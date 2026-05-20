Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι δείκτες της Wall Street σημείωσαν άλμα την Τετάρτη καθώς οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε σύντομα να επιλυθεί. Οι traders προσέβλεπαν επίσης στην στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia για το α’ τρίμηνο του έτους.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,31% κλείνοντας στις 50.009,35 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,08% κλείνοντας στις 7.432,97 μονάδες ενώ και o Nasdaq κέρδισε 1,55% και έκλεισε στις 26.270,359 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο West Texas έχασαν 6% με τη διαπραγμάτευση να γίνεται περίπου στα 97 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχώρησε κατά 6% σε περίπου 104 δολάρια το βαρέλι. Αυτό συνέβη αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση βρισκόταν στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν επίσης μετά τις εξελίξεις. Το 10ετές υποχώρησε περισσότερο από 8 μονάδες βάσης την Τετάρτη και το 30ετές ομόλογο μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης (1 μονάδα βάσης ισούται με 0,01%).

Η αγορά ομολόγων ανησύχησε τους επενδυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς η απόδοση του 30ετούς έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2007 και η απόδοση του 10ετούς πλησίασε πολυετή υψηλά. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου και ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, της οποίας σύντομα θα ηγηθεί ο Κέβιν Γουόρς, υστερεί στη μάχη εναντίον του. Η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να εκτροχιάσει μια οικονομία που ήδη απειλείται από το υψηλότερο κόστος ενέργειας.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed έδειξαν ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να επιδεινώνει τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές στρέφουν επίσης την προσοχή τους προς την Nvidia, η οποία ανακοινώνει τα κέρδη της για το πρώτο τρίμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η ανακοίνωση θα προσφέρει μια σημαντική ματιά στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και θα παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με τη ζήτηση για μικροτσίπ. Οι μετοχές της εταιρείας κινήθηκαν κατά 2% υψηλότερα.

«Η Nvidia είναι η πιο σημαντική μετοχή στον τομέα της AI, και δεδομένου ότι τόσα από τα κέρδη της χρηματαγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν καθοδηγηθεί από τις εκπληκτικές δυνατότητες της AI, το αποτέλεσμα της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της Τετάρτης έχει μεγάλη σημασία για αυτή την αγορά», δήλωσε ο Τζέιμς Ντέμερτ, επικεφαλής επενδύσεων στην Main Street Research.

Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 20% φέτος, και ο Ντέμερτ σημείωσε ότι ενώ υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με την κατασκευάστρια τσιπ και το αγαπημένο της AI, ειδικά δεδομένης της τεράστιας αύξησής του κατά περισσότερο από 1.400% τα τελευταία πέντε χρόνια, οι προσδοκίες είναι «κάπως μετριασμένες» πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Τα κρίσιμα σημεία στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Nvidia είναι τυχόν ενδείξεις συμπίεσης των περιθωρίων λόγω αυξανόμενων τιμών μνήμης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία χειρίζεται τις πωλήσεις στην Κίνα», πρόσθεσε.