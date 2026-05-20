Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

AGRO 20.05.2026, 23:00
Ρεκόρ χρυσών μεταλλίων κατέκτησε σε παγκόσμιο διαγωνισμό το αγγλικό κρασί, με τους ειδικούς να περιγράφουν την πορεία του ως αξιοσημείωτη.

Ειδικότερα, στο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου, τα αγγλικά κρασιά κερδίζουν περισσότερα χρυσά μετάλλια από ποτέ φτάνοντας τα 25, ενώ το 2025, η χώρα κέρδισε 10.

Και τα κρασιά σε προσιτές τιμές κέρδισαν χρυσά μετάλλια

«Νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η Αγγλία τα πήγε τόσο καλά φέτος. Ένας από αυτούς είναι ότι για πολλούς από τους κορυφαίους παραγωγούς, τα αμπέλια γερνούν, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη ποιότητα. Η πρώτη σοδειά του Nyetimber για παράδειγμα ήταν το 1992, δηλαδή στην πραγματικότητα πριν από 30 χρόνια», δήλωσε ο ειδικός στο κρασί Σαμ Κάπορν.

Πρόσθεσε ότι τα κρασιά ωριμάζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: «Υπάρχει επίσης η πιθανότητα αυξημένης ηλικίας στη φιάλη – η Wiston για παράδειγμα, κέρδισε ένα τρόπαιο για το Cuvee 2009 Magnum και τα κρασιά reserve αποκτούν επίσης μεγαλύτερη πολυπλοκότητα με κάθε χρόνο που περνάει».

Γιατί βελτιώθηκε το αγγλικό κρασί

Καθώς το κλίμα αλλάζει, όπως αναφέρουν οι «The Guardian» σε σχετικό δημοσίευμα, οι αμπελώνες, ιδιαίτερα στη νότια Βρετανία, μπορούν να περιμένουν περισσότερες ηλιόλουστες μέρες και θερμότερο καιρό. Ωστόσο, ακραίες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της ξηρασίας, μπορούν συχνά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε απειλητικές για τις καλλιέργειες τροφίμων.

Ο Οζ Κλάρκ, συμπρόεδρος της IWC, δήλωσε: «Η βελτίωση στο αγγλικό κρασί την τελευταία δεκαετία είναι αξιοσημείωτη. Οι καλλιεργητές κατανοούν πλέον πολύ καλύτερα τους αμπελώνες τους, η οινοποίηση έχει γίνει πιο ακριβής και υπάρχει πραγματική εμπιστοσύνη για το τι μπορεί να πετύχει η Αγγλία, ιδιαίτερα με τον αφρώδη οίνο. Τα αποτελέσματα του φετινού International Wine Challenge δείχνουν πόσο μακριά έχουν φτάσει τα πράγματα: Τα αγγλικά κρασιά κρίνονται δίπλα στα καλύτερα του κόσμου και κερδίζουν μόνο με βάση την ποιότητα. Είναι πολύ συναρπαστικό να το βλέπεις».

Όπως εξηγεί ο κ. Καπορν «πιθανότατα οι νεότεροι παραγωγοί και φυτείες μαθαίνουν επίσης από τους προκατόχους τους, κατανοώντας πόσο σημαντικό είναι το μικροκλίμα, καθώς και το έδαφος, σε συνδυασμό με τη χρήση μιας ολόκληρης σειράς διαφορετικών κλώνων και υποκειμένων για καλύτερες επιλογές ανάμειξης. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εποχή για το αγγλικό κρασί αυτή τη στιγμή, με την εκτίμηση των νεότερων περιοχών, όπως η κοιλάδα Crouch στο Essex, και κατά συνέπεια τα ήρεμα κρασιά αναδεικνύονται και όχι μόνο αφρώδη. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εποχή για τη βιομηχανία μας και πραγματικά ικανοποιητική για τους νικητές να βλέπουν τα έπαινοι που τους αξίζουν να απονέμονται στο εγχώριο ταλέντο μας».

Η ένατη θέση

Τα κρασιά από σούπερ μάρκετ στην Αγγλία τα πήγαν ιδιαίτερα καλά στον διαγωνισμό, με φιάλες σε προσιτές τιμές από τα Aldi, Tesco , Marks & Spencer και Sainsbury’s να κερδίζουν χρυσά μετάλλια.

Ενώ η Αγγλία κατέλαβε την ένατη θέση στη συνολική κατάταξη χωρών, με τη Γαλλία να παραμένει στην κορυφή, κέρδισε περισσότερα χρυσά μετάλλια ως ποσοστό των συμμετοχών της από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Το 16% των αγγλικών κρασιών που συμμετείχαν κατέκτησαν χρυσά μετάλλια. Το Κεντ ήταν η καλύτερη περιοχή για το κρασί στην Αγγλία, κερδίζοντας 12 χρυσά μετάλλια, κυρίως χάρη στον αφρώδη οίνο και το chardonnay. Οι κριτές δήλωσαν ότι η επιτυχία στον διαγωνισμό έδειξε την «άνοδο της Αγγλίας ως χώρας παραγωγής κρασιού παγκόσμιας κλάσης».

Η Γαλλία κέρδισε βραβεία για τα κρασιά σαμπάνιας και μπορντό. Ακολούθησε η Ισπανία, η οποία εντυπωσίασε τους κριτές με τα σέρι και τη ριόχα. Ακολούθησε η Πορτογαλία, κερδίζοντας βραβεία για το πορτό της.

