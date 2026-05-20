Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους

Τον αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στην Ευρώπη θα μειώσει το Πεντάγωνο, σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πριν απο λίγες ημέρες πως η απόφαση για μείωση του αριθμού των ταξιαρχιών στην ήπειρο από τέσσερις σε τρεις ήταν «το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης διαδικασίας που επικεντρώνεται στη θέση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη», αναφέρουν οι Financial Times.

Η κίνηση Τραμπ στην Ευρώπη

Σηματοδοτεί την τελευταία κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη στρατιωτική άμυνα, αν και οι επικριτές προειδοποίησαν ότι θα αποδυνάμωνε την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια εβδομάδα σύγχυσης, αφού οι ΗΠΑ ακύρωσαν απότομα την προγραμματισμένη εναλλαγή 4.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, αιφνιδιάζοντας αξιωματούχους στη Βαρσοβία.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, σημείωσε πως η καθυστερημένη ανάπτυξη στην Πολωνία ήταν προσωρινή και προέκυψε ως αποτέλεσμα της απόφασης για μείωση του συνολικού αριθμού των Ταξιαρχιών Ομάδων Μάχης στην Ευρώπη.

Ανέφερε ότι η «τελική διάταξη» των αμερικανικών δυνάμεων θα «βασιστεί σε περαιτέρω ανάλυση των στρατηγικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΗΠΑ, καθώς και στην ικανότητα των συμμάχων μας να συνεισφέρουν δυνάμεις για την άμυνα της Ευρώπης».

Αύξηση αμερικανικών στρατευμάτων μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπλέον στρατεύματα στην Ευρώπη μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας στην Ουκρανία από τη Ρωσία το 2014 και έστειλαν περισσότερα στρατεύματα μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Τζιμ Τάουνσεντ, αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας για την Ευρώπη και την πολιτική του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα, δήλωσε στους FT ότι οι αναπτύξεις «βασίζονται στην αντίληψή μας για την απειλή για την Ευρώπη και τον ρόλο που έπρεπε να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στην Ευρώπη με τη δομή των δυνάμεων, για να αποτρέψουν τους Ρώσους».

«Τι μηνύματα στέλνουμε, αν αποσύρουμε στρατεύματα εκούσια ή ακούσια;» είπε.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιδιώξει μια δραματική αναθεώρηση της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, προτρέποντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποφασίσει αν οι 4.000 στρατιώτες θα σταλούν τελικά στην Πολωνία. «Αυτά τα στρατεύματα θα μπορούσαν να πάνε αλλού στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να τα στείλουμε αλλού», είπε.

Το Πεντάγωνο δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι σκοπεύει να αποσύρει δυνάμεις από τη Γερμανία, καθώς τα επικριτικά σχόλια του ηγέτη της οποίας Φρίντριχ Μερτς για τον Τραμπ έχουν προκαλέσει ρήξη με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία τον Ιούνιο παρά αυτές τις εντάσεις, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Άμεσα εγκαταλείπουν την Ευρώπη 5.000 Αμερικανοί

Ο Αμερικανός στρατηγός Άλεξ Γκρίνκιουιτς, ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός του ΝΑΤΟ, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τρίτη ότι δεν αναμένει άμεσα ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν περισσότερους από 5.000 στρατιώτες από το ευρωπαϊκό τους αποτύπωμα. «Είναι το μόνο που περιμένω στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε ο Γκρίνκιουιτς.

Παράλληλα με τους 4.000 στρατιώτες των οποίων η προγραμματισμένη αποστολή στην Πολωνία έχει ακυρωθεί, το Πεντάγωνο δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι περιορίζει την προγραμματισμένη ανάπτυξη ενός τάγματος εξοπλισμένου με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αποφασίσει να μειώσει σημαντικά τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την υπεράσπιση της ηπείρου.

«Δεν μιλάμε για την απόσυρση κάθε αμερικανικού στρατιώτη από την Ευρώπη. Μιλάμε για τη μετατόπιση ορισμένων πόρων με τρόπο που να μεγιστοποιεί την αμερικανική ασφάλεια», δήλωσε ο Βανς την Τρίτη. «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό για την Ευρώπη. Αυτό ενθαρρύνει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η μείωση θα ενθαρρύνει «τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ» να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης» και πρόσθεσε ότι παρέμεινε σε «στενή επαφή» με τη Βαρσοβία.

Ο Πολωνός αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγσεθ επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική κλήση ότι η «δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάβλητη».

Πρόσθεσε ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζει ένα νέο σχέδιο για την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη.

«Η διαδικασία επανατοποθέτησης των δυνάμεων και των οπλικών συστημάτων του Αμερικανικού Στρατού στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία», εξήγησε ο Κοσίνιακ-Κάμις.