ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: «Το 2026 θα είναι καλή χρονιά»

Σχετικά με τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε πως κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη

Business 09.04.2026, 09:12
Σχολιάστε
Newsroom

«Τα αποτελέσματα του 2025 βρίσκονται εντός της πορείας που έχουμε ανακοινώσει ότι ακολουθούμε. Αναμένουμε ότι και το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για την εταιρεία», σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025.

Σχετικά με τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση του Ομίλου ανέφερε πως κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη, καθώς όλα εξαρτώνται από το αν και πόσο σύντομα θα υπάρξει πλήρης αποκλιμάκωση. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν υφίσταται επίδραση στη λειτουργία του Ομίλου, με δεδομένο και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συμβάσεων περιλαμβάνει σαφείς όρους προστασίας έναντι ενδεχόμενης αύξησης του κόστους.

Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες, η διοίκηση επεσήμανε τα εξής:

Αττική Οδός: Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο κυκλοφοριακός όγκος αυξήθηκε κατά περίπου 2%-3% σε ετήσια βάση, παρά τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Η πορεία των εσόδων παραμένει ισχυρή λόγω της συμβατικής αναπροσαρμογής των διοδίων, αλλά και του μίγματος της κυκλοφορίας.

Εγνατία Οδός: Παρά τις εργασίες αναβάθμισης και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 4,5%.

Νέα έργα: Ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα αξίας 2 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται πως έως τα τέλη του έτους ή τις αρχές του 2027 θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί αντίστοιχης αξίας. Ο Όμιλος διαθέτει τη χρηματοδοτική ευρωστία να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες, διατηρώντας ακέραια την υφιστάμενη κεφαλαιακή του δομή.

Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση του 50% του έργου, με τις διαπραγματεύσεις με τη Masdar να βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντιστοίχως, ο Όμιλος αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 50% σε υδροηλεκτρικά έργα, offshore αιολικά πάρκα κ.α.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG
Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της
Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
ΕΤΕπ: Στήριξη Ελλάδας για ενίσχυση ενεργειακής ανθεκτικότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Τράπεζες

Με στήριξη ΕΤΕπ ενεργειακά ανθεκτικότερες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Business
Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης

ΕΤΕπ: Στήριξη Ελλάδας για ενίσχυση ενεργειακής ανθεκτικότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων
Τράπεζες

Με στήριξη ΕΤΕπ ενεργειακά ανθεκτικότερες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Δωρεάν τεχνική βοήθεια από ΕΤΕπ Προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ανάπτυξη ενεργειακής αυτονομίας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Metlen: Ψήφος εμπιστοσύνης από Bank of America και Morgan Stanley
Business

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Metlen από BofA και Morgan Stanley

Στα 54 και 55 ευρώ οι τιμές στόχου, ισχυρές οι προοπτικές της Metlen

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Austriacard: Στρατηγική επέκταση στη Μέση Ανατολή
Business

Στρατηγική επέκταση της Austriacard στη Μέση Ανατολή

Ανατολή: Σύμπραξη με την MDS SI TSS (μέλος του Ομίλου MDS SI) και Υπογραφή Έργου-Ορόσημο για την Υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης GaiaB

Latest News
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies