Pantelakis: Θετική για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την ισχυρή υπεραπόδοση του 2025

Σημαντική υπεραπόδοση στο τέταρτο τρίμηνο κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με την Pantelakis, με τα αποτελέσματα να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας όσο και καθαρών κερδών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα υποχώρησαν οριακά κατά 1% σε ετήσια βάση στα 981 εκατ. ευρώ, παρά την ισχυρή επίδοση του κατασκευαστικού τομέα (+22%), που στηρίχθηκε στην εκτέλεση του υψηλού ανεκτέλεστου και στις νέες συμβάσεις του δ’ τριμήνου, αντισταθμιζόμενη εν μέρει από την αδυναμία στην συμβατική ενέργεια (-25%).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 45% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 18% έναντι των εκτιμήσεων, με βασικούς μοχλούς τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος διπλασιάστηκε, και τις παραχωρήσεις (+20%), όπου η συμβολή της Αττικής Οδού διαμορφώθηκε στα 47 εκατ. ευρώ (+14%) και των Νέας και Κεντρικής Οδού στα 45 εκατ. ευρώ (+40%), οδηγώντας το σύνολο της χρήσης στα 631 εκατ. ευρώ (+56%).

Στην τελική γραμμή, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% στα 41 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 36% τις εκτιμήσεις, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκαν στα 147 εκατ. ευρώ (+48%), παρά τη δύσκολη βάση σύγκρισης.

Η επίδοση αυτή επηρεάστηκε από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα που συνδέονται με τη χρηματοδότηση ύψους 2,7 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Αττικής Οδού (συνολικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 671 εκατ. ίδια κεφάλαια), καθώς και από υψηλότερες αποσβέσεις. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, σταθερό σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 1,1%.

Θετική η Pantelakis για το 2026

Για το 2026, η Pantelakis διατηρεί θετική στάση, εκτιμώντας ότι η πλήρης ενοποίηση της Εγνατίας Οδού θα προσθέσει περίπου 100 εκατ. ευρώ στο EBITDA, ενώ περαιτέρω ενίσχυση αναμένεται από τον κατασκευαστικό τομέα, καθώς περίπου το 70% του ανεκτέλεστου ενσωματώνει ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, προσφέροντας προστασία από πληθωριστικές πιέσεις.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η χρηματιστηριακή βλέπει σημαντική αξία, διατηρώντας σύσταση overweight, καθώς οι μερισματικές ροές από τις θυγατρικές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 200 εκατ. ευρώ το 2025 σε 500 εκατ. ευρώ έως το 2031, που συνεπάγεται απόδοση της τάξης του 13% με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση.

Επιπλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει επενδυτική ισχύ περίπου 1,6 δισ. ευρώ, η οποία, εφόσον αξιοποιηθεί με αποδόσεις αντίστοιχες προηγούμενων έργων, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη αξία κοντά στο 1 δισ. ευρώ, προοπτική που, σύμφωνα με την Pantelakis, δεν αποτυπώνεται ακόμη στις βασικές εκτιμήσεις. Η τιμή στόχος είναι στα 42,40 ευρώ.