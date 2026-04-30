Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν τις αυξανόμενες επιπτώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία από τη σύγκρουση στο Ιράν

World 30.04.2026, 12:00
Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Τα προβλήματα εφοδιασμού σε λιπαντικά και χρώματα που προκαλούνται από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πλήττουν τη ναυπηγική βιομηχανία και απειλούν τις επιχειρήσεις με αύξηση του κόστους, σε μια περίοδο που καταγράφονται ιστορικά υψηλά στις συσσωρευμένες παραγγελίες, προειδοποίησαν τα ιαπωνικά ναυπηγεία.

Έχουν ήδη προκύψει προβλήματα εφοδιασμού για είδη όπως το ναυτιλιακό μαζούτ, τα λιπαντικά και τα χρώματα

Η Imabari Shipbuilding, η μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία της Ιαπωνίας, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η αύξηση του κόστους και η μείωση της διαθεσιμότητας υλικών που προέρχονται από το πετρέλαιο ήδη περιπλέκουν την κατασκευή νέων πλοίων.

«Ξεκινώντας από τους κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, αρχίζουν να εμφανίζονται διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού για τη ναυπήγηση νέων πλοίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Yukito Higaki στην εμπορική έκθεση Sea Japan στο Τόκιο. «Έχουν ήδη προκύψει προβλήματα εφοδιασμού για είδη όπως το ναυτιλιακό μαζούτ, τα λιπαντικά και τα χρώματα.»

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν την επέκταση των επιπτώσεων από τη διακοπή των προμηθειών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, από την οποία η Ασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για την εξασφάλιση πλαστικών, επιχρισμάτων και λιπαντικών για τις μεταποιητικές της βιομηχανίες. Η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είναι οι μεγαλύτερες ναυπηγικές χώρες στον κόσμο.

Ιστορικά υψηλές παραγγελίες στη ναυπηγική βιομηχανία

Οι τελευταίες προκλήσεις έρχονται σε μια περίοδο που τα ναυπηγεία δίνουν αγώνα δρόμου με τον χρόνο για να κατασκευάσουν πλοία και να εκπληρώσουν τις παραγγελίες που έχουν συσσωρευτεί και έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών. Οι πλοιοκτήτες που κάνουν παραγγελία τώρα θα πρέπει να περιμένουν μέχρι μετά το 2029.

Ο αριθμός των ναυπηγείων παγκοσμίως έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ από την άνθηση του 2008, σύμφωνα με την UN Trade and Development. Ενώ η κερδοφορία έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια καθώς οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί, οι ναυπηγικές βιομηχανίες αγωνίζονται να ανακτήσουν τα επιπλέον κόστη από τις ξαφνικές αυξήσεις των τιμών λόγω της δομής των συμβολαίων.

Ο Σιν Ουέντα, πρόεδρος της Mitsubishi Shipbuilding, η οποία κατασκευάζει πορθμεία και πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, δήλωσε ότι οι προμηθευτές προϊόντων που συνδέονται με το πετρέλαιο ζητούσαν να διαπραγματευτούν τους χρόνους παράδοσης και τις αυξήσεις των τιμών. «Έχουμε την αίσθηση ότι αυτές οι επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται αισθητές», είπε.

Οι προμηθευτές χρωμάτων δήλωσαν ότι αναπροσαρμόζουν τους χρόνους παράδοσης με τα ναυπηγεία λόγω της δυσκολίας εξασφάλισης των προϊόντων. Οι τιμές έχουν ήδη εκτοξευθεί για άλλους χρήστες χρωμάτων. Η Nippon Paint αύξησε τις τιμές κατά 75% για τα διαλυτικά χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα της Ιαπωνίας.

Τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας φαίνεται να έχουν επηρεαστεί λιγότερο. Οι HD Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries και Hanwha Ocean δήλωσαν ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα υλικών ναυπηγικής και δεν έχουν παρατηρήσει ακόμη καθυστερήσεις ή διακοπές στην εργασία τους.

Ωστόσο, η Hanwha Ocean δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αρνητικών επιπτώσεων σε περίπτωση που ο πόλεμος παραταθεί. «Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι εντάξει χάρη στα επαρκή αποθέματα, αλλά είναι πιθανό να υπάρξουν επιπτώσεις αν ο πόλεμος παραταθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο Bae Ki-yeon, αναλυτής της Meritz Securities, ανέφερε ότι είναι απίθανο τα εμπόδια στην εφοδιαστική αλυσίδα να προκαλέσουν προβλήματα στα ναυπηγεία πριν από τον Σεπτέμβριο και ότι ο κλάδος έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση κρίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Φόβοι για «στασιμότητα» στην αγορά

Οι ναυπηγικές βιομηχανίες δεν αντιμετωπίζουν μόνο προβλήματα εφοδιασμού. Ο Takamasa Ogino, στέλεχος της ναυπηγικής μονάδας της Kawasaki Heavy Industries, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι η «αναμονή» των πλοιοκτητών όσον αφορά τις νέες παραγγελίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη «στασιμότητα» της αγοράς.

Σύμφωνα με τον όμιλο διαχείρισης θαλάσσιων μεταφορών Veson Nautical, οι συμβάσεις για την κατασκευή νέων πλοίων ξηρού φορτίου μειώθηκαν από 45 τον Ιανουάριο σε καμία τον Απρίλιο, σε σύγκριση με 14 παραγγελίες κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εάν σημειωθούν διαταραχές στα ναυπηγεία της Κίνας και της Νότιας Κορέας, των δύο κορυφαίων ναυπηγικών χωρών, οι επιπτώσεις θα γίνουν έντονα αισθητές στις αγορές φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα.

Στελέχη του κλάδου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν προειδοποιήσει ότι έως το 2030 δεν θα έχουν κατασκευαστεί αρκετά πλοία για να καλύψουν τις ανάγκες μεταφοράς που συνδέονται με τις προγραμματισμένες υποδομές εξαγωγής φυσικού αερίου.

