Πόλεμος στο Ιράν: Έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προέρχεται από πυρομαχικά και περιλαμβάνει επιχειρήσεις, συντήρηση και αντικαταστάσεις εξοπλισμού

World 30.04.2026, 10:27
Πόλεμος στο Ιράν: Έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής
Σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια αποτιμάται μέχρι στιγμής για τις ΗΠΑ το κόστος του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει τις 60 ημέρες.

Την εκτίμηση έκανε ο αναπληρωτής ελεγκτής του Πενταγώνου Τζουλς Χερστ, ο οποίος κατέθεσε σε ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πι Χέσγκεθ και τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν, ανεφέρει το NBC.

«Περίπου, μέχρι σήμερα, ξοδεύουμε σχεδόν 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την Επιχείρηση Epic Fury», δήλωσε ο Χερστ στον κορυφαίο Δημοκρατικό βουλευτή της επιτροπής, Άνταμ Σμιθ.

Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους προέρχεται από πυρομαχικά και περιλαμβάνει επιχειρήσεις, συντήρηση και αντικαταστάσεις εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ο Σμιθ επεσήμανε ότι το Πεντάγωνο δεν είχε ενημερώσει το Κογκρέσο για το κόστος του πολέμου από τότε που ξεκίνησε και ρώτησε αν το Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να ζητήσει από το Κογκρέσο συμπληρωματική χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Θα διατυπώσουμε ένα συμπληρωματικό σχέδιο, μέσω του Λευκού Οίκου, το οποίο θα υποβληθεί στο Κογκρέσο μόλις έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση του κόστους της σύγκρουσης», δήλωσε ο Χερστ στον Σμιθ.

Αργότερα, το απόγευμα, ο ελεγκτής δεσμεύτηκε να παράσχει στους νομοθέτες μια ανάλυση του κόστους για το οποίο δαπανήθηκαν τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από ερωτήσεις της Δημοκρατικής βουλευτή Μάγκι Γκουντλάντερ.

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν

Αυτό «αντανακλά απλώς το κόστος του πολέμου», είπε. «Έτσι, έχουμε ήδη ξοδέψει τα δολάρια σε πυρομαχικά και τέτοια πράγματα, οπότε λαμβάνουμε υπόψη το κόστος των πυρομαχικών που δαπανήθηκαν σε αυτό το σύνολο».

Το σύνολο, είπε ο Χερστ, «αντανακλά τα πυρομαχικά που έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα και άλλα λειτουργικά έξοδα».

Η εξήγηση προκάλεσε κριτική από τον Γκουντλάντερ, ο οποίος είπε στον Χέσγκεθ: «Είμαστε 60 ημέρες στον πόλεμο της επιλογής σας στο Ιράν και δεν μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση σχετικά με τη βασική ανάλυση των χρημάτων των Αμερικανών φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί;», ενώ ρώτησε τον Χερστ αν τα χρήματα ελήφθησαν από κεφάλαια που είχαν ήδη διατεθεί αλλού, για να λάβει την απάντηση: «Το υπουργείο ασχολείται με επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης συνεχώς εντός του κανονικού προϋπολογισμού του», απάντησε.

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης συναντήθηκαν την Τρίτη με μια ομάδα στελεχών της ενεργειακής βιομηχανίας για να συζητήσουν θέματα που περιελάμβαναν τα πιθανά επόμενα βήματα της κυβέρνησης στη συνέχιση του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν και τον τρόπο ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στους Αμερικανούς καταναλωτές, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο NBC News.

Στενά του Ορμούζ

Το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών

Την Τετάρτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν «καλύτερα να φερθεί έξυπνα σύντομα» καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βαλτώσει.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αρκετοί αμερικανοί αξιωματούχοι και βοηθοί του Κογκρέσου δήλωσαν στο NBC News ότι το Ιράν έχει επιφέρει πολύ χειρότερες καταστροφές σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμό στη Μέση Ανατολή από ό,τι έχει παραδεχτεί δημόσια και ότι η ζημιά θα μπορούσε να οδηγήσει σε επισκευές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το κόστος του πολέμου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Κογκρέσο, καθώς η σύγκρουση ξεπερνάει τις 60 ημέρες αυτή την εβδομάδα, οπότε οι νομοθέτες ενδέχεται να κληθούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

Το Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 ορίζει ότι μια προεδρική κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου για έως και 60 ημέρες, μετά τις οποίες ο πρόεδρος μπορεί να ζητήσει παράταση 30 ημερών ή το Κογκρέσο μπορεί να ψηφίσει για να εγκρίνει τον πόλεμο.

Η Γερουσία έχει απορρίψει επανειλημμένα τους τελευταίους δύο μήνες μέτρα που θα ανάγκαζαν τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Μια προσπάθεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων να περάσει ένα ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών απέτυχε επίσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με μόνο μία ψήφο διαφορά.

