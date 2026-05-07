Y/KNOT: Eισαγωγή των νέων μετοχών της στην Euronext Athens

«Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορές» δήλωσε ο Πρόεδρος της Υ/ΚΝΟΤ INVEST κ. Ρήγας Τζώρτζης κατά την έναρξη της συνεδρίασης

Xρηματιστήριο Αθηνών 07.05.2026, 18:34
Η Euronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, τα στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας Υ/ΚΝΟΤ INVEST, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών της που προέκυψαν από την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €22,8 εκατ.

Η υπερκάλυψη

Ο Πρόεδρος της Υ/ΚΝΟΤ INVEST κ. Ρήγας Τζώρτζης κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

«Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,5 φορές καταγράφοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε στοχευμένες και στρατηγικές χρήσεις που ενισχύουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της εταιρείας και την κεφαλαιακή της επάρκεια για τους τομείς δραστηριότητάς της: την ποντοπόρο ναυτιλία, τους  τουριστικούς λιμένες και τα σκάφη αναψυχής» ανέφερε η Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες κ. Λίλιαν Γεωργοπούλου η οποία έκανε ειδική αναφορά στην ποντοπόρο ναυτιλία και τη στρατηγική της διασύνδεση με την Euronext Athens: «Η ποντοπόρος ναυτιλία, ως παγκόσμιος πρωταγωνιστής και διαχρονικός πυλώνας εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, έχει τη δυναμική να αποτελέσει καταλύτη για την περαιτέρω αναβάθμιση της Εuronext Athens και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε ήδη. Η ουσιαστική διασύνδεση αυτού του κλάδου με την εγχώρια κεφαλαιαγορά δεν αφορά μόνο στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και την ενίσχυση της διεθνούς ελκυστικότητας της αγοράς, μέσω της προσέλκυσης ποιοτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Πιστεύουμε πως η ισχυρότερη ναυτιλία της Ευρώπης σύντομα θα αρχίσει να εκπροσωπείται και στην Euronext Athens, oι ελληνικές εταιρείες της ποντοπόρου ναυτιλίας θα αρχίσουν σταδιακά να επιστρέφουν στο «σπίτι» τους μέσα από ένα πιο βαθύ, σύγχρονο και διεθνώς ορατό χρηματιστηριακό περιβάλλον, ικανό να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές και να αναδείξει την πραγματική αξία του κλάδου» τόνισε η κ. Γεωργοπούλου.

Τζώρτζης: Σημαντικό ορόσημο

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Y/KNOT INVEST, κ. Ρήγας Τζώρτζης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σηματοδοτούμε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη της επενδυτικής κοινότητας. Η υπερκάλυψη της έκδοσης αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας και σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Σε μια περίοδο συνεχών μεταβολών στο διεθνές οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, η Y/KNOT INVEST επιδιώκει να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ναυτιλίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προσφέροντας επενδυτική συμμετοχή σε έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα διατηρεί ηγετική θέση διεθνώς. Προχωρούμε με πειθαρχία και σαφή προσανατολισμό στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους μετόχους μας.»

 Φέκκας; Ο ρόλος της οργανωμένης κεφαλαιαγοράς

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Μιχάλης Φέκκας, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Y/KNOT INVEST στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο της οργανωμένης κεφαλαιαγοράς ως μηχανισμού χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και ως πεδίου διαφάνειας, εμπιστοσύνης και υπεύθυνης επενδυτικής συμμετοχής. Η ναυτιλία και οι θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελούν διαχρονικά στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρή διεθνή διάσταση και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών προκλήσεων, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στην κεφαλαιαγορά, με κανόνες, διαφάνεια και ίση πληροφόρηση, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Y/KNOT INVEST αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την εταιρεία και τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εμπιστοσύνη αυτή πρέπει πάντοτε να στηρίζεται στην ακεραιότητα της αγοράς, στην έγκαιρη και σαφή ενημέρωση των επενδυτών και στην τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Ο ρόλος μας δεν είναι να αξιολογούμε επιχειρηματικές επιλογές, αλλά να διασφαλίζουμε ότι η αγορά λειτουργεί εύρυθμα, με διαφάνεια και προστασία των επενδυτών. Με αυτές τις αρχές, η κεφαλαιαγορά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, στη στήριξη δυναμικών κλάδων όπως η ναυτιλία και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία».

