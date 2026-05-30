Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις

Η κατασκευή του γηπέδου γκόλφ της εταιρείας Τραμπ δεσμεύει εύφορη γη και καταστρέφει... το μικρό νεκροταφείο της κονότητας Τσαου Νιν στο Βιετνάμ

World 30.05.2026, 21:47
Το Turnberry Golf Resort στη Βρετανία, που ανήκει στις επιχειρήσεις Τραμπ
Οι μπουλντόζες στη μικρή κοινότητα Τσάου Νιν της επαρχίας Χουνγκ Γιεν στο Βιετνάμ, έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν μια τεράστια έκταση που θα μεταβληθεί σε ένα νέο ξενοδοχείο και γήπεδο γκολφ του Τραμπ.

Σε ένα μικρό νεκροταφείο που βρίσκεται ανάμεσα σε οπωρώνες στο βόρειο Βιετνάμ, αγρότες που για δεκαετίες έθαβαν τους νεκρούς τους κοντά στις οικογενειακές φυτείες σκάβουν τώρα τους τάφους.
Καταργούν το νεκροταφείο για να ανοίξουν δρόμο για το γήπεδο γκολφ αξίας 1,5 δισ. δολαρίων και ένα πολυτελές οικιστικό έργο της Trump Organization και των τοπικών συνεργατών της.

Στο νεκροταφείο, στην κοινότητα Τσάου Νιν (Chau Ninh) της επαρχίας Χουνγκ Γιεν, σπασμένες πινακίδες με ονόματα και μισοκαμένα αρωματικά στικ βρίσκονται τώρα σε επισφαλή θέση πάνω σε πεσμένους βωμούς. Ορισμένες ταφόπλακες φέρουν γιγαντιαία σημάδια «X» που υποδηλώνουν ότι τα σώματα έχουν μετακινηθεί, αναφέρουν οι Financial Times.

«Εξαιτίας αυτού του έργου οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν», δήλωσε ο Τραν Μινχ Χάι , ένας αγρότης που καλλιεργεί κρίνα. Αναφέρθηκε σε ένα βιετναμέζικο ρητό που προτρέπει να αφήνονται οι τάφοι στην ησυχία τους.

«Είναι πνευματικό θέμα, οι άνθρωποι δεν θέλουν να ενοχλούν τους τάφους». Ορισμένοι χωρικοί αρνούνται να συναινέσουν στις εκταφές.

Το έργο αναμενόταν αρχικά να τεθεί σε λειτουργία το 2027, αλλά οι διαμάχες για τη γη το έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η διαμάχη για το νεκροταφείο καθυστερεί ένα έργο 990 εκταρίων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία πέντε αστέρων και υπερπολυτελείς βίλες από την Trump Organization, την οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ.

Ενα έργο ορόσημο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βιετνάμ;

Το έργο θεωρείται κρίσιμο για τους δεσμούς μεταξύ Ανόι και Ουάσινγκτον, σχολιάζουν οι FT. Στην τελετή έναρξης τον Μάιο του 2025, ο τότε πρωθυπουργός του Βιετνάμ, Φαμ Μινχ Τσινχ, δήλωσε ότι το γήπεδο γκολφ ήταν «σημαντικό για την ενίσχυση των σχέσεων Βιετνάμ-ΗΠΑ και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών, ιδίως εκείνων από τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Έρικ Τραμπ περιέγραψε το έργο του Βιετνάμ ως «το φθόνο όλης της Ασίας και ολόκληρου του κόσμου».

Το Βιετνάμ, που εξαρτάται από τις εξαγωγές, επέσπευσε τις εγκρίσεις για το έργο, με την τελετή έναρξης να πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά τους δασμούς του Τραμπ για την «ημέρα της απελευθέρωσης» και θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους συμμάχους του. Ο Τραμπ αρχικά απείλησε με δασμό 46% στο Βιετνάμ – τον υψηλότερο δασμολογικό συντελεστή μετά την Κίνα – πριν τον μειώσει στο 20%.

