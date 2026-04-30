Moda Bagno: Κατέγραψε αύξηση σε τζίρο και EBITDA το 2025

Αύξηση τζίρου κατά 4,47% σε επίπεδο ομίλου κατέγραψε το 2025 η εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E., όπως αναφέρεται στα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 33.687 χιλ. Ευρώ το 2024 στα 34.489 χιλ. Ευρώ το 2025.

Έπειτα, τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,40% σε επίπεδο ομίλου, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους ανέβηκε οριακά από το 51,48% το 2024 στο 52,50%.

Θετικό το 2025 για τη Moda Bagno

Όπως προαναφέρθηκε, για την χρήση 2025 η εταιρεία αύξησε τον τζίρο της κατά 5,18%, ήτοι από 28.290 χιλ. Ευρώ σε 29.757 χιλ. Ευρώ. Έπειτα, τα μικτά κέρδη της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 7,57%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε 15.559 χιλ. Ευρώ, έναντι 14.464 χιλ. Ευρώ.

Ως προς τον δείκτη περιθωρίου μεικτού κέρδους, αυτός κυμάνθηκε περίπου στα επίπεδα του 2024, με αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας, ήτοι στο 52,29% σε αντιστοίχιση με την περσινή χρονιά που ήταν στο 51,13%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA στη Moda Bagno αυξήθηκαν κατά 9,24%, ήτοι 6.810 χιλ. Ευρώ, έναντι 6.234 χιλ. Ευρώ του 2024, ενώ τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους στην εταιρεία, αυξήθηκαν 18,25% ήτοι 3.955 χιλ. Ευρώ έναντι 3.345 χιλ. Ευρώ το 2024.

Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη

Σε επίπεδο Ομίλου, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 4,47%, ήτοι από 33.687 χιλ. Ευρώ σε 34.489 χιλ. Ευρώ και τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,40%, συγκεκριμένα το 2025 ήταν 18.106 χιλ. Ευρώ, έναντι 17.343 χιλ. Ευρώ που ήταν το 2024.

Το περιθώριο μικτού κέρδους ήταν στο 52,50%, έναντι 51,48% που ήταν το 2024. Σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,66%, συγκεκριμένα 8.448 χιλ. Ευρώ, έναντι 7.996 χιλ. Ευρώ το 2024.

Τέλος τα συνολικά έσοδα μετά από φόρους στη Moda Bagno, είχαν μείωση 2% ήτοι 3.946 χιλ. Ευρώ έναντι 4.026 χιλ. Ευρώ το 2024, λόγω συναλλαγματικών διαφορών τούρκικης λίρας και ευρώ από τα αποτελέσματα της τούρκικης θυγατρικής.

Αναπόσβεστα πάγια εταιρείας

Τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας στις 31/12/2025 ανέρχονταν σε 22.760.139 ευρώ και αντιστοιχούν στο 43,54% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας, ενώ την 31/12/2024 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε 19.063.113 ευρώ και αντιστοιχούν στο 41,22% του Συνολικού Ενεργητικού της εταιρείας.

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ποσού 28.687.447 ευρώ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54,88% του Συνολικού Παθητικού έναντι ποσού 25.844.580 ευρώ την 31/12/2024, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 55,88 % του Συνολικού Παθητικού της εταιρείας.

Αναπόσβεστα πάγια Ομίλου

Την 31/12/2025, τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 24.154.131 ευρώ και αντιστοιχούν στο 43,39% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ την 31/12/2024 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 20.963.500 ευρώ και αντιστοιχούν στο 42,60% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ποσού 28.452 χιλ ευρώ αντιπροσωπεύουν ποσοστό 51,11 % του Συνολικού Παθητικού έναντι ποσού 25.620 χιλ ευρώ την 31/12/2024, που αντιπροσώπευαν ποσοστό 52,06% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου.