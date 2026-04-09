Fuel Pass: Στα ΚΕΠ όταν «κολλάει» η πλατφόρμα – Πού εντοπίζονται οι δυσκολίες

Συνεχίζεται ο Γολγοθάς για χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass, καθώς δεν έχουν επιλυθεί ακόμα τα προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, τα οποία εστιάζονται κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων.

Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί βασικό εμπόδιο για τους πολίτες που επιχειρούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία της αίτησης, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν μήνυμα να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Η ταυτοποίηση για το Fuel Pass

Η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης.

Το σύστημα, που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Yπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες. Η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Οι αιτήσεις

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη οι αιτήσεις μόλις ξεπέρασαν τις 800.000.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα του Fuel Pass θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και το τέλος του μήνα.

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.