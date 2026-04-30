Χρηματιστήριο Αθηνών: «Παίζει» άμυνα στους πωλητές

Πτωτικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτυπώνοντας και αυτό με τη σειρά του τη νέα επιδείνωση του μετώπου της Μέσης Ανατολής, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου να επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,46% στις 2.190,59 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 9,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.552,26 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,95% στις 2.490,90 μονάδες.

Επανήλθε η αβεβαιότητα

Πτωτικά κινείται και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται διεθνώς λόγω της νέας επιδείνωσης στη Μέση Ανατολή. Η ένταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα και ενισχύει τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς επανέρχεται η σκληρή ρητορική των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Το Brent ξεπέρασε τα 125 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε πάνω από τα 109 δολάρια, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την παγκόσμια ανάπτυξη.

Παρά το αρνητικό περιβάλλον, η AXIA – Alpha Finance διατηρεί θετική στάση για την ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των εισηγμένων εταιρειών απέναντι στις μέχρι τώρα αναταράξεις. Όπως επισημαίνει, αν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν περίπλοκες, θεωρείται περιορισμένη η πιθανότητα μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, με το βασικό σενάριο να παραμένει η σταδιακή αποκλιμάκωση, έστω και με ορισμένες επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Aegean και Eurobank σημειώνουν απώλειες 2,96% και 2% αντίστοιχα, με τις Allwyn, Cenergy, Πειραιώς, Jumbo και ΕΛΧΑ να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy, Optima Bank, Τιτάν και Κύπρου.

Στον αντίποδα, Η Βιοχάλκο ενισχύεται κατά 1,75%, με τις ΟΤΕ, Metlen, Motor Oil, ΔΑΑ και Λάμδα α κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Σαράντης, Coca Cola, Aktor, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.