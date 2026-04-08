«6-7»: Τι σημαίνει το meme που λατρεύει η Gen Alpha

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ανακοίνωση της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

Τεχνολογία 08.04.2026, 21:40
Σχολιάστε
Επιμέλεια Φροίξος Φυντανίδης

Κοίταξε την κάμερα και είπε «6-7» ενώ κουνούσε τα χέρια του πάνω κάτω. Όσοι είναι κάτω των 18 ετών, όσοι έχουν παιδιά και όσοι ασχολούνται πάρα πολύ με το TikTok, αυτή είναι μια εικόνα που έχουν δει άπειρες φορές. Ωστόσο αυτή τη φορά η ατάκα – σύμβολο της Gen Alpha βγήκε από το στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός θέλησε με ένα βίντεο να ανακοινώσει την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών και το έκανε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν καλύτερα οι νέοι. Ωστόσο, τι σημαίνει πραγματικά το «6-7»;

Η απάντηση μόνο εύκολη δεν είναι. Οι θεωρίες που ακολουθούν το αγαπημένο meme της νεολαίας αμέτρητες – ναι, ζούμε στην εποχή των social media, ωστόσο καμία από αυτές δεν μοιάζει να επιβεβαιώνεται, μεγαλώνοντας τον… μύθο της φράσης και εκνευρίζοντας όλο και περισσότερο τους γονείς που βλέπουν τα παιδιά να το λένε όπου βρεθούν και όπου σταθούν.

Λέξη της χρονιάς των παιδιών

Ας ξεκινήσουμε με αυτά που ξέρουμε με βεβαιότητα. Η φράση «6-7» (προφέρεται «six-seeeeven») ψησίστηκε από το BBC Newsround ως η λέξη της χρονιάς των παιδιών, ενώ το Dictionary.com την ανέδειξε στη λέξη της χρονιάς για το 2025, περιγράφοντάς την ως «μια έκρηξη ενέργειας που εξαπλώνεται και συνδέει τους ανθρώπους πολύ πριν συμφωνήσει κανείς για το τι πραγματικά σημαίνει».

Την ίδια ώρα το λεξικό Merriam-Webster την αποκάλεσε ως «μια ανόητη έκφραση που συνδέεται με έναν ράπερ και το μπάσκετ», ενώ το Σουηδικό Ινστιτούτο Γλώσσας και Λαογραφίας την πρόσθεσε στη λίστα με τις νέες λέξης της χρονιάς.

Το σίγουρο είναι ότι η δημοτικότητα του «6-7» εκτοξεύθηκε μέσα στο 2025, με χιλιάδες βίντεο να κατακλύζουν το TikTok και άλλες social media πλατφόρμες.

Από που κρατάει η σκούφια του

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν συνδέσει το «6-7» με τον Skrilla, ο οποίο το αναφέρει στο κομμάτι του Doot Doot (6 7) του 2024 – βέβαια κάποιοι πιστεύουν ότι ο ράπερ αναφέρεται στην 67th Street της γενέτειράς του Φιλαδέλφεια, κάποιοι άλλοι ότι μιλάει για τον κωδικό «10-67» της αστυνομίας.

YouTube thumbnail

Ο Skrilla από την πλευρά του έχει δηλώσει στη WSJ πως «δεν έδωσα κάποιο πραγματικό νόημα στη φράση και δεν θα ήθελα να το κάνω».

Το «6-7» άρχισε να κάνει πολύ συχνά την εμφάνισή του σε highlights από αγώνων μπάσκετ στις ΗΠΑ, ενώ τον Μάρτιο του 2025 η δημοτικότητα της φράσης εκτοξεύτηκε όταν ο YouTuber Καμ Γουάιλντερ ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει έναν νεαρό να φωνάζει «six seven» ενώ πάει τα χέρια του πάνω κάτω. Ο νεαρός που ονομάζεται Μάβερικ έγινε γνωστός ως 67 Kid.

Η απήχησή του στους νέους ήταν τόσο μεγάλη, που πολλά γνωστά brands -από τα McDonalds μέχρι τη Google- έσπευσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως ένα μέσο διαφήμισης.

Τελικά, τι σημαίνει;

Και πάμε στο ερώτημα του ενός εκατομμυρίου: τι σημαίνει η φράση «6-7»; Ξεκάθαρη απάντηση δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Οι ειδικοί λένε ότι είναι ένας τρόπος των νέων να ενταχθούν σε μια ομάδα που τον καταλαβαίνει και μιλούν την ίδια γλώσσα.

Άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα αστείο χωρίς ουσιαστικό νόημα από πίσω, κάποιοι μια εκνευριστική συνήθεια των νέων που αποδεικνύει πως τα social media έχουν επηρεάσει τη γενιά σήμερα, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που το εξηγούν ως ένα σύγχρονο «έτσι κι έτσι» αλλά και ότι το «6-7» είναι αρκετά καλό σε μια εποχή που κυνηγάει την τελειότητα και το «10».

Διαλέγετε και παίρνετε.

Πηγή: In.gr

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies