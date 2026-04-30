Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά, εν αναμονή των ΕΚΤ και ΒοΕ

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου να επαναφέρει τις ανησυχίες για τις οικονομίες της Ευρώπης, ενώ αναμένεται και η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική της πολιτική.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,53% στις 599 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,01% στις 10.213 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,66% στις 23.797 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,09% στις 7.984 μονάδες.

Οι κλάδοι

Οι περισσότεροι κλάδοι κινούνται σήμερα πτωτικά, με τον κλάδο αυτοκινήτων να ηγείται των απωλειών (-2,6%). Οι τράπεζες υποχωρούν κατά 1,4% και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατά 1,1%. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος ενέργειας, με τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου να ενισχύονται κατά 0,8%, ακολουθώντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ οριακά κέρδη κατέγραψαν και οι τηλεπικοινωνίες.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του Brent εκτινάχθηκαν πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι, σε υψηλό περιόδου πολέμου, μετά από δημοσίευμα του Axios ότι ο αμερικανικός στρατός θα ενημερώσει τον Donald Trump για πιθανά σχέδια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τους φόβους για επανέναρξη των εχθροπραξιών και διατήρηση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η United States Central Command ετοιμάζεται να παρουσιάσει εναλλακτικά σενάρια στον Αμερικανό πρόεδρο.

EKT και BoE

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, καθώς τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Bank of England αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους. Αν και δεν αναμένονται αλλαγές στα επιτόκια, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις κατευθύνσεις που θα δώσουν για το επόμενο διάστημα, υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πληθωρισμός Γαλλίας

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο πληθωρισμός στη Γαλλία εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2,2% τον Απρίλιο, από 1,7% τον Μάρτιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της INSEE. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 1%.

Οι τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι κατέγραψαν άνοδο 14,2% σε ετήσια βάση, ενώ οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 1,9% και τα τρόφιμα κατά 1,3%. Παράλληλα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 2,5% σε ετήσια βάση και 1,2% σε μηνιαία.