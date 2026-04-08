Levi’s: Οι απευθείας πωλήσεις ξεπερνούν το 50% και οδηγούν την ανάπτυξη

Ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο κατέγραψε η Levi’s, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τις απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές, οι οποίες για πρώτη φορά ξεπέρασαν το ήμισυ των συνολικών εσόδων της.

Τα έσοδα της εταιρείας τζιν αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ οι άμεσες πωλήσεις σε καταναλωτές (πωλήσεις DTC) μέσω των ιδιόκτητων καταστημάτων και της ιστοσελίδας της Levi’s αυξήθηκαν κατά 16%, φέρνοντας τις συνολικές πωλήσεις DTC στο 52% των συνολικών εσόδων.

Σε συνέντευξή της στο CNBC, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μισέλ Γκας δήλωσε ότι αναμένει ότι τα έσοδα από DTC θα αποτελέσουν περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων για όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και καθώς το πιο παραδοσιακό κανάλι χονδρικής συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Δεν είναι μόνο η αύξηση του όγκου των πωλήσεων που συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Η Levi’s επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές και τις θετικές αντιξοότητες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο επικεφαλής οικονομικών Χάρμιτ Σινγκχ, ο οποίος ανακοίνωσε σχέδια για συνταξιοδότηση την Τρίτη, δήλωσε ότι περίπου το ήμισυ της ανάπτυξης της Levi σχετίζεται με πρόσφατες αυξήσεις τιμών και το άλλο ήμισυ συνδέεται με τις πραγματικές πωλήσεις μονάδων.

Δεδομένης της βελτίωσης του πρώτου τριμήνου, η Levi’s αύξησε τις προβλέψεις της. Σύμφωνα με την LSEG, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,42 και 1,48 δολαρίων, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 1,47 δολάρια ανά μετοχή στο χαμηλότερο επίπεδο.

Αναμένει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 5,5% και 6,5%, σε μεγάλο βαθμό υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 5,6%, σύμφωνα με την LSEG.

Οι προβλέψεις και η πορεία της Levi’s

Η εταιρεία ένδυσης στο πρώτο οικονομικό τρίμηνο είχε τα εξής αποτελέσματα σε σύγκριση με τις προβλέψεις της Wall Street, βάσει έρευνας αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: 42 σεντς προσαρμοσμένα έναντι 37 σεντς που αναμενόταν

Έσοδα: 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν

Τα αναφερόμενα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 1η Μαρτίου ήταν 175,8 εκατομμύρια δολάρια ή 45 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 135 εκατομμύρια δολάρια ή 34 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 14% από τα 1,53 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Η στρατηγική της Levi’s με προτεραιότητα στην DTC συνοδεύεται από μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και υψηλότερο κόστος βραχυπρόθεσμα, καθώς αλλάζει το σύστημα διανομής της, το οποίο έχει επιβαρύνει τα κέρδη. Ωστόσο, ο Σινγκχ δήλωσε ότι οι πωλήσεις της γίνονται πιο επικερδείς καθώς η DTC κλιμακώνεται.

Οι δασμοί Τραμπ ενισχύουν την κερδοφορία

Σημείωσε επίσης ότι οι προβλέψεις της Levi’s θα μπορούσαν να αυξηθούν αργότερα μέσα στο έτος. Προς το παρόν, υποθέτει παγκόσμιο δασμό 20%, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προς το παρόν ορίσει δασμό 10% στις εισαγωγές στις ΗΠΑ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέσυρε τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς νωρίτερα φέτος.

Εάν αυτός ο δασμός 10% παραμείνει σε ισχύ, θα μπορούσε να ενισχύσει τα κέρδη ολόκληρου του έτους κατά 35 εκατομμύρια δολάρια ή 7 σεντς ανά μετοχή. Η εταιρεία θα μπορούσε επίσης να λάβει επιστροφή χρημάτων έως και 80 εκατομμύρια δολάρια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προηγούμενη παγκόσμια δασμολογική πολιτική του Τραμπ, δήλωσε ο Σιγκχ.

Ενώ αυτό ενισχύσει τα κέρδη, η Levi’s θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ασθενέστερες πωλήσεις τους επόμενους μήνες, καθώς οι καταναλωτές αφομοιώνουν τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης και εξετάζουν το ενδεχόμενο να αγορές μη-αναγκαίων αγαθών όπως τα καινούργια ρούχα. Η CEO Γκας δήλωσε στο CNBC ότι δεν έχει δει μέχρι στιγμής μείωση των δαπανών και η επιχείρηση είναι τμηματοποιημένη με τρόπο που προσεγγίζει ένα ευρύ φάσμα δημογραφικών ομάδων καταναλωτών.

Για παράδειγμα, η μάρκα αξίας Signature της Levi’s είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 16% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και η Red Cap της μεσαίας αγοράς αυξήθηκε κατά 9%, ενώ η premium σειρά Blue Tab αναπτύσσεται επίσης, δήλωσε η Γκας.

«Συζητήσαμε για τα τελευταία δύο χρόνια, κάναμε μεγάλες, τολμηρές κινήσεις όπως η πώληση Dockers και άλλων εμπορικών σημάτων και επιχειρήσεων. Τώρα επικεντρωνόμαστε πραγματικά στην τμηματοποίηση γύρω από την ομπρέλα της Levi’s», σημείωσε η Γκας. «Νιώθουμε ότι είμαστε πραγματικά καλυμμένοι για να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή σε κάθε δημογραφική και ψυχογραφική ομάδα και νομίζω ότι το άλλο σημείο είναι ότι, όταν σκεφτόμαστε την επιχείρησή μας παγκοσμίως, το 60% της επιχείρησής μας βρίσκεται εκτός ΗΠΑ, κάτι που μας προσφέρει επίσης μια πολύ ωραία διαφοροποίηση. Επομένως, το παρακολουθούμε στενά, αλλά συνολικά, νιώθουμε καλά για τον καταναλωτή».