Κρήτη: Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και ανάδειξη της υπεραξίας των κρητικών προϊόντων

Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την κτηνοτροφία που δημιουργήθηκε στην Κρήτη

AGRO 30.04.2026, 10:27
Newsroom

Την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της κτηνοτροφίας στο νησί σηματοδότησε η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την κτηνοτροφία, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη. Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων προς την πολιτεία, ενόψει και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, αποτελείται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου, παραγωγούς, κτηνοτρόφους, ομάδες παραγωγών, το ΓΕΩΤΕΕ, τον ΕΛΓΑ, καθώς και εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Προτεραιότητα η ανάδειξη της νησιωτικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της Κρήτης

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έθεσε τις βάσεις για έναν στρατηγικό σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου και στην ανάδειξη της υπεραξίας των κρητικών προϊόντων. Σημείωσε δε, ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της αλυσίδας αξίας, ώστε η υπεραξία των προϊόντων να επιστρέφει δίκαια στον παραγωγό και τον μεταποιητή.

Οι στόχοι

Η ανάδειξη της νησιωτικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της Κρήτης, όπου το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο σε σύγκριση με την ηπειρωτική Ελλάδα, είναι σε προτεραιότητα όπως και η πλήρης πιστοποίηση των προϊόντων, με έμφαση στην επανεκκίνηση της διαδικασίας για το «Αρνί ΠΟΠ», γεγονός που θα προσδώσει σημαντική υπεραξία στο προϊόν.

Επίσης, υπάρχει ανάγκη αυστηρών ελέγχων για την προστασία των προϊόντων από παράνομες «ελληνοποιήσεις» και επισημάνθηκε η διεκδίκηση ενίσχυσης της συνδεδεμένης του γάλακτος ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, ο εντεταλμένος περιφερειακός αύμβουλος για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό Σπύρος Μπαλαντίνος αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα ενίσχυσης της τυροκομίας που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης στην Κρήτη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην άμεση ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Ο Σταύρος Τζεδάκης υπογράμμισε την ανάγκη πίεσης προς το αρμόδιο υπουργείο ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές βοσκήσιμες γαίες της Κρήτης και να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες. Η στρατηγική της Περιφέρειας περιλαμβάνει τη στήριξη των ντόπιων φυλών, την προώθηση της εκτατικής κτηνοτροφίας και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του κρητικού γάλακτος.

«Μέσα από τη συνεργασία όλων των φορέων και την επιστημονική τεκμηρίωση, διεκδικούμε ένα βιώσιμο μέλλον για την κτηνοτροφία μας, προστατεύοντας τον παραγωγό και αναδεικνύοντας τον πλούτο της κρητικής γης», δήλωσε κλείνοντας ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης.

