειτα, υπάρχει ο αντίπαλος της OpenAI, η Anthropic, η οποία ανταγωνίζεται την Google στο επίπεδο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά συνεργάζεται επίσης με την εταιρεία αναζήτησης δεσμευόμενη να αγοράσει μονάδες επεξεργασίας Tensor ή TPU, και υποδομή cloud αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2023, η Google επένδυσε 300 εκατομμύρια δολάρια στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης για ένα μερίδιο περίπου 10%. Μήνες αργότερα, έριξε άλλα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, η αποτίμηση της Anthropic έχει εκτοξευθεί από μονοψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων σε 380 δισεκατομμύρια δολάρια, από τον τελευταίο γύρο τον Φεβρουάριο, με την Google να επενδύει επιπλέον κεφάλαια στην πορεία.

Συνολικά, η επένδυση της Google στην Anthropic ξεπερνά πλέον τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια και φέρεται να κατέχει μερίδιο 14% στην εταιρεία.

Τα τελευταία σχόλια του Πιτσάι υποδηλώνουν ότι η Google μπορεί να εξετάζει πρόσθετες εξωτερικές επενδύσεις καθώς τα κέρδη της από την τεχνητή νοημοσύνη συσσωρεύονται, αναφέρει το CNBC. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θέλει «να είναι καλός διαχειριστής κεφαλαίου».

«Στο βαθμό που είστε αισιόδοξοι για την απόδοση της επένδυσης, θέλετε να επενδύσετε εκεί κάθε δολάριο που μπορείτε», είπε, αναφερόμενος στην απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

Μιλώντας με τον Κόλισον για επενδύσεις, ο Πιτσάι μοιράστηκε τις απόψεις του με τον επικεφαλής μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Η Stripe αποτιμήθηκε στα 159 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 17 φορές από τότε που η GV συμμετείχε σε γύρο χρηματοδότησης 150 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016. Η CapitalG είναι επίσης επενδυτής στην εταιρεία fintech.

«Νιώσαμε ότι η επένδυσή μας στη Stripe ήταν καλή διαχείριση του κεφαλαίου μας», δήλωσε ο Πιτσάι στον Κόλισον.

Ο Σούνταρ Πιτσάι μίλησε επίσης για την Waymo, το τμήμα αυτόνομων οχημάτων της Alphabet. Η Waymo συγκέντρωσε κατά τον πρώτο γύρο εξωτερικής επένδυσης το 2020, 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα φέτος, η Waymo συγκέντρωσε σε νέο γύρο χρηματοδότησης 16 δισ. δολάρια, αποτιμώντας την εταιρεία στα 126 δισεκατομμύρια δολάρια, με την Alphabet να συνεισφέρει χρηματοδότηση μαζί με μια σειρά από εξωτερικούς επενδυτές.

Όταν η Waymo συγκέντρωνε για πρώτη φορά χρήματα, η Alphabet δεν διέθετε τα μετρητά που έχει στη διάθεσή της σήμερα.

«Θα χαιρόμουν να επενδύσω περισσότερα κεφάλαια στην Waymo νωρίτερα, αλλά δεν ήμασταν στο επίπεδο ωριμότητας για να το κάνουμε αυτό», κατέληξε ο Πιτσάι.