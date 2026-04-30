Coca-Cola HBC: Νέες επενδύσεις στην Αίγυπτο

Το επόμενο βήμα στην αγορά της Αιγύπτου κάνει η Coca-Cola HBC, σε συνέχεια της στρατηγικής της ανάπτυξης στην αφρικανική ήπειρο, μετά το deal στις αρχές της χρονιάς, που αλλάζει τον γεωγραφικό χάρτη των δραστηριοτήτων της και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ανάπτυξή της.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση συνολικά του 75% της CCBA έναντι τιμήματος περίπου 2,6 δισ. δολαρίων, με χρηματοδότηση που συνδυάζει μετρητά και έκδοση μετοχών της Coca-Cola HBC. Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η ολοκληρωτική εξαγορά του υπόλοιπου 25% εντός των επόμενων έξι ετών, μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

Με την ολοκλήρωση του deal, η εταιρεία θα καλύπτει πλέον πάνω από το 50% του πληθυσμού της Αφρικής, έχοντας παρουσία σε συνολικά 43 αγορές με πληθυσμό άνω του 1,2 δισ. κατοίκων!

Οι ενέργειες της Coca-Cola στην Αίγυπτο

Η Coca-Cola Hellenic Egypt σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη μετά την εξαγορά της Coca-Cola Bottling Company of Egypt το 2022, η οποία χαρακτηρίστηκε από αύξηση του μεριδίου αγοράς και επενδύσεις στις παραγωγικές δυνατότητες. Από το 2024, συμβάλει σε μια οργανική αύξηση των εσόδων κατά 22,7% στον τομέα των αναδυόμενων αγορών.

Η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη μέσω ενός νέου ψηφιακού κόμβου, της επέκτασης των ενεργειακά αποδοτικών ψυγείων και μιας νέας γραμμής παραγωγής στην Αλεξάνδρεια – σχέδια που εξέτασε ο Υπουργός Βιομηχανίας της Αιγύπτου, Χαλέντ Χασέμ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αντνάν Τόπικ, Γενικό Διευθυντή της Coca-Cola HBC Egypt.

Η εταιρεία παρουσίασε σχέδια για την ίδρυση ενός ψηφιακού κέντρου στην Αίγυπτο, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών σε εταιρείες της Coca-Cola HBC σε 27 χώρες στην Ευρώπη και την Αφρική. Το κέντρο απασχολεί επί του παρόντος περίπου 250 άτομα, με σχέδια για επέκταση του εργατικού δυναμικού σε 450 έως το 2027.

Ο κεντρικός κόμβος

Ο Χασέμ τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των επενδυτικών κινήτρων και των βιομηχανικών δυνατοτήτων της Αιγύπτου, ώστε η χώρα να καταστεί περιφερειακός κόμβος παραγωγής ικανός να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και να υποστηρίξει τις εξαγωγές. Επεσήμανε τις βιομηχανικές υποδομές, το δίκτυο logistics και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της Αιγύπτου ως βασικούς παράγοντες για την επέκταση της παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα εργαστεί για την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην Αίγυπτο, μέσω συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDA), για τη διευκόλυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με την επέκταση, την τοπική παραγωγή ποτών και την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Από την πλευρά του, ο Τόπιτς δήλωσε ότι η Αίγυπτος αποτελεί κεντρικό κόμβο για τις περιφερειακές δραστηριότητες της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η Coca-Cola Hellenic Egypt λειτουργεί πέντε εργοστάσια στην Αλεξάνδρεια, το Ασιούτ, την Τάντα, το Καλιούμπ και τη Μενούφια.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των επενδύσεων στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας ανάπτυξης μιας νέας γραμμής παραγωγής για την ενίσχυση της παραγωγικής της ικανότητας και την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων σχεδίων βιομηχανικής επέκτασης, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη.

Η στρατηγική επιλογή για την Αφρική

Είναι προφανές πως η Coca Cola HBC βλέπει την Αφρική ως στρατηγική επένδυση με ορίζοντα δεκαετιών. Παράγοντες της αγοράς και αναλυτές θεωρούν το αφρικανικό στοίχημα της Coca-Cola HBC κάτι παραπάνω από… λογικό.

Η Αφρική μπορεί να προσφέρει αυτό που λείπει από τη Δύση: δημογραφική ώθηση. Ο πληθυσμός αυξάνεται. Οι πόλεις μεγαλώνουν και μαζί η κατανάλωση. Και τα branded προϊόντα, ειδικά σε κατηγορίες όπως τα αναψυκτικά και τα ready-to-drink, αποκτούν κρίσιμη μάζα.