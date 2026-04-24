ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Γιάννης Τσακίρης (ΕΤΕπ): Χρηματοδότηση για GSI Ελλάδος-Κύπρου

Σε τρία βασικά θέματα: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), τη χρηματοδότηση έργων άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη με έμφαση στην Ελλάδα, και τη στεγαστική κρίση σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο επικεντρώθηκε η συζήτηση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Γιάννη Τσακίρη, με τον δημοσιογράφο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, Γιάννη Αγουρίδη, στο πλαίσιο του ΟΤ Delphi Economic Forum XI.

Σχετικά με το GSI, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος- Κύπρου, ο κ. Τσακίρης επιβεβαίωσε την παραλαβή κοινής επιστολής από τους υπουργούς Ενέργειας των δύο χωρών, σηματοδοτώντας την έναρξη του due diligence από την ΕΤΕπ για την πιθανή χρηματοδότηση του έργου, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή διασύνδεση της ΕΕ.

<br />

Μέσω της ανάλυσης επένδυσης (due diligence) θα εξεταστούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της επένδυσης, είπε ο Γιάννης Τσακίρης, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η Κύπρος είναι η μοναδική μη διασυνδεδεμένη χώρα ΕΕ, κοντά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται για μια επένδυση πλέον ώριμη ώστε να εμπλακεί σε αυτή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όσον αφορά την άμυνα και ασφάλεια, η ΕΤΕπ έχει εντείνει τη χρηματοδότηση έργων, είπε ο Γιάννης Τσακίρης παρέχοντας παραδείγματα αυτών των έργων όπως είναι τεχνολογίες ραντάρ και στρατιωτικές υποδομές. Στην Ελλάδα, είπε, υπογράφηκε σύμβαση τεχνικής βοήθειας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών, ενώ εξετάζεται η παροχή δανείου για ευρύτερα έργα άμυνας.

Επιπλέον, ο κ. Τσακίρης σημείωσε ότι η ΕΤΕπ είναι ήδη ενεργή στη χρηματοδότηση κατοικιών, με στόχο το 1 εκατομμύριο νέες μονάδες στην Ευρώπη έως το 2030, εκ των οποίων 55.000 χρηματοδοτήθηκαν το 2025. Στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει και τη λεγόμενη φοιτητική στέγη, αλλά αναμένει προτάσεις από αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής, όπως είπε.

Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδείχθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη είναι η έλλειψη ώριμων έργων στην Ελλάδα. Η ΕΤΕπ παρέχει τεχνική βοήθεια, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό (μηχανικούς) όσο και σε χρηματικούς πόρους, για την ωρίμανση έργων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν είναι έτοιμα προς χρηματοδότηση. Παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη στήριξη των Δήμων στην ωρίμανση έργων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ υπογράμμισε τον τον διευρυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.