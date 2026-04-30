Αφοί Κορδέλλου: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2025

Κερδοφόρο ήταν για την Αφοί Κορδέλλου το 2025, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί πηγή αβεβαιότητας

Business 30.04.2026, 09:31
Αύξηση 6% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Αφοί Κορδέλλου το 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγουμένη χρήση. Το 2024 ανήλθε σε € 46.997 χιλ., έναντι € 44.280 χιλ.

Βάσει των εξελίξεων στην αγορά, ο καθοδικός κύκλος τιμών που είχε ξεκινήσει το 2023, που συμπίεζε το μικτό περιθώριο των δυο προηγουμένων χρήσεων ολοκληρώθηκε. Πλέον, η αγορά χάλυβα βρίσκεται σε έναν νέο ανοδικό κύκλο, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη του 2025.

Η ανοδική τάση που παρουσίασαν οι τιμές πώλησης στο τέλος της χρονιάς αντιστάθμισε την πτώση της μέσης τιμής του έτους βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο.

Ειδικότερα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 5.282 χιλ. με μικτό περιθώριο σε 11,2%, έναντι μικτού κέρδους € 4.234 χιλ. και περιθωρίου 9,6% κατά την προηγούμενη χρήση.

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας, τα έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης, αυξήθηκαν κατά 5,6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση (€ 3.847 χιλ. κατά την περίοδο 01.01-31.12.2025 έναντι € 3.642 χιλ. της περιόδου 01.01-31.12.2024), με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των EBITDA στο επίπεδο των € 2.028 χιλ. € έναντι 1.041 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης.

Η οικονομική εικόνα της Αφοί Κορδέλλου

Κατά την περίοδο 01.01 – 31.12.2025, το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 15% λόγω της αποκλιμάκωσης του Euribor αλλά και της συνεχιζόμενης μείωσης του δανεισμού βάσει του προγράμματος αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων που ξεκίνησε το 2019.

Στη διατραπεζική συμφωνία της 31.07.2019 όλα τα δάνεια της Εταιρείας, συνολικού ύψους € 26,7 εκ, μετατράπηκαν σε μακροπρόθεσμα. Στις 31.12.2025 τα εν λόγω δάνεια ανέχονται σε 18,7 εκ., μειωμένα κατά 30%.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα το 2025 ανήλθαν σε € 1.627 χιλ. έναντι € 1.916 χιλ. το 2024. Οι τόκοι των δανειακών υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά 453 χιλ. € και ανήλθαν σε € 1.233 χιλ. έναντι € 1.686 χιλ. σε σχέση με την περίοδο 01.01-31.12.2024.

Ο συνολικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 19.576 χιλ. την 31.12.2025, έναντι € 21.083 χιλ. την 31.12.2024. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια αξίας 856,4 χιλ €, 4,4% του συνολικού δανεισμού, αποτελούν δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης.

Τέλος, κατά τη χρήση 2025 η εταιρεία Αφοί Κορδέλλου παρουσίασε Κέρδη προ φόρων € 140,3 χιλ. έναντι ζημιών € 1.173 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 87,4 χιλ. έναντι ζημίας € -814 χιλ. το 2024.

Οι προοπτικές για το 2026

Οι προοπτικές της Εταιρείας και του χαλυβουργικού κλάδου για το 2026 είναι θετικές, με μόνη επιφύλαξη την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αν δεν τερματιστεί σύντομα θα έχει σοβαρές και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Από τις αρχές του 2026 έχει ξεκινήσει η άνοδος των τιμών του χάλυβα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τα μέτρα περιορισμού των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες.

Οι ποσοστώσεις των χαλυβουργικών προϊόντων που εισάγονται στην Ε.Ε. από Τρίτες Χώρες γίνονται αυστηρότερες, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – C.B.A.M.), ο οποίος επιβαρύνει με περιβαλλοντικά τέλη τα χαλυβουργικά προϊόντα που εισάγονται από Τρίτες Χώρες.

Η άνοδος των τιμών αναμένεται να αυξήσει τον κύκλο εργασιών και να βελτιώσει το μικτό περιθώριο ενισχύοντας την κερδοφορία.

Ο «παράγοντας» Μέση Ανατολή

Οι καλές επιδόσεις της Αφοί Κορδέλλου κατά το έτος 2025 συνεχίστηκαν και στο Α’ τρίμηνο του 2026 καθώς η ζήτηση στην Ελληνική αγορά είναι ικανοποιητική. Είναι όμως πολύ πιθανό να δημιουργηθεί μείωση στη ζήτηση, λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

Η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της ενέργειας αλλά και τα υψηλά κόστη μεταφοράς λειτουργούν ανασταλτικά στην ροή επενδύσεων.

Η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία, η οποία παρά τις μέχρι τώρα καλές επιδόσεις της, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από μια διεθνή ύφεση.

