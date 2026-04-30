Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου και ώρα 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Η ευχή όλων είναι να μην υπάρξουν και σε αυτή την πλατφόρμα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και η πλατφόρμα των εργαζόμενων και ανέργων, γεγονός που οδήγησε ακόμα και σε παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Τιμές και χρονική διάρκεια επιδότησης

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 04.05.2026 έως τις 20.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.