Το πλεόνασμα του Ανόι με τις ΗΠΑ, που είναι η κορυφαία εξαγωγική του αγορά, έχει αυξηθεί καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις ενθάρρυναν ορισμένους κατασκευαστές να μετεγκατασταθούν από την Κίνα.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι το Βιετνάμ πρέπει να κάνει περισσότερα για να ικανοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά το εμπόριο, τους δασμούς και την πρόσφατη ανησυχία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας», δήλωσε ο Νγκουένγκ Κάς Γιάνγκ , επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο ISEAS Yusof Ishak.

Η γη στο Βιετνάμ, το οποίο διοικείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανήκει «στον λαό» και διαχειρίζεται από το κράτος, γεγονός που καθιστά ευθύνη της κυβέρνησης να αποκτήσει τη γη και στη συνέχεια να την παραδώσει στους επενδυτές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των κρατικών μέσων ενημέρωσης τον Μάρτιο, έχουν εγκριθεί σχέδια αποζημίωσης και επανεγκατάστασης για λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των 500 εκταρίων που απαιτούνται για την πρώτη φάση.

Εύφορη γη – μικρή αποζημίωση

«Όταν μας είπαν [για πρώτη φορά] για το έργο γκολφ, οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν και υποστήριξαν το έργο για την ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε ο 63χρονος Νγκουγιέν Ντακ Τεό , ο οποίος έχει μια φάρμα μπανάνας κοντά στο σχεδιαζόμενο γήπεδο γκολφ.

Αλλά ο Τεό και άλλοι κάτοικοι λένε ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι τους παροτρύνουν να αποδεχτούν τιμές «κάτω της αγοράς» των 80.000 ντονγκ (3 δολάρια) ανά τετραγωνικό μέτρο γεωργικής γης.
Ενώ οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προσελκύσει τουρίστες, μεγάλο μέρος του προτεινόμενου γηπέδου γκολφ βρίσκεται στο εύφορο έδαφος που έχει καταστήσει την επαρχία Hung Yen μια από τις κορυφαίες περιοχές καλλιέργειας φρούτων της χώρας.

Σημάδια ευημερίας είναι παντού στα χωριά κοντά στο σχεδιαζόμενο γήπεδο γκολφ, το οποίο βρίσκεται λιγότερο από μία ώρα από το Ανόι, αναφέρουν οι FT. Σχεδόν κάθε στενό σοκάκι έχει νέα σπίτια υπό κατασκευή. Οι κάτοικοι είναι κυρίως ηλικιωμένοι αγρότες, οι οποίοι έχουν στείλει τα παιδιά τους να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις πόλεις. Η ανακατασκευή μιας τέτοιας κερδοφόρας γης ενοχλεί επίσης τους κατοίκους.

«Μπορείς να καταλάβεις ότι αυτή η γη είναι πολύ εύφορη. Βασιζόμαστε στη γη για να καλλιεργούμε και καταφέραμε να χτίσουμε τέτοια σπίτια, οπότε μπορείς να καταλάβεις πόση αξία φέρνει η γη», είπε ο Χάι.

Ο πόλεμος του Βιετνάμ

Οι κάτοικοι που ζουν κοντα στην έκταση που θα αναπτυχθει η επένδυση της Trump Organization, αντιδρούν επίσης γιατι θα χάσουν τις δουλειές τους …

Μια άλλη κάτοικος, η Μπουί Θι Γιέν , λέει ότι δεν ήθελε να παραχωρήσει μέρος της γης της, καθώς αυτή είχε αρχικά δοθεί ως αποζημίωση στις οικογένειες των στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ.

«Ο τάφος των προπαππούδων μου βρίσκεται εκεί από το 1967, πριν από την ίδρυση αυτής της χώρας [Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ], οπότε γιατί να τους μετακινήσω;», είπε ο Χοάνγκ Αν Ξα, ο οποίος έχει πέντε μέλη της οικογένειάς του θαμμένα στο νεκροταφείο.
Ο Ξα, 50 ετών, ανησυχεί επίσης για τα προς το ζην του.
«Δεν θα μπορέσω να βρω άλλη δουλειά», είπε ο Ξα. «Δεν αντιτιθέμεθα στην πολιτική του Κόμματος και της κυβέρνησης. Ζητάμε μόνο ένα πράγμα: η τιμή της γης πρέπει να είναι [υψηλότερη]».