Θετική εξέλιξη αποτελεί η σταθεροποίηση του Euribor στα επίπεδα του 2,1% και η μέχρι στιγμής θετική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να μην αυξήσει τα επιτόκια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων ως συνέπεια του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Οι μελλοντικοί στόχοι της Αφοί Κορδέλλου

Την τελευταία πενταετία (2021-2025) η Εταιρεία βελτίωσε σημαντικά την Κεφαλαιακή Διάρθρωση, ενισχύοντας τα Ίδια Κεφάλαιά της, παρά την έντονη μεταβλητότητα των τιμών αλλά και τις διεθνείς αρνητικές συγκυρίες.

Οι στόχοι της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν ίδιοι και αφορούν στην αποδοτικότητα των πωλήσεων και την στήριξη της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA).

Καφούνης: Το εμπόριο δεν αντέχει πρόσθετα βάρη
Business

Επιφυλάξεις ΕΣΕΕ για την τετραήμερη εργασία
Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025
Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό
Business

Πώς το Δημόσιο θα χρηματοδοτήσει την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΑΔΜΗΕ αλλα και τις οικοδομικές άδειες στην Μήλο

Μάχη Τράτσα
Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου
World

Χωρίς... χρώματα και λιπαντικά η ναυπηγική βιομηχανία λόγω του πολέμου

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν τις αυξανόμενες επιπτώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία από τη σύγκρουση στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Απόστολος Βακάκης – Jumbo: Η «απόβαση» στην Τουρκία και τo deal με τον Αλβανό billionaire
Business

Το «δόγμα» Βακάκη για να φθάσει η Jumbo μέχρι τα... 800 χρόνια

Ο Απόστολος Βακάκης μίλησε για το κυοφορούμενο deal με τον Αλβανό billionaire, Σαμίρ Μανέ για επέκταση σε 6 νέες αγορές - Γιατί παρομοίασε την τουρκική αγορά με «απόβαση στο Ιράν»

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Τι θα κρίνει την απόφαση για τα επιτόκια – Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού
World

Τι θα κρίνει την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Η στρατηγική της Κριστίν Λαγκάρντ, οι προσδοκίες για αυξήσεις τον Ιούνιο από την ΕΚΤ και οι επιπτώσεις στα κρατικά ομόλογα Ελλάδας και Ιταλίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σε τεντωμένο σκοινί η ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτός 72 δόσεων χιλιάδες οφειλέτες: Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση και γιατί

Προβληματισμός για την έκρηξη στα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ο σχεδιασμός για τις 72 δόσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Conrad Athens The Ilisian: Με πληρότητες άνω του 50%
Τουρισμός

Πληρότητες άνω του 50% με το... καλημέρα για το Conrad Athens

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions
Macro

Fitch Solutions: Ρίχνει στο 1,9% την ανάπτυξη για την Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και το οικονομικό κλίμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Business
Καφούνης: Το εμπόριο δεν αντέχει πρόσθετα βάρη
Business

Επιφυλάξεις ΕΣΕΕ για την τετραήμερη εργασία

Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ρευστότητας, είπε ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ

Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025

Στον «θρόνο» του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος βρίσκεται το γιαούρτι, καταγράφοντας ενισχυμένη παραγωγή το 2025, αναφέρει η ICAP CRIF

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

Pantelakis Securities: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media
Business

Pantelakis Sec: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media

H Pantelakis Securities διατηρεί σύσταση “overweight” για τη μετοχή της Alter Ego Media θέτοντας τιμή-στόχο τα €6,9 ανά μετοχή

Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Καφούνης: Το εμπόριο δεν αντέχει πρόσθετα βάρη
Business

Επιφυλάξεις ΕΣΕΕ για την τετραήμερη εργασία

Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ρευστότητας, είπε ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading

Πίεση από trading στην Πειραιώς, αλλά αντιστάθμιση από χαμηλότερο κόστος κινδύνου, εκτιμά η Citi

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.203,43 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026

Κατατέθηκε στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο

Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025

Στον «θρόνο» του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος βρίσκεται το γιαούρτι, καταγράφοντας ενισχυμένη παραγωγή το 2025, αναφέρει η ICAP CRIF

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 4 - Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat - Σχεδόν 2,8 εκατ. πολιτών πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα

Δημήτρης Σταμούλης
Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026
Βιομηχανία

Στο 8,3% ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία

Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,2% στον τζίρο τον Φεβρουάριο
Economy

Οι εκπτώσεις ώθησαν τον τζίρο του λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο

Ανεργία: Στο 6,2% στην ευρωζώνη τον Μάρτιο – Μικρή υποχώρηση
World

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

Τσίμπησε ελαφρά η ανεργία των νέων στην ΕΕ- Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Επενδύσεις: Χαμηλό 10ετίας για τον ρυθμό αύξησης το δ΄ τρίμηνο 2025
World

Σε χαμηλό δεκαετίας οι επενδύσεις στην ΕΕ το δ΄ τρίμηνο του 2025

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Εurostat για την πορεία που ακολουθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην ΕΕ

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη
Macro

«Πρωταθλήτρια» στη μείωση του χρέους η Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση αυτή συνδυάζεται με ήπια μείωση των επιπέδων του ονομαστικού χρέους την τελευταία διετία, επισημαίνει η Alpha Bank

Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές
AGRO

Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

