AXIA – Alpha Finance: Παραμένει θετική για το ΧΑ, τι άλλαξε στα top picks

Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη λόγω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, αλλά συνολικά, η ελληνική αγορά καταγράφει άνοδο 3,9% (ytd)

Xρηματιστήριο Αθηνών 30.04.2026, 10:25
AXIA – Alpha Finance: Παραμένει θετική για το ΧΑ, τι άλλαξε στα top picks
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Τη θετική της εκτίμηση για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επαναλαμβάνει η AXIA – Alpha Finance, παρά το αβέβαιο περιβάλλον, τονίζοντας ότι η ελληνική οικονομία και οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις μέχρι τώρα διαταραχές.

Καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι πρώτες αναθεωρήσεις για την ελληνική οικονομία κρίνονται ενθαρρυντικές

Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη λόγω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, αλλά συνολικά, η ελληνική αγορά καταγράφει άνοδο 3,9% (ytd), ήτοι με περιορισμένη υπεραπόδοση έναντι του Stoxx 600 και υστέρηση έναντι του MSCI EM. Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να αποτελούν βασικό μοχλό ανόδου, με κέρδη 9,9% από την αρχή του έτους και υπεραπόδοση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του SX7E.

Έντονη μεταβλητότητα από την αρχή του 2026

Η ελληνική αγορά ξεκίνησε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας ισχυρά κέρδη έως τις αρχές Φεβρουαρίου (με τον Γενικό Δείκτη στις 2.407 μονάδες και άνοδο 24,6%), εν μέρει λόγω της ανακοίνωσης του MSCI για πιθανή επιτάχυνση της αναβάθμισής της. Στη συνέχεια, όμως, ακολούθησε διόρθωση, αρχικά λόγω κατοχύρωσης κερδών και στη συνέχεια εξαιτίας της έναρξης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε αρνητική επίδοση το πρώτο τρίμηνο (-3%).

Τον Απρίλιο, η αγορά ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών, με τη μεταβλητότητα να παραμένει αυξημένη και εξαρτώμενη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε σύγκριση με τις διεθνείς αγορές, η ελληνική αγορά κινείται σε γενικές γραμμές παράλληλα με την παγκόσμια τάση, εμφανίζοντας οριακή υπεραπόδοση έναντι των ανεπτυγμένων αγορών (Stoxx 600, S&P 500) και υστέρηση έναντι των αναδυόμενων (MSCI EM).

Οι αγορές προεξοφλούν αποκλιμάκωση

Όπως σημειώνει η AXIA, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι είχαν ήδη επισημανθεί ως βασικός παράγοντας αβεβαιότητας, με τις πρόσφατες εξελίξεις να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν μια σχετικά σύντομη επίλυση της κρίσης.

Αν και τα ζητήματα είναι σύνθετα, εκτιμάται ότι καμία από τις πλευρές δεν έχει περιθώριο για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Ως εκ τούτου, το βασικό σενάριο παραμένει η σταδιακή αποκλιμάκωση, αν και με αναπόφευκτες επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη.

Ανθεκτική η οικονομία

Καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι πρώτες αναθεωρήσεις για την ελληνική οικονομία κρίνονται ενθαρρυντικές, αναφέρει η AXIA – Alpha Finance. Οι νεότερες εκτιμήσεις τοποθετούν την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2026 στο εύρος 1,8%-2,0%, έναντι 2,0%-2,4% στις αρχές του έτους, υποδηλώνοντας περιορισμένο αντίκτυπο και διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης στο ανώτερο εύρος των χωρών της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών εμφανίζουν ανθεκτικότητα, παρά τις πιθανές διαταραχές από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount τόσο έναντι των διεθνών αγορών όσο και σε σχέση με τα ιστορικά της επίπεδα πριν από την κρίση (2000-2008). Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ διαμορφώνεται στις 10,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη και στις 5,9 φορές το EV/EBITDA για το 2026, με έκπτωση 20%-40% έναντι των ομοειδών αγορών και περίπου 30% έναντι της προ κρίσης περιόδου. Αυτό, σύμφωνα με την AXIA, διατηρεί την ελληνική αγορά ελκυστική ως επενδυτική επιλογή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η AXIA – Alpha Finance διατηρεί συνολικά θετική άποψη για την αγορά, εκτιμώντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα κινηθούν προς αποκλιμάκωση, αν και κάποιες επιπτώσεις στα θεμελιώδη μεγέθη θεωρούνται αναπόφευκτες.

Η συνύπαρξη ανθεκτικών μακροοικονομικών δεδομένων, ισχυρών εταιρικών επιδόσεων και ελκυστικών αποτιμήσεων, σε συνδυασμό με τη σταδιακή μετάβαση της Ελλάδας σε κατηγορία ανεπτυγμένων αγορών μέσα στους επόμενους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2026 για S&P, Stoxx και FTSE Russell και Μάιος 2027 για MSCI), αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Επενδυτικές επιλογές (Top picks)

Υπό το πρίσμα της αυξημένης αβεβαιότητας, η AXIA εστιάζει σε εταιρείες με ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό, αντικαθιστά την Titan Cement με την Eurobank, εκτιμώντας ότι η πρώτη ενδέχεται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις λόγω υψηλότερου πληθωρισμού και επιτοκίων, καθώς και πιθανής καθυστέρησης στην ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Eurobank θεωρείται ότι θα διατηρήσει ισχυρή κερδοφορία ακόμη και σε πληθωριστικό περιβάλλον. Θετική παραμένει και η εκτίμηση για την Τράπεζα Κύπρου.

Στον μη χρηματοοικονομικό κλάδο, η AXIA ξεχωρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω της έκθεσής της σε έργα υποδομών και παραχωρήσεων, τη ΔΕΗ για το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα και τη Jumbo, που θεωρείται ελκυστική σε επίπεδο αποτιμήσεων, έχοντας αποδείξει την ανθεκτικότητά της ακόμη και σε περιόδους αναταράξεων στις αγορές.

