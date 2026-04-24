Χρηματιστήριο Αθηνών: Υπό το βάρος της ΔΕΗ

Υπό έντονη πίεση παραμένει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να κινείται στον απόηχο της μεγάλης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ παρακολουθεί και τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,84% στις 2.215,82 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 22,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,87% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.626,40 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,59% στις 2.577,19 μονάδες.

Στο επίκεντρο η ΔΕΗ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στους όρους της επικείμενης ΑΜΚ της ΔΕΗ, και κυρίως στην τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με την αβεβαιότητα να αποτυπώνεται στην πορεία του τίτλου, ο οποίος έχει υποχωρήσει προς τη ζώνη των 17 ευρώ.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, οι αναλυτές εμφανίζονται μέχρι στιγμής θετικοί απέναντι στο φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση της ΔΕΗ. Το βασικό ζητούμενο, όπως επισημαίνουν, είναι η επιτυχής υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο, εφόσον επιτευχθεί, εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε σχεδόν διπλασιασμό της αξίας της εισηγμένης.

Την ίδια ώρα, το γενικότερο κλίμα στην αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την άνοδο των τιμών της ενέργειας να εντείνει την ανησυχία των επενδυτών. Το πετρέλαιο έχει επανέλθει πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους για αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία αρκετών εισηγμένων εταιρειών.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημειώνει απώλειες 8,70%, με τις Τιτάν, Πειραιώς, ΔΑΑ και Aktor να σημειώνουν πτώση που ξεπερνά το 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Κύπρου, Helleniq Energy, Coca Cola, Motor Oil, Metlen, Optima Bank, Εθνική και ΕΛΧΑ.

Στον αντίποδα, ΕΥΔΑΠ και Cenergy σημειώνουν κέρδη 1,19% και 1,07% αντίστοιχα, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn, Jumbo, Aegean, Λάμδα, Alpha Bank, Βιοχάλκο και ΟΤΕ να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι ο Σαράντης.