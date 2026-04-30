Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026

Αύξηση 8,3% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία φέτος τον Μάρτιο συγκριτικά με τον δείκτη του Μαρτίου 2025, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών για τα έτη 2025 και 2024, η αύξηση είχε φτάσει το 2,1%.

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, ο Γενικός Δείκτης κατά τον Μάρτιο παρουσίασε αύξηση 10,0% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Έπειτα, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε μηδενική μεταβολή έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Βιομηχανία: Τα αίτια μεταβολής του δείκτη

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι η αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 8,3% τον Μάρτιο του 2026 οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς αυξήθηκε κατά 20,8%. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. Την υψηλότερη μεταβολή παρουσίασαν οι κλάδοι παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (56,4%) και της εξόρυξης μεταλλευμάτων (30%).

Άνοδο κατέγραψε και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 3,3%. Μεταβολές στους διψήφιους κλάδους ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. είχαν η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (54,4%) και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (14%).

Τα αίτια της μηνιαίας μεταβολής

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 10,0%, τον Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, τονίζει η ΕΛΣΤΑΤ.

Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση κατά 22% στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. και πιο ριζικά ο κλάδος παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καταγράφοντας μεταβολή 64,7%.

Αυξήθηκε κατά 5,2% και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς. Η άνοδος οφείλεται στις μεταβολές δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και κατά κύριο λόγο του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου κατά 59.9%